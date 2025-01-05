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AİLE DESTEK PROGRAMI YENİ YIL TAKVİMİ 2025: Aile destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, 2025 yılında devam edecek mi?
Giriş Tarihi: 05.01.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025
10:51
AİLE DESTEK PROGRAMI YENİ YIL TAKVİMİ 2025: Aile destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, 2025 yılında devam edecek mi?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hanelerdeki kişi başına düşen gelir ve çocuk sayısına göre belirlenen Aile Destek Programı ödemeleri son olarak Aralık ayında hesaplara geçti. Yeni yılda ödemelerinin devam edip etmeyeceği merak konusu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın konuya dair yaptığı son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, 2025 Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son ödeme tarihi ne zaman? İşte, aile destek yeni yıl ödeme takvimi...