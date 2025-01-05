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Haberler Yaşam AİLE DESTEK PROGRAMI YENİ YIL TAKVİMİ 2025: Aile destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, 2025 yılında devam edecek mi?
Giriş Tarihi: 05.01.2025 10:51 Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 10:51

AİLE DESTEK PROGRAMI YENİ YIL TAKVİMİ 2025: Aile destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, 2025 yılında devam edecek mi?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hanelerdeki kişi başına düşen gelir ve çocuk sayısına göre belirlenen Aile Destek Programı ödemeleri son olarak Aralık ayında hesaplara geçti. Yeni yılda ödemelerinin devam edip etmeyeceği merak konusu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın konuya dair yaptığı son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, 2025 Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son ödeme tarihi ne zaman? İşte, aile destek yeni yıl ödeme takvimi...

AİLE DESTEK PROGRAMI YENİ YIL TAKVİMİ 2025: Aile destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, 2025 yılında devam edecek mi?

Aile Destek Programı ile ilgili son dakika gelişmeleri, ihtiyaç sahibi vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. 2022 yılında 12 ay süreyle başlatılan program iki yıl devam etti. 2025 yılına giriş yapıldıktan sonra hak sahipleri ödemelerinin devam edip etmeyeceğini öğrenmek için bilgi arayışında. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın konuya dair yapacağı yeni açıklamalar ise büyük merak konusu. Peki, Aile Destek Programı 2025'te devam edecek mi, son ödeme tarihi ne zaman olacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI YENİ YIL TAKVİMİ 2025: Aile destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, 2025 yılında devam edecek mi?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİTTİ Mİ?
Aile Destek Programı hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için yatırılan desteğin geçtiğimiz Haziran ayında sona ermesi beklenirken Bakan Erdoğan'ın yaptığı açıklamada destek ödemelerinin uzatıldığını belirtmişti.

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AİLE DESTEK PROGRAMI YENİ YIL TAKVİMİ 2025: Aile destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, 2025 yılında devam edecek mi?

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları kaydetti;

"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesine göre aile destek ödemesinde sona gelindi.

AİLE DESTEK PROGRAMI YENİ YIL TAKVİMİ 2025: Aile destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, 2025 yılında devam edecek mi?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILIR MI?
2025 yılında aile destek paketinin uzatılıp uzatılmayacağına dair henüz herhangi resmi bir açıklama gelmedi.

AİLE DESTEK PROGRAMI YENİ YIL TAKVİMİ 2025: Aile destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, 2025 yılında devam edecek mi?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?
Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.
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