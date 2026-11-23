Giriş Tarihi: 23.11.2026 08:09
Güncelleme Tarihi: 23.11.2026 09:12
Aile hakiminden evde dehşet! "Öldüreceksin" çığlıkları lojmanı inletti
İstanbul'da Aile Mahkemesinde görev yapan Bakırköy Hakimi Fatih K., eşi Aysel K. ve kızı L.K.'ya yönelik şiddet iddialarıyla Ağır Cezada sanık sandalyesine oturtuldu. Eşinin kendisini aldatığı iddiası ile başlayan tartışmada kızı L.K.'nın üzerine yürüyerek boğazını iki eliyle sıktığı, eşi Aysel K.'nın da sol kulağına yumruk atarak yaralayan iddia edilen hakim hakkında "Eşe karşı kasten yaralama" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.