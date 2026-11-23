Olay, Başakşehir'deki adliye lojmanlarında meydana geldi. Çekişmeli boşanma sürecinde olan çiftten Aysel K., eşinin kendisini aldattığı iddiası sonrası çıkan tartışmada Aile Mahkemesi Hakimi eşi Fatih K. tarafından darp edildi. Soruşturma dosyasında yer alan anne ve kızının ifadeleri, lojmanda yaşanan dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

Anne Aysel K. ve kızı L. K.'nın ifadelerine göre, hakim Fatih K., o tarihte 18 yaşından büyük olan kızı L.K.'nın üzerine yürüyerek boğazını iki eliyle sıkmaya başladı. Boğulma tehlikesi geçiren genç kız çırpınırken eli masadaki cam bardağa çarptı ve kırılan cam nedeniyle sağ eli kanlar içinde kaldı. Anne Aysel K. "Öldüreceksin!" diye bağırıp eşinin kıyafetlerini yırtarak kızını altından güçlükle aldığı aktarıldı.