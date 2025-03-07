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Haberler Yaşam Aile hekimi uyuşturucu bağımlısı çıktı! Doktorun lüks dairesine baskın
Giriş Tarihi: 07.03.2025 06:46 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 06:47

Aile hekimi uyuşturucu bağımlısı çıktı! Doktorun lüks dairesine baskın

İzmir'de ihbar üzerine aile hekimi olarak görev yapan Oğuzcan Hatipoğlu'nun Narlıdere'de rezidanstaki lüks dairesine polis baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 4.1 gram metamfetamin ve 2 bong aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu kullanmaktan hakkında işlem yapılan Dr. Hatipoğlu hakkında 2022'de uyuşturucu kullanmaktan sabıka kaydının olduğu öğrenildi.

Ceyhan TORLAK
Aile hekimi uyuşturucu bağımlısı çıktı! Doktorun lüks dairesine baskın

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Buca ilçesinde 23 Nolu Akıncılar Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Oğuzcan Hatipoğlu'nun uyuşturucu bağımlısı olduğu ortaya çıktı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri doktorun Narlıdere'deki lüks rezidansta bulunan dairesine 9 Ağustos 2024'te baskın düzenledi. Evde yapılan aramada şeffaf kilitli poşet içerisinde 4.1 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan 2 adet bong aparatı bulundu.

Aile hekimi uyuşturucu bağımlısı çıktı! Doktorun lüks dairesine baskın

GÖZALTINA ALINDI
Uyuşturucu kullanmaktan hakkında işlem yapılan Dr. Oğuzcan Hatipoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hatipoğlu tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öte yandan 29 Ekim 2022'de de Hatipoğlu hakkında 'uyuşturucu satın alma ve kullanma' suçundan işlem yapıldığı, sabıka kaydının olduğu öğrenildi.

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Aile hekimi uyuşturucu bağımlısı çıktı! Doktorun lüks dairesine baskın

6 AY GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Aile Hekimliği Yönetmeliği'ndeki 'Görev başında kalmasında sakınca görülen aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları 3 aya kadar görevden uzaklaştırılabilir. İhtiyaç halinde bir defaya mahsus 3 ay daha uzatılabilir" maddesi doğrultusunda Hatipoğlu 6 ay görevden uzaklaştırıldı. Dr. Hatipoğlu'nun uzaklaştırmanın ardından geçtiğimiz günlerde yine aynı sağlık ocağında göreve başlaması büyük tepki çekti.

Aile hekimi uyuşturucu bağımlısı çıktı! Doktorun lüks dairesine baskın

MAHALLELİ 'DOKTOR GÖREVDEN ALINSIN' DİYE İMZA TOPLADI
Mahalleli, Hatipoğlu'nun görevden alınması için aralarında imza topladı. Dr. Hatipoğlu'nun yetkileri doğrultusunda kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar yazabilmesi durumun vahametini gözler önüne serdi. Hatipoğlu'nun akıbetinin ne olacağı merakla bekleniyor.

Aile hekimi uyuşturucu bağımlısı çıktı! Doktorun lüks dairesine baskın

KAYMAKAMLIK DA SÖZLEŞMESİNİN FESH EDİLMESİNİ İSTEDİ
Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer imzalı yazı İzmir Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'na gönderildi. Yazıda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda "memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak" maddesine dikkat çekildi. Yazıda, "Aile hekimi Oğuzcan Hatipoğlu hakkında disiplin soruşturması ve adli süreç devam ediyor.