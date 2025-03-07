Aile hekimi uyuşturucu bağımlısı çıktı! Doktorun lüks dairesine baskın

KAYMAKAMLIK DA SÖZLEŞMESİNİN FESH EDİLMESİNİ İSTEDİ

Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer imzalı yazı İzmir Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'na gönderildi. Yazıda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda "memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak" maddesine dikkat çekildi. Yazıda, "Aile hekimi Oğuzcan Hatipoğlu hakkında disiplin soruşturması ve adli süreç devam ediyor.