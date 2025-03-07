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Aile hekimi uyuşturucu bağımlısı çıktı! Doktorun lüks dairesine baskın
Giriş Tarihi: 07.03.2025 06:46
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025
06:47
Aile hekimi uyuşturucu bağımlısı çıktı! Doktorun lüks dairesine baskın
İzmir'de ihbar üzerine aile hekimi olarak görev yapan Oğuzcan Hatipoğlu'nun Narlıdere'de rezidanstaki lüks dairesine polis baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 4.1 gram metamfetamin ve 2 bong aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu kullanmaktan hakkında işlem yapılan Dr. Hatipoğlu hakkında 2022'de uyuşturucu kullanmaktan sabıka kaydının olduğu öğrenildi.