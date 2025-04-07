Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Aile yılına özel indirimler neler? İşte, 2025 Aile Yılına Özel Ulaşım ve Etkinlik İndirimleri!
Giriş Tarihi: 07.04.2025 23:46 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 23:47

Aile yılına özel indirimler neler? İşte, 2025 Aile Yılına Özel Ulaşım ve Etkinlik İndirimleri!

2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesinin ardından çeşitli alanlarda vatandaşlara yönelik özel kampanyalar duyurulmaya başlandı. Uçak bileti, otobüs ve tren ulaşımı başta olmak üzere sinema gibi kültürel etkinliklerde de aile temalı indirimli fırsatlar sunuluyor. Ailece seyahat etmek isteyenler ve uygun fiyatla sosyal etkinliklere katılmak isteyenler, Aile Yılı'na özel indirimli kampanyaları araştırıyor. Peki, Aile yılına özel indirimler neler? İşte, detaylar...

Aile yılına özel indirimler neler? İşte, 2025 Aile Yılına Özel Ulaşım ve Etkinlik İndirimleri!

2025 yılı boyunca aile değerlerini öne çıkaran sosyal projelerle desteklenecek olan Aile Yılı kapsamında, vatandaşlara sunulan indirimli hizmetler merak konusu oldu. Uçak, otobüs ve tren biletlerinden sinema salonlarına kadar birçok alanda geçerli olacak kampanyalarla, ailecek kaliteli vakit geçirmek artık daha erişilebilir hale geliyor. Peki, Aile Yılı'na özel hangi indirimler uygulanıyor?

Aile yılına özel indirimler neler? İşte, 2025 Aile Yılına Özel Ulaşım ve Etkinlik İndirimleri!

AİLELERE YÜZDE 40 İNDİRİMLİ BİLET

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, şehirler arası otobüs yolculuklarında ailelere özel indirim uygulanabilmesinin önünü açtıklarını bildirdi.

Uraloğlu, söz konusu düzenlemeye ilişkin bilgi vererek, "Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre şehirler arası biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları, Bakanlığımıza bildirdikleri ücret tarifeleri üzerinden yüzde 30'a kadar indirim yapabiliyor. Yeni düzenlemeyle otobüs firmaları ailelerin bilet fiyatlarında yüzde 40'a kadar indirim yapabilecek. Bu düzenleme firmalar için zorunlu bir uygulama olmayacak. eni düzenleme 17 Mart Pazartesi'den itibaren uygulanabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aile yılına özel indirimler neler? İşte, 2025 Aile Yılına Özel Ulaşım ve Etkinlik İndirimleri!

AİLELERE YÜZDE 40 İNDİRİMLİ SİNEMA BİLETİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre; aileler sinema filmlerini yüzde 40 indirimli izleyebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında, 2025 yılı boyunca Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) üyesi sinema salonlarında Pazartesi ve Çarşamba günleri ailelere yüzde 40'a varan indirim uygulanacak.

Aile yılına özel indirimler neler? İşte, 2025 Aile Yılına Özel Ulaşım ve Etkinlik İndirimleri!

THY'DEN AİLELERE YÜZDE 15 İNDİRİMLİ BİLET

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında Türk Hava Yollarının (THY) yıl sonuna kadar ailelere yüzde 15 indirimli seyahat imkânı sağlayacağını bildirdi.

THY'nin ailelere özel uygulayacağı yüzde 15'lik kampanya 29 Aralık 2025'e kadar devam edecek. Yolcular, 31 Aralık 2025'e kadar seyahat edebilecek.

Aile yılına özel indirimler neler? İşte, 2025 Aile Yılına Özel Ulaşım ve Etkinlik İndirimleri!

YENİ EVLENENLERE YÜZDE 50 İNDİRİMLİ TREN BİLETİ

"Aile Yılı" kapsamında tren seferlerinde indirim başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamasına göre, yeni evlenen çiftler yüzde 50, ailesiyle seyahat edecek olanlar ise yüzde 15 indirimle yolculuk edecek. Mevcut indirimler ise devam ediyor.

Bakan Uraloğlu, 2025 yılı boyunca geçerli olacak indirimler kapsamında, anne, baba, çocukların yanı sıra anneanne, babaanne ve dedelerin de dahil olduğu aile bireylerinin birlikte seyahatlerinde indirimden faydalanabileceğini anlattı. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"En az 3, en fazla 11 bilet alınması koşuluyla geçerli olacak bu uygulama ile aileler yüzde 15 indirim ile ekonomik ve konforlu şekilde seyahat edecek. Öte yandan, 2025 yılında evlenen çiftler için ise 'Yeni Evli Tarifesi' devreye alınacak. Bu özel tarife ile yeni evli çiftler tren biletlerini yüzde 50 indirimle alabilecek."