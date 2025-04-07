Haberler
Yaşam
Aile yılına özel indirimler neler? İşte, 2025 Aile Yılına Özel Ulaşım ve Etkinlik İndirimleri!
Giriş Tarihi: 07.04.2025 23:46
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
23:47
Aile yılına özel indirimler neler? İşte, 2025 Aile Yılına Özel Ulaşım ve Etkinlik İndirimleri!
2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesinin ardından çeşitli alanlarda vatandaşlara yönelik özel kampanyalar duyurulmaya başlandı. Uçak bileti, otobüs ve tren ulaşımı başta olmak üzere sinema gibi kültürel etkinliklerde de aile temalı indirimli fırsatlar sunuluyor. Ailece seyahat etmek isteyenler ve uygun fiyatla sosyal etkinliklere katılmak isteyenler, Aile Yılı'na özel indirimli kampanyaları araştırıyor. Peki, Aile yılına özel indirimler neler? İşte, detaylar...