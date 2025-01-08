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Haberler Yaşam AJET UCUZ BİLET KAMPANYASI 2025! Yurt dışı uçak bileti 9 Euro/Dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla...
Giriş Tarihi: 08.01.2025 13:07 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 13:07

AJET UCUZ BİLET KAMPANYASI 2025! Yurt dışı uçak bileti 9 Euro/Dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla...

AJet ucuz bilet kampanyası seyahat severlerin yakın takibinde. 9 Euro/Dolar + vergilerden başlayan fiyatlar ile yurt dışı ucuz uçak bileti alma imkanı sunuluyor. Tam 73 bin koltuğu indirimli şekilde sunan hava yolu şirketi Türkiye çıkışlı ve varışlı uçuşları uygun fiyatlarla sıraladı. İşte, AJet kampanyası rotaları, biletleme ve seyahat tarihleri...

AJET UCUZ BİLET KAMPANYASI 2025! Yurt dışı uçak bileti 9 Euro/Dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla...

AJet ucuz bilet kampanyası seyahat rotaları, biletleme tarihleri ve şartları yolcuların gündeminde. 8 Ocak itibarıyla satışa sunulan biletlerde Almanya, Fransa, Gürcistan, Hollanda, İsviçre, İtalya, Macaristan, Mısır, Belçika gibi pek çok ülke bulunuyor. İşte, AJet yurt dışı uçak bileti kampanyasında detaylar...

AJET UCUZ BİLET KAMPANYASI 2025! Yurt dışı uçak bileti 9 Euro/Dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla...

AJET UCUZ BİLET KAMPANYASI BAŞLADI!

Berlin'den Kahire'ye, Viyana'dan Bakü'ye, Paris'ten Cezayir'e pek çok ülke rotasında satışa çıkan AJet uçak biletleri 9 Euro/Dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla seyahatseverlerin ilgisini çekiyor!

Biletler 8-10 Ocak tarihlerinde alınacak.

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AJET UCUZ BİLET KAMPANYASI 2025! Yurt dışı uçak bileti 9 Euro/Dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla...

AJET KAMPANYA ŞARTLARI

  • Biletler Türkiye yerel saatiyle (UTC+3) 8 Ocak 2025 00:00'da satışa sunulacaktır.
  • 3 Şubat 2025 – 27 Mart 2025 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.
  • Kampanya, Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı (Kuzey Kıbrıs hariç) ve yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı direkt uçuşları kapsamaktadır.
  • Fiyatlar tek yön üzerinden belirlenmiştir. Gidiş dönüş biletlerinde de geçerlidir. Fiyatları daha detaylı görmek için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.
  • Kampanya yalnızca Basic paket ücreti ve kuralları için geçerlidir.
  • Kampanyaya dahil bundle paketlerinde EcoJet 9 USD ve Flex 32 USD sabit ücretleriyle sunulmaktadır. Paket kuralları geçerlidir.
AJET UCUZ BİLET KAMPANYASI 2025! Yurt dışı uçak bileti 9 Euro/Dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla...
  • Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.
  • Kampanya 73.000 koltuk sayısı ile sınırlıdır ve sınırlı süre içinde satın alınabilir.
  • Kampanyada sunulan ücrete vergi ve harçlar dahil değildir. Yalnızca AJet.com, AJet Mobil, Çağrı Merkezi ve yetkili satış acentelerinde geçerlidir.
  • AJet, kampanya ve fırsatlar ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.
  • AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.

İşte rotalar:

AJET UCUZ BİLET KAMPANYASI 2025! Yurt dışı uçak bileti 9 Euro/Dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla...

AJET UCUZ BİLET ROTALARI

Almanya, Belçika, Avusturya, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Hollanda, İran, İsviçre, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Macaristan, Mısır, Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Irak, Kosova, Kazakistan gibi pek çok ülke için Türkiye çıkışlı uçuşlar bulunduğu gibi yurt dışı çıkışlılar da kampanya dahilinde.

Kampanya dahilindeki uçuşları görmek için aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz:

https://ajet.com/tr/medya/basin-ve-duyurular/yeni-yil-yepyeni-hikayeler-:-9-eur-+-vergilerden-baslayan-fiyatlarla-yurt-disi-ucmanin-tam-zamani

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