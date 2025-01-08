AJET UCUZ BİLET KAMPANYASI 2025! Yurt dışı uçak bileti 9 Euro/Dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla...

AJET UCUZ BİLET ROTALARI

Almanya, Belçika, Avusturya, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Hollanda, İran, İsviçre, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Macaristan, Mısır, Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Irak, Kosova, Kazakistan gibi pek çok ülke için Türkiye çıkışlı uçuşlar bulunduğu gibi yurt dışı çıkışlılar da kampanya dahilinde.

Kampanya dahilindeki uçuşları görmek için aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz:

https://ajet.com/tr/medya/basin-ve-duyurular/yeni-yil-yepyeni-hikayeler-:-9-eur-+-vergilerden-baslayan-fiyatlarla-yurt-disi-ucmanin-tam-zamani