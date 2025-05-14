AJet ucuz bilet kampanyası başladı! Yurt dışına 40 dolardan başlayan fiyatlar... 2025 AJet indirimli bilet tarihleri ve rotalar

|
ÜLKE
|
KALKIŞ
|
VARIŞ
|
ÜCRET
|
Avusturya
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Viyana-Viyana Uluslararası Havalimanı (VIE)
|
40 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Almanya
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Frankfurt-Frankfurt Havalimanı (FRA)
|
40 USD'den başlayan fiyatlarla
|
İsviçre
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Zürih - Zürih Kloten Havalimanı (ZRH)
|
40 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Almanya
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Hannover-Hannover Havalimanı (HAJ)
|
41 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Almanya
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Köln-Köln Bonn Havalimanı (CGN)
|
41 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Almanya
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Düsseldorf-Düsseldorf Uluslararası Havalimanı (DUS)
|
41 USD'den başlayan fiyatlarla
|
İsviçre
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Basel-Basel Mulhouse Freiburg Havalimanı (BSL)
|
41 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Almanya
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Stuttgart-Stuttgart Havalimanı (STR)
|
41 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Almanya
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Hamburg - Fuhlsbüttel Havalimanı (HAM)
|
43 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Almanya
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Münih-Münih Franz Josef Strauss Havalimanı (MUC)
|
49 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Danimarka
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Kopenhag - Kopenhag Kastrup Havalimanı (CPH)
|
50 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Gürcistan
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Tiflis-Tiflis Uluslararası Havalimanı (TBS)
|
50 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Kosova
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Priştine-Priştine Uluslararası Havalimanı (PRN)
|
50 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Makedonya
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Üsküp-Üsküp Uluslararası Havalimanı (SKP)
|
50 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Almanya
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Berlin-Berlin Brandenburg Havalimanı (BER)
|
51 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Kuveyt
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Kuveyt-Kuveyt Uluslararası Havalimanı(KWI)
|
51 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Belçika
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Brüksel-Brüksel Havalimanı (BRU)
|
55 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Bosna-Hersek
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Saraybosna-Saraybosna Uluslararası Havalimanı (SJJ)
|
60 USD'den başlayan fiyatlarla
|
İran
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Tehran-İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı (IKA)
|
60 USD'den başlayan fiyatlarla
|
İran
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Tehran-İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı(IKA)
|
60 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Fransa
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Lyon-Lyon-Saint Exupéry Havalimanı (LYS)
|
61 USD'den başlayan fiyatlarla
|
İsveç
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Stockholm-Stockholm Arlanda Havalimanı (ARN)
|
62 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Ürdün
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Amman-Queen Alia Uluslararası Havalimanı(AMM)
|
62 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Macaristan
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Budapeşte-Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı (BUD)
|
69 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Birleşik Krallık
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Londra-Londra Stansted Havalimanı (STN)
|
69 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Almanya
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Köln-Köln Bonn Havalimanı (CGN)
|
69 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Almanya
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Münih - Münih Franz Josef Strauss Uluslararası Havalimanı (MUC)
|
69 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Avusturya
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Viyana - Viyana Schwechat Havalimanı (VIE)
|
69 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Almanya
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Düsseldorf-Düsseldorf Uluslararası Havalimanı (DUS)
|
70 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Almanya
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Berlin-Berlin Brandenburg Havalimanı (BER)
|
70 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Azerbaycan
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Nahçıvan-Nahçıvan Havalimanı (NAJ)
|
70 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Cezayir
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Cezayir-Houari Boumediene Havalimanı (ALG)
|
70 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Azerbaycan
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Gence-Gence Uluslararası Havalimanı (GNJ)
|
71 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Mısır
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Hurgada-Hurgada Uluslararası Havalimanı (HRG)
|
72 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Almanya
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Frankfurt-Frankfurt Havalimanı (FRA)
|
75 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Fransa
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Paris-Paris Charles de Gaulle Havalimanı (CDG)
|
77 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Almanya
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Stuttgart-Stuttgart Havalimanı (STR)
|
78 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Bosna-Hersek
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Tuzla-Tuzla Uluslararası Havalimanı (TZL)
|
80 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Birleşik Arap Emirlikleri
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Şarjah-Sharjah Uluslararası Havalimanı(SHJ)
|
81 USD'den başlayan fiyatlarla
|
İtalya
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Milano-Milano Bergamo Havalimanı (BGY)
|
82 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Suudi Arabistan
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Riyad-Kral Halid Uluslararası Havalimanı(RUH)
|
82 USD'den başlayan fiyatlarla
|
İsveç
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Stockholm-Stockholm Arlanda Havalimanı (ARN)
|
85 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Danimarka
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Kopenhag-Kopenhag Havalimanı (CPH)
|
85 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Bosna-Hersek
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Mostar-Mostar Uluslararası Havalimanı (OMO)
|
88 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Hollanda
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Amsterdam-Amsterdam Schiphol Havalimanı (AMS)
|
89 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Birleşik Krallık
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Londra-Londra Stansted Havalimanı (STN)
|
89 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Suudi Arabistan
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Prens Muhammed Bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı(MED)
|
89 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Bahreyn
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Bahreyn-Bahreyn Uluslararası Havalimanı (BAH)
|
90 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Irak
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Bağdat-Bağdat Uluslararası Havalimanı (BGW)
|
90 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Irak
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Erbil-Erbil Uluslararası Havalimanı (EBL)
|
90 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Lübnan
|
Çukurova Uluslararası Havalimanı (COV)
|
Beyrut-Beyrut Rafic Hariri Uluslararası Havalimanı(BEY)
|
90 USD'den başlayan fiyatlarla
|
İtalya
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Roma-Fiumicino - Leonardo Da Vinci Havalimanı (FCO)
|
91 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Azerbaycan
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Bakü-Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı (GYD)
|
91 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Suudi Arabistan
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Cidde-Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı (JED)
|
92 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Suudi Arabistan
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Dammam-Kral Fahd Uluslararası Havalimanı(DMM)
|
92 USD'den başlayan fiyatlarla
|
İsviçre
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Cenevre-Cenevre Cointrin Havalimanı (GVA)
|
95 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Azerbaycan
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Bakü-Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı(GYD)
|
96 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Sırbistan
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Belgrad-Nikola Tesla Havalimanı(BEG)
|
98 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Suudi Arabistan
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Medine-Prens Muhammed Bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı(MED)
|
99 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Sırbistan
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Belgrad-Nikola Tesla Havalimanı (BEG)
|
100 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Birleşik Arap Emirlikleri
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Dubai-Dubai Uluslararası Havalimanı(DXB)
|
101 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Mısır
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Kahire-Kahire Uluslararası Havalimanı (CAI)
|
102 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Mısır
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Şarm El-Şeyh-Şarm El-Şeyh Uluslararası Havalimanı (SSH)
|
102 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Mısır
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Kahire-Kahire Uluslararası Havalimanı(CAI)
|
102 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Suudi Arabistan
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Cidde-Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı(JED)
|
102 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Sırbistan
|
İzmir - Adnan Menderes Havalimanı (ADB)
|
Belgrad-Nikola Tesla Havalimanı(BEG)
|
110 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Kazakistan
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Almatı-Almatı Uluslararası Havalimanı(ALA)
|
111 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Kırgızistan
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Bişkek-Manas Uluslararası Havalimanı (FRU)
|
116 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Kırgızistan
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Bişkek-Manas Uluslararası Havalimanı(FRU)
|
116 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Kazakistan
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Astana-Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı(NQZ)
|
117 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Lübnan
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Beyrut-Beyrut Rafic Hariri Uluslararası Havalimanı(BEY)
|
120 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Rusya
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Moskova-Vnukovo Uluslararası Havalimanı (VKO)
|
122 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Azerbaycan
|
Antalya - Antalya Havalimanı (AYT)
|
Bakü-Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı(GYD)
|
156 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Fransa
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Paris-Paris Charles de Gaulle Havalimanı (CDG)
|
157 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Rusya
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Moskova-Vnukovo Uluslararası Havalimanı(VKO)
|
174 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Özbekistan
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Taşkent-Taşkent Uluslararası Havalimanı(TAS)
|
179 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Rusya
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
St. Petersburg-Pulkovo Havalimanı (LED)
|
198 USD'den başlayan fiyatlarla