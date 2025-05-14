AJet ucuz bilet kampanyası başladı! Yurt dışına 40 dolardan başlayan fiyatlar... 2025 AJet indirimli bilet tarihleri ve rotalar

Kural & Koşullar:

Biletler Türkiye yerel saatiyle (UTC+3) 14 Mayıs 2025 10:00'da satışa sunulacaktır.

1 Haziran 2025 – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.

Kampanya, Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı (KKTC, Şam ve Urmiye hariç) direkt uçuşları kapsamaktadır.

Fiyatlar tek yön üzerinden belirlenmiştir.

Kampanya 12 yaş ve üzeri yolcular için geçerlidir.

Kampanya yalnızca Basic paket ücreti ve kuralları için geçerlidir. Diğer paketler için ek ücret uygulanarak biletleme yapılabilir.

Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.

Kampanya 48.000 koltuk sayısı ile sınırlıdır ve sınırlı süre içinde satın alınabilir.

Kampanyada sunulan ücrete vergi ve harçlar dahildir.

Yalnızca AJet.com, AJet Mobil , çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinde geçerlidir.

İşte, rotalar: