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Haberler Yaşam AJet ucuz bilet kampanyası başladı! Yurt dışına 40 dolardan başlayan fiyatlar... 2025 AJet indirimli bilet tarihleri ve rotalar
Giriş Tarihi: 14.05.2025 10:18 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 10:27

AJet ucuz bilet kampanyası başladı! Yurt dışına 40 dolardan başlayan fiyatlar... 2025 AJet indirimli bilet tarihleri ve rotalar

AJet ucuz bilet kampanyası başladı. 2 gün sürecek biletleme dönemi başlarken her şey dahil 40 dolardan başlayan fiyatlarla yurt dışı uçuşlarında rotalar takip ediliyor. Yaz döneminde seyahat planı olanlar indirimli uçak bileti için AJet kampanyası üzerinden biletlerini satın alıyor. İşte, 2025 AJet indirimli bilet tarihleri ve rotalar...

AJet ucuz bilet kampanyası başladı! Yurt dışına 40 dolardan başlayan fiyatlar... 2025 AJet indirimli bilet tarihleri ve rotalar

AJet ucuz bilet kampanyası ne zaman, nereye, nasıl alınır gibi sorular seyahatseverlerin gündeminde yer alıyor. 40 USD'den başlayan uygun fiyatlarla hazırlanan kampanya Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı direkt uçuş rotalarını kapsıyor. Koltuk sayısı ile sınırlı avantajda biletleme dönemi başladı. İşte, 2025 AJet indirimli bilet tarihleri ve rotalar:

AJet ucuz bilet kampanyası başladı! Yurt dışına 40 dolardan başlayan fiyatlar... 2025 AJet indirimli bilet tarihleri ve rotalar

AJET UCUZ BİLET KAMPANYASI BAŞLADI!

14 – 15 Mayıs 2025 tarihlerinde alınacak biletler 1 Haziran 2025 – 31 Temmuz 2025 uçuş tarihlerini kapsıyor. 48.000 koltuk sayısı ile sınırlı olan AJet ucuz bilet kampanyasında Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı direkt uçuş tek yön rotalar her şey dahil 40 dolardan başlayan fiyatlarla yer alıyor.

İşte, detaylar:

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AJet ucuz bilet kampanyası başladı! Yurt dışına 40 dolardan başlayan fiyatlar... 2025 AJet indirimli bilet tarihleri ve rotalar

Kural & Koşullar:

Biletler Türkiye yerel saatiyle (UTC+3) 14 Mayıs 2025 10:00'da satışa sunulacaktır.
1 Haziran 2025 – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.
Kampanya, Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı (KKTC, Şam ve Urmiye hariç) direkt uçuşları kapsamaktadır.
Fiyatlar tek yön üzerinden belirlenmiştir.
Kampanya 12 yaş ve üzeri yolcular için geçerlidir.
Kampanya yalnızca Basic paket ücreti ve kuralları için geçerlidir. Diğer paketler için ek ücret uygulanarak biletleme yapılabilir.
Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.
Kampanya 48.000 koltuk sayısı ile sınırlıdır ve sınırlı süre içinde satın alınabilir.
Kampanyada sunulan ücrete vergi ve harçlar dahildir.
Yalnızca AJet.com, AJet Mobil , çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinde geçerlidir.

İşte, rotalar:

AJet ucuz bilet kampanyası başladı! Yurt dışına 40 dolardan başlayan fiyatlar... 2025 AJet indirimli bilet tarihleri ve rotalar

ÜLKE

KALKIŞ

VARIŞ

ÜCRET

Avusturya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Viyana-Viyana Uluslararası Havalimanı (VIE)

40 USD'den başlayan fiyatlarla

Almanya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Frankfurt-Frankfurt Havalimanı (FRA)

40 USD'den başlayan fiyatlarla

İsviçre

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Zürih - Zürih Kloten Havalimanı (ZRH)

40 USD'den başlayan fiyatlarla

Almanya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Hannover-Hannover Havalimanı (HAJ)

41 USD'den başlayan fiyatlarla

Almanya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Köln-Köln Bonn Havalimanı (CGN)

41 USD'den başlayan fiyatlarla

Almanya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Düsseldorf-Düsseldorf Uluslararası Havalimanı (DUS)

41 USD'den başlayan fiyatlarla

İsviçre

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Basel-Basel Mulhouse Freiburg Havalimanı (BSL)

41 USD'den başlayan fiyatlarla

Almanya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Stuttgart-Stuttgart Havalimanı (STR)

41 USD'den başlayan fiyatlarla

Almanya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Hamburg - Fuhlsbüttel Havalimanı (HAM)

43 USD'den başlayan fiyatlarla

Almanya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Münih-Münih Franz Josef Strauss Havalimanı (MUC)

49 USD'den başlayan fiyatlarla

Danimarka

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Kopenhag - Kopenhag Kastrup Havalimanı (CPH)

50 USD'den başlayan fiyatlarla

Gürcistan

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Tiflis-Tiflis Uluslararası Havalimanı (TBS)

50 USD'den başlayan fiyatlarla

Kosova

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Priştine-Priştine Uluslararası Havalimanı (PRN)

50 USD'den başlayan fiyatlarla

Makedonya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Üsküp-Üsküp Uluslararası Havalimanı (SKP)

50 USD'den başlayan fiyatlarla

Almanya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Berlin-Berlin Brandenburg Havalimanı (BER)

51 USD'den başlayan fiyatlarla

Kuveyt

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Kuveyt-Kuveyt Uluslararası Havalimanı(KWI)

51 USD'den başlayan fiyatlarla

Belçika

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Brüksel-Brüksel Havalimanı (BRU)

55 USD'den başlayan fiyatlarla

Bosna-Hersek

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Saraybosna-Saraybosna Uluslararası Havalimanı (SJJ)

60 USD'den başlayan fiyatlarla

İran

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Tehran-İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı (IKA)

60 USD'den başlayan fiyatlarla

İran

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Tehran-İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı(IKA)

60 USD'den başlayan fiyatlarla

Fransa

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Lyon-Lyon-Saint Exupéry Havalimanı (LYS)

61 USD'den başlayan fiyatlarla

İsveç

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Stockholm-Stockholm Arlanda Havalimanı (ARN)

62 USD'den başlayan fiyatlarla

Ürdün

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Amman-Queen Alia Uluslararası Havalimanı(AMM)

62 USD'den başlayan fiyatlarla

Macaristan

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Budapeşte-Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı (BUD)

69 USD'den başlayan fiyatlarla

Birleşik Krallık

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Londra-Londra Stansted Havalimanı (STN)

69 USD'den başlayan fiyatlarla

Almanya

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Köln-Köln Bonn Havalimanı (CGN)

69 USD'den başlayan fiyatlarla

Almanya

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Münih - Münih Franz Josef Strauss Uluslararası Havalimanı (MUC)

69 USD'den başlayan fiyatlarla

Avusturya

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Viyana - Viyana Schwechat Havalimanı (VIE)

69 USD'den başlayan fiyatlarla
AJet ucuz bilet kampanyası başladı! Yurt dışına 40 dolardan başlayan fiyatlar... 2025 AJet indirimli bilet tarihleri ve rotalar

Almanya

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Düsseldorf-Düsseldorf Uluslararası Havalimanı (DUS)

70 USD'den başlayan fiyatlarla

Almanya

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Berlin-Berlin Brandenburg Havalimanı (BER)

70 USD'den başlayan fiyatlarla

Azerbaycan

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Nahçıvan-Nahçıvan Havalimanı (NAJ)

70 USD'den başlayan fiyatlarla

Cezayir

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Cezayir-Houari Boumediene Havalimanı (ALG)

70 USD'den başlayan fiyatlarla

Azerbaycan

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Gence-Gence Uluslararası Havalimanı (GNJ)

71 USD'den başlayan fiyatlarla

Mısır

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Hurgada-Hurgada Uluslararası Havalimanı (HRG)

72 USD'den başlayan fiyatlarla

Almanya

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Frankfurt-Frankfurt Havalimanı (FRA)

75 USD'den başlayan fiyatlarla

Fransa

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Paris-Paris Charles de Gaulle Havalimanı (CDG)

77 USD'den başlayan fiyatlarla

Almanya

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Stuttgart-Stuttgart Havalimanı (STR)

78 USD'den başlayan fiyatlarla

Bosna-Hersek

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Tuzla-Tuzla Uluslararası Havalimanı (TZL)

80 USD'den başlayan fiyatlarla

Birleşik Arap Emirlikleri

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Şarjah-Sharjah Uluslararası Havalimanı(SHJ)

81 USD'den başlayan fiyatlarla

İtalya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Milano-Milano Bergamo Havalimanı (BGY)

82 USD'den başlayan fiyatlarla

Suudi Arabistan

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Riyad-Kral Halid Uluslararası Havalimanı(RUH)

82 USD'den başlayan fiyatlarla

İsveç

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Stockholm-Stockholm Arlanda Havalimanı (ARN)

85 USD'den başlayan fiyatlarla

Danimarka

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Kopenhag-Kopenhag Havalimanı (CPH)

85 USD'den başlayan fiyatlarla

Bosna-Hersek

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Mostar-Mostar Uluslararası Havalimanı (OMO)

88 USD'den başlayan fiyatlarla

Hollanda

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Amsterdam-Amsterdam Schiphol Havalimanı (AMS)

89 USD'den başlayan fiyatlarla

Birleşik Krallık

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Londra-Londra Stansted Havalimanı (STN)

89 USD'den başlayan fiyatlarla

Suudi Arabistan

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Prens Muhammed Bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı(MED)

89 USD'den başlayan fiyatlarla

Bahreyn

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Bahreyn-Bahreyn Uluslararası Havalimanı (BAH)

90 USD'den başlayan fiyatlarla

Irak

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Bağdat-Bağdat Uluslararası Havalimanı (BGW)

90 USD'den başlayan fiyatlarla

Irak

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Erbil-Erbil Uluslararası Havalimanı (EBL)

90 USD'den başlayan fiyatlarla

Lübnan

Çukurova Uluslararası Havalimanı (COV)

Beyrut-Beyrut Rafic Hariri Uluslararası Havalimanı(BEY)

90 USD'den başlayan fiyatlarla

İtalya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Roma-Fiumicino - Leonardo Da Vinci Havalimanı (FCO)

91 USD'den başlayan fiyatlarla

Azerbaycan

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Bakü-Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı (GYD)

91 USD'den başlayan fiyatlarla

Suudi Arabistan

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Cidde-Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı (JED)

92 USD'den başlayan fiyatlarla

Suudi Arabistan

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Dammam-Kral Fahd Uluslararası Havalimanı(DMM)

92 USD'den başlayan fiyatlarla

İsviçre

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Cenevre-Cenevre Cointrin Havalimanı (GVA)

95 USD'den başlayan fiyatlarla

Azerbaycan

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Bakü-Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı(GYD)

96 USD'den başlayan fiyatlarla

Sırbistan

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Belgrad-Nikola Tesla Havalimanı(BEG)

98 USD'den başlayan fiyatlarla

Suudi Arabistan

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Medine-Prens Muhammed Bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı(MED)

99 USD'den başlayan fiyatlarla

Sırbistan

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Belgrad-Nikola Tesla Havalimanı (BEG)

100 USD'den başlayan fiyatlarla

Birleşik Arap Emirlikleri

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Dubai-Dubai Uluslararası Havalimanı(DXB)

101 USD'den başlayan fiyatlarla

Mısır

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Kahire-Kahire Uluslararası Havalimanı (CAI)

102 USD'den başlayan fiyatlarla

Mısır

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Şarm El-Şeyh-Şarm El-Şeyh Uluslararası Havalimanı (SSH)

102 USD'den başlayan fiyatlarla

Mısır

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Kahire-Kahire Uluslararası Havalimanı(CAI)

102 USD'den başlayan fiyatlarla

Suudi Arabistan

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Cidde-Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı(JED)

102 USD'den başlayan fiyatlarla

Sırbistan

İzmir - Adnan Menderes Havalimanı (ADB)

Belgrad-Nikola Tesla Havalimanı(BEG)

110 USD'den başlayan fiyatlarla

Kazakistan

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Almatı-Almatı Uluslararası Havalimanı(ALA)

111 USD'den başlayan fiyatlarla

Kırgızistan

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Bişkek-Manas Uluslararası Havalimanı (FRU)

116 USD'den başlayan fiyatlarla

Kırgızistan

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Bişkek-Manas Uluslararası Havalimanı(FRU)

116 USD'den başlayan fiyatlarla

Kazakistan

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Astana-Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı(NQZ)

117 USD'den başlayan fiyatlarla

Lübnan

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Beyrut-Beyrut Rafic Hariri Uluslararası Havalimanı(BEY)

120 USD'den başlayan fiyatlarla

Rusya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Moskova-Vnukovo Uluslararası Havalimanı (VKO)

122 USD'den başlayan fiyatlarla

Azerbaycan

Antalya - Antalya Havalimanı (AYT)

Bakü-Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı(GYD)

156 USD'den başlayan fiyatlarla

Fransa

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Paris-Paris Charles de Gaulle Havalimanı (CDG)

157 USD'den başlayan fiyatlarla

Rusya

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Moskova-Vnukovo Uluslararası Havalimanı(VKO)

174 USD'den başlayan fiyatlarla

Özbekistan

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Taşkent-Taşkent Uluslararası Havalimanı(TAS)

179 USD'den başlayan fiyatlarla

Rusya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

St. Petersburg-Pulkovo Havalimanı (LED)

198 USD'den başlayan fiyatlarla