AK Parti’nin millete hizmette 24. yılı! Başkan Erdoğan öncülüğünde Türkiye’ye çağ atlatan dönüşüm

"Sağlıkta Dönüşüm Programı"nın en önemli reformlarından biri, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Sağlık Bakanlığı hastanelerinin tek bir sistem altında birleştirilmesi oldu. Hastaneler arasındaki ayrım kaldırılarak tüm vatandaşların istediği sağlık kuruluşundan hizmet almasının önü açıldı.

Türkiye, AK Parti iktidarının başlattığı kapsayıcı toplumsal reform hamlesi doğrultusunda, sosyal güvenlik sistemindeki çok başlılığı ve hak kayıplarını sona erdiren önemli bir adımı 2006 yılında attı.