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AK Parti'nin millete hizmette 24. yılı! Başkan Erdoğan öncülüğünde Türkiye'ye çağ atlatan dönüşüm
Giriş Tarihi: 03.11.2026 11:49
Güncelleme Tarihi: 03.11.2026 12:18
AK Parti'nin millete hizmette 24. yılı! Başkan Erdoğan öncülüğünde Türkiye'ye çağ atlatan dönüşüm
AK Parti'nin iktidar yolculuğunda Türkiye, 2002 yılından bu yana ulaştırmadan savunma sanayisine, sağlıktan anayasal reformlara kadar uzanan devasa bir dönüşüm hamlesine imza attı. 2002'de Olağanüstü Hal'in kaldırılmasıyla başlayan reform süreci, Sağlıkta Dönüşüm Programı ve AB uyum yasalarıyla ivme kazandı. Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi büyük projeler kıtaları birleştirirken, Togg, KAAN ve İHA/SİHA teknolojileri, yerli ve milli teknoloji hamlesinin sahaya yansıyan önemli çıktıları arasında yerini aldı.