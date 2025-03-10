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MOTORİN VE BENZİN FİYATI 10 Mart 2025: Benzine motorine indirim ile LPG, mazot, benzin, akaryakıt fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 10.03.2025 08:08
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
08:08
Petrolde yaşanan sert düşüşün ardından indirim haberleri birbirini takip etti. Benzin fiyatı peş peşe yaşadığı rakam düşüşleri ardından motorine indirim de çok gecikmeden geldi. Güncel akaryakıt fiyatları 10 Mart 2025 tarihi ile pazartesi gününden itibaren araç sahiplerinin yakın merceği altına alındı. Motorin fiyatı İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm şehirlerde sorgulanıyor. Peki; bugün LPG, mazot, benzin fiyatı ne kadar oldu?