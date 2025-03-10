MOTORİN VE BENZİN FİYATI 10 Mart 2025: Benzine motorine indirim ile LPG, mazot, benzin, akaryakıt fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri ile takip ediliyor. Brent petrol son 3 ayın en düşük seviyesini görünce benzine indirim haberi geldi. Mazot için beklenen fiyat düşüşü de araç sahiplerini çok bekletmedi. İşte, güncel LPG, motorin fiyatı ve benzin fiyatı rakamları...