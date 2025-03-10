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Giriş Tarihi: 10.03.2025 08:08 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 08:08

MOTORİN VE BENZİN FİYATI 10 Mart 2025: Benzine motorine indirim ile LPG, mazot, benzin, akaryakıt fiyatları ne kadar?

Petrolde yaşanan sert düşüşün ardından indirim haberleri birbirini takip etti. Benzin fiyatı peş peşe yaşadığı rakam düşüşleri ardından motorine indirim de çok gecikmeden geldi. Güncel akaryakıt fiyatları 10 Mart 2025 tarihi ile pazartesi gününden itibaren araç sahiplerinin yakın merceği altına alındı. Motorin fiyatı İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm şehirlerde sorgulanıyor. Peki; bugün LPG, mazot, benzin fiyatı ne kadar oldu?

MOTORİN VE BENZİN FİYATI 10 Mart 2025: Benzine motorine indirim ile LPG, mazot, benzin, akaryakıt fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri ile takip ediliyor. Brent petrol son 3 ayın en düşük seviyesini görünce benzine indirim haberi geldi. Mazot için beklenen fiyat düşüşü de araç sahiplerini çok bekletmedi. İşte, güncel LPG, motorin fiyatı ve benzin fiyatı rakamları...

MOTORİN VE BENZİN FİYATI 10 Mart 2025: Benzine motorine indirim ile LPG, mazot, benzin, akaryakıt fiyatları ne kadar?

MOTORİNE VE BENZİNE İNDİRİM VAR MI?

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası 4 Mart salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1 lira 15 kuruşluk indirim gelmişti.

Son 3 ayın en düşük seviyesini gören petroldeki düşük seyir benzinde bir indirimi daha işaret ediyor. Beklentiler karşılanacak mı merak konusu. İşte, güncel rakamlar:

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MOTORİN VE BENZİN FİYATI 10 Mart 2025: Benzine motorine indirim ile LPG, mazot, benzin, akaryakıt fiyatları ne kadar?
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MOTORİN VE BENZİN FİYATI 10 Mart 2025: Benzine motorine indirim ile LPG, mazot, benzin, akaryakıt fiyatları ne kadar?
MOTORİN VE BENZİN FİYATI 10 Mart 2025: Benzine motorine indirim ile LPG, mazot, benzin, akaryakıt fiyatları ne kadar?