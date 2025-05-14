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Haberler Yaşam Akaryakıt fiyatlarında son durum: Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 14.05.2025 11:22 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 11:23

Akaryakıt fiyatlarında son durum: Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Araç sahiplerini ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatları ile döviz kurundaki artış, akaryakıt ürünlerine zam olarak yansımaya devam ediyor. Bu kapsamda benzine bir zam daha geldi. Yeni fiyatlar, gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Öte yandan, yarın motorin fiyatlarında da artış bekleniyor. Peki, benzine ne kadar zam yapıldı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 14 Mayıs 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında son durum: Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son gelişmelere göre benzine zam geldi, motorine ise 15 Mayıs Perşembe günü yeni bir zam bekleniyor. Peki, bugün güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

Akaryakıt fiyatlarında son durum: Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

BENZİNE ZAM TABELALARA YANSIDI

Petrol fiyatlarında yaşanan artış, benzine zam olarak yansıdı. Benzinin litre fiyatına, 14 Mayıs 2025 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 1,5 TL zam geldi. Fiyatlar bugünden itibaren tabelalara yansıdı.

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Akaryakıt fiyatlarında son durum: Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46,79 TL

Motorin litre fiyatı: 44,22 TL

LPG litre fiyatı: 26,19 TL

Akaryakıt fiyatlarında son durum: Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46,65 TL

Motorin litre fiyatı: 44,11 TL

LPG litre fiyatı: 25,59 TL

Akaryakıt fiyatlarında son durum: Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 47,43 TL

Motorin litre fiyatı: 45,05 TL

LPG litre fiyatı: 26,09 TL