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Akaryakıt fiyatlarında son durum: Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 14.05.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025
11:23
Akaryakıt fiyatlarında son durum: Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Araç sahiplerini ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatları ile döviz kurundaki artış, akaryakıt ürünlerine zam olarak yansımaya devam ediyor. Bu kapsamda benzine bir zam daha geldi. Yeni fiyatlar, gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Öte yandan, yarın motorin fiyatlarında da artış bekleniyor. Peki, benzine ne kadar zam yapıldı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 14 Mayıs 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları…