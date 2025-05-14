Akaryakıt fiyatlarında son durum: Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son gelişmelere göre benzine zam geldi, motorine ise 15 Mayıs Perşembe günü yeni bir zam bekleniyor. Peki, bugün güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...