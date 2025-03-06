Akaryakıt fiyatları 6 Mart 2025: Motorine ve benzine indirim var mı? İşte İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, benzin fiyatı

Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, zam veya indirim var mı haberleri her gün takip edilenler arasında. Petroldeki düşüşün pompa fiyatlarına nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Yakıt türlerine göre benzin, mazot ve LPG ayrı ayrı kontrol ediliyor. İşte, güncel motorin ve benzin fiyatı...