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Akaryakıt fiyatları 6 Mart 2025: Motorine ve benzine indirim var mı? İşte İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, benzin fiyatı
Giriş Tarihi: 06.03.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
11:19
Akaryakıt fiyatları 6 Mart 2025: Motorine ve benzine indirim var mı? İşte İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, benzin fiyatı
Akaryakıt fiyatları 6 Mart 2025 tarihi ile araç sahiplerinin radarına girdi. Brent petrolda yaşanan düşüşün ardından takip edilmeye başlayan benzin fiyatı ve motorin fiyatı en çok merak edilenler arasında. İndirim ve zam haberleri uluslararası petrol piyasasından gelen veriler ışığında izleniyor. Peki, motorine ve benzine indirim var mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, benzin fiyatı...