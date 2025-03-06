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Haberler Yaşam Akaryakıt fiyatları 6 Mart 2025: Motorine ve benzine indirim var mı? İşte İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, benzin fiyatı
Giriş Tarihi: 06.03.2025 11:19 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 11:19

Akaryakıt fiyatları 6 Mart 2025: Motorine ve benzine indirim var mı? İşte İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, benzin fiyatı

Akaryakıt fiyatları 6 Mart 2025 tarihi ile araç sahiplerinin radarına girdi. Brent petrolda yaşanan düşüşün ardından takip edilmeye başlayan benzin fiyatı ve motorin fiyatı en çok merak edilenler arasında. İndirim ve zam haberleri uluslararası petrol piyasasından gelen veriler ışığında izleniyor. Peki, motorine ve benzine indirim var mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, benzin fiyatı...

Akaryakıt fiyatları 6 Mart 2025: Motorine ve benzine indirim var mı? İşte İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, benzin fiyatı

Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, zam veya indirim var mı haberleri her gün takip edilenler arasında. Petroldeki düşüşün pompa fiyatlarına nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Yakıt türlerine göre benzin, mazot ve LPG ayrı ayrı kontrol ediliyor. İşte, güncel motorin ve benzin fiyatı...

Akaryakıt fiyatları 6 Mart 2025: Motorine ve benzine indirim var mı? İşte İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, benzin fiyatı

MOTORİNE VE BENZİNE İNDİRİM VAR MI?

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası 4 Mart salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1 lira 15 kuruşluk indirim gelmişti.

Son 3 ayın en düşük seviyesini gören petroldeki düşük seyir benzinde bir indirimi daha işaret ediyor. Beklentiler karşılanacak mı merak konusu. İşte, güncel rakamlar:

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Akaryakıt fiyatları 6 Mart 2025: Motorine ve benzine indirim var mı? İşte İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, benzin fiyatı

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 45.28 TL

Motorin litre fiyatı: 46,57 TL

LPG fiyatı: 27.51 TL

Akaryakıt fiyatları 6 Mart 2025: Motorine ve benzine indirim var mı? İşte İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, benzin fiyatı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 45.12 TL

Motorin litre fiyatı: 46,46 TL

LPG fiyatı: 26.74 TL

Akaryakıt fiyatları 6 Mart 2025: Motorine ve benzine indirim var mı? İşte İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, benzin fiyatı

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 45.83 TL

Motorin litre fiyatı: 47.29 TL

LPG fiyatı: 27.35 TL