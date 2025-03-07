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Haberler Yaşam AKARYAKIT FİYATLARI 7 MART 2025: Benzine indirim! Bugün benzin, mazot ve LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 07.03.2025 08:16 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 08:16

AKARYAKIT FİYATLARI 7 MART 2025: Benzine indirim! Bugün benzin, mazot ve LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL?

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bugün, 7 Mart 2025 itibarıyla, benzin ve motorin fiyatlarında önemli indirimler yapıldı. Araç sahipleri, benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan zam ve indirimleri yakından takip ederken, güncel pompa fiyatları da sık sık değişkenlik gösteriyor. Peki, bugün benzin, mazot ve LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI 7 MART 2025: Benzine indirim! Bugün benzin, mazot ve LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL?

Son günlerde benzine yapılan indirim, akaryakıt istasyonlarındaki fiyat tabelalarına yansıdı. 7 Mart 2025 tarihi itibarıyla, benzin ve motorin (mazot) fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Fiyatlar, döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara göre değişiklik gösterebiliyor ve zaman zaman bu fiyatlarda hem indirim hem de zam yapılabiliyor. İşte, 7 MArt itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI 7 MART 2025: Benzine indirim! Bugün benzin, mazot ve LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL?

BENZİN FİYATLARINDA İNDİRİM TABELALARA YANSIDI

Bugünden itibaren, benzinin litre fiyatında 2 lira 6 kuruşluk bir indirim uygulandı. Bu değişiklik, gece yarısından itibaren pompada geçerli olmaya başladı.

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AKARYAKIT FİYATLARI 7 MART 2025: Benzine indirim! Bugün benzin, mazot ve LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL?

MOTORİNE VE LPG'YE ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?
8 Mart Cumartesi gününden itibaren motorin grubunda 1 lira 60 kuruşluk bir indirim yapılması bekleniyor. Ancak LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel fiyatlar..

AKARYAKIT FİYATLARI 7 MART 2025: Benzine indirim! Bugün benzin, mazot ve LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL?

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 43,41 TL

Motorin litre fiyatı: 46,65 TL

LPG litre fiyatı: 27,59 TL

AKARYAKIT FİYATLARI 7 MART 2025: Benzine indirim! Bugün benzin, mazot ve LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL?

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 43,26 TL

Motorin litre fiyatı: 46,54 TL

LPG litre fiyatı: 26,99 TL