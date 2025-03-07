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AKARYAKIT FİYATLARI 7 MART 2025: Benzine indirim! Bugün benzin, mazot ve LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 07.03.2025 08:16
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025
08:16
AKARYAKIT FİYATLARI 7 MART 2025: Benzine indirim! Bugün benzin, mazot ve LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL?
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bugün, 7 Mart 2025 itibarıyla, benzin ve motorin fiyatlarında önemli indirimler yapıldı. Araç sahipleri, benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan zam ve indirimleri yakından takip ederken, güncel pompa fiyatları da sık sık değişkenlik gösteriyor. Peki, bugün benzin, mazot ve LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, güncel akaryakıt fiyatları...