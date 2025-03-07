AKARYAKIT FİYATLARI 7 MART 2025: Benzine indirim! Bugün benzin, mazot ve LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL?

Son günlerde benzine yapılan indirim, akaryakıt istasyonlarındaki fiyat tabelalarına yansıdı. 7 Mart 2025 tarihi itibarıyla, benzin ve motorin (mazot) fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Fiyatlar, döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara göre değişiklik gösterebiliyor ve zaman zaman bu fiyatlarda hem indirim hem de zam yapılabiliyor. İşte, 7 MArt itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları...