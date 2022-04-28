Akbank 7500 TL’lik 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilir, şartları nelerdir? Akbank faizsiz Hoş Geldin kredisi veriyor!

Son dönemin dikkat çeken kampanyası Akbank hoş geldin kredisi binlerce kişinin gündemindeki yerini almaya devam ediyor. Bu kampanyadan faydalanmak isteyen kişilerin ilk olarak Mobil uygulamayı indirdikten sonra uygulamayı açıp "Akbanklı olmak istiyorum" sekmesine tıklaması gerekiyor. 0 faizli olması nedeniyle ilginin giderek arttığı kampanya "Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları ile araştırılmaya başlandı. Peki, Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte tüm detaylar...