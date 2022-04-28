Akbank 7500 TL’lik 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilir, şartları nelerdir? Akbank faizsiz Hoş Geldin kredisi veriyor!

7500 TL'lik Akbank faizsiz kredi başvuruları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. İlk kez bu bankanın müşterisi olacak vatandaşlara sunulan hoş geldin kampanyası oldukça dikkat çekiyor. Çeşitli nedenlerle kredi çekecek olan vatandaşlar bu noktada "Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz yıl 5000 TL olan kredinin limini bu yıl 2500 TL daha arttırıldı. İşte 0 faizli Akbank 7500 TL faizsiz kredi başvuru detayları...