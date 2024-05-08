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Akciğerini 3 yıldır çantasında taşıyor! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor…
Giriş Tarihi: 08.05.2024 06:56
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
06:56
Akciğerini 3 yıldır çantasında taşıyor! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor…
Nadir görülen bir hiper tansiyon hastası olan Aykut İnciler, yaklaşık 3 yıldır yapay bir akciğer cihazı ile hayatını sürdürüyor. Ankara'da yaşayan İnciler, 2009'da başlayan oksijen azalması sonucu 3 yıl önce sağlık kuruluşuna başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu İnciler'e pulmoner hipertansiyon teşhisi konuldu.