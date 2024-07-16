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Haberler Yaşam AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2024: Akdeniz Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları PDF
Giriş Tarihi: 16.07.2024 09:23 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 09:28

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2024: Akdeniz Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları PDF

Akdeniz Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları gündemdeki yerini aldı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemler gerçekleştirecek. Adaylar YÖK ATLAS üzerinden puan türlerine ve okumak istedikleri bölümlere göre ön lisans ve lisans programları için araştırmalara başlayacak. Akdeniz Üniversitesi 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerinin puanları ve kontenjanları inceleniyor. Akdeniz Üniversitesi ön lisans ve lisans bölümlerine öğrenciler sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türlerinden tercih edebilecekler. İşte Akdeniz Üniversitesi sıralaması ve taban puanları 2024

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2024: Akdeniz Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları PDF

Akdeniz Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması yakın mercek altına alındı. Antalya'nın en tercih edilen üniversitelerinden olan okul; sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleri olmak üzere ön lisans ve lisans bölümleriyle binlerce öğrencinin tercih listesinde ilk sıralarda geliyor. YÖK ve ÖSYM tarafından açıklanan verilerle Akdeniz Üniversitesi taban puanları araştırılıyor. İşte Akdeniz Üniversitesi taban puanları ve kontenjanlar

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2024: Akdeniz Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları PDF

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Lisans ve ön lisans bölümlerinin bulunduğu fakülteler şöyle:

Diş Hekimliği Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Fen Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Hemşirelik Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İletişim Fakültesi
Kemer Denizcilik Fakültesi
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Manavgat Turizm Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Serik İşletme Fakültesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Su Ürünleri Fakültesi
Tıp Fakültesi
Turizm Fakültesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Ziraat Fakültesi

Enstitüler[değiştir | kaynağı değiştir]

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Güzel Sanatlar Enstitüsü
Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksekokullar[değiştir | kaynağı değiştir]

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)
Yabancı Diller Yüksekokulu

Konservatuvar[değiştir | kaynağı değiştir]

Antalya Devlet Konservatuvarı

Meslek Yüksekokulları[değiştir | kaynağı değiştir]

Adalet Meslek Yüksekokulu
Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu
Elmalı Meslek Yüksekokulu
Finike Meslek Yüksekokulu
Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu
Korkuteli Meslek Yüksekokulu
Kumluca Meslek Yüksekokulu
Manavgat Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2024: Akdeniz Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları PDF
Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont. Yer. Sıralama Taban
Puanı
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Tıp SAY 300+8+0+0+0
300+8
280+7
280+7		 308
308
287
287		 8.458 (2023)
8.295 (2022)
6.499 (2021)
5.980 (2020)		 518,77759
516,32898
466,79418
519,28818
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 75+2+0+0+0
75+2
70+2
70+2		 77
77
72
72		 24.384 (2023)
28.567 (2022)
38.568 (2021)
43.700 (2020)		 491,23825
484,19270
406,09401
462,70141
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Diş Hekimliği SAY 110+3+0+0+0
110+3
110+3
110+3		 113
113
113
113		 28.837 (2023)
26.038 (2022)
23.775 (2021)
22.700 (2020)		 484,94450
487,58796
427,28855
489,55612
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 75+2+0+0+0
75+2
70+2
70+2		 77
77
72
72		 66.161 (2023)
71.059 (2022)
77.124 (2021)
70.900 (2020)		 441,44185
434,01399
363,64027
431,19324
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 74.459 (2023)
65.675 (2022)
59.948 (2021)
57.700 (2020)		 432,67663
439,92067
381,04378
446,34207
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)		 SAY 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 88.041 (2023)
101.294 (2022)
107.429 (2021)
98.600 (2020)		 419,53846
404,30996
337,04613
401,01481
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 102.681 (2023)
118.516 (2022)
127.140 (2021)
110.000 (2020)		 406,52816
389,37028
322,33639
389,49959
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Mimarlık SAY 90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 120.433 (2023)
123.597 (2022)
115.096 (2021)
99.800 (2020)		 392,35546
385,27809
331,01328
399,85296
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 210+6+0+6+0
210+6
200+5
200+5		 222
216
205
205		 126.151 (2023)
124.925 (2022)
120.314 (2021)
120.000 (2020)		 388,07474
384,23255
327,20658
380,52264
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)		 SAY 1+0+0+0+0


 1


 131.677 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 384,09727
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) SAY 80+2+0+2+0
80+2
80+2
70+2		 84
82
82
72		 164.208 (2023)
138.106 (2022)
120.791 (2021)
102.000 (2020)		 363,19721
374,32514
326,83675
397,11249
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 85+3+0+3+0
85+3
75+2
70+2		 90
88
77
72		 165.880 (2023)
161.554 (2022)
150.810 (2021)
151.000 (2020)		 362,24284
358,48883
307,20237
355,23223
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Matematik SAY 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 182.455 (2023)
208.504 (2022)
243.432 (2021)
225.000 (2020)		 353,18783
333,18985
265,13486
312,50788
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 İnşaat Mühendisliği SAY 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 193.519 (2023)
213.898 (2022)
219.182 (2021)
191.000 (2020)		 347,66656
330,67493
274,25029
329,97174
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Bitki Koruma SAY 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1		 42
41
41
41		 205.437 (2023)
202.013 (2022)
209.649 (2021)
216.000 (2020)		 342,02349
336,33314
278,07555
316,74433
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 İç Mimarlık SAY 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2		 74
72
72
72		 207.373 (2023)
212.186 (2022)
214.232 (2021)
178.000 (2020)		 341,13981
331,47331
276,23145
337,12356
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) SAY 70+2+0+2+0
70+2
60+2
 74
72
62
 213.121 (2023)
204.686 (2022)
224.971 (2021)
— (2020)		 338,62239
335,02844
271,93455
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)		 SAY 1+0+0+0+0
1+0
2+0
 1
1

 226.948 (2023)
263.024 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 332,82236
310,48738
Dolmadı
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 231.246 (2023)
219.556 (2022)
206.106 (2021)
205.000 (2020)		 331,11938
328,11986
279,56796
322,09022
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Kimya SAY 25+1+0+1+0
25+1
25+1
20+1		 27
26
26
21		 235.667 (2023)
249.993 (2022)
292.410 (2021)
291.000 (2020)		 329,36311
315,41066
249,92621
286,09217
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Gıda Mühendisliği SAY 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 237.198 (2023)
242.128 (2022)
254.117 (2021)
232.000 (2020)		 328,77593
318,54064
261,51226
309,40365
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Çevre Mühendisliği SAY 30+1+0+0+0
30+1
30+1
30+1		 13
8
9
8		 294.635 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 309,23572
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Jeoloji Mühendisliği SAY 20+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1		 3
3
5
2		 295.835 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 308,89258
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Uzay Bilimleri ve Teknolojileri SAY 30+1+0+1+0
30+1
30+1
40+1		 32
31
31
41		 299.285 (2023)
315.576 (2022)
332.462 (2021)
338.000 (2020)		 307,87589
293,18698
239,56808
271,13260
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Fizik SAY 25+1+0+1+0
25+1
25+1
20+1		 27
26
26
21		 299.839 (2023)
326.741 (2022)
360.307 (2021)
350.000 (2020)		 307,70741
289,95832
232,81943
268,02399
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Bahçe Bitkileri SAY 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1		 42
41
41
41		 302.707 (2023)
276.886 (2022)
301.184 (2021)
305.000 (2020)		 306,88439
305,58364
247,52291
281,24121
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Biyoloji SAY 55+2+0+2+0
55+2
55+2
55+2		 58
57
57
57		 306.016 (2023)
327.135 (2022)
341.593 (2021)
342.000 (2020)		 305,92823
289,84858
237,36809
270,21779
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Peyzaj Mimarlığı SAY 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2		 74
72
72
72		 330.206 (2023)
335.811 (2022)
337.329 (2021)
332.000 (2020)		 299,31536
287,40739
238,38653
272,93016
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Tarla Bitkileri SAY 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1		 42
41
41
41		 357.726 (2023)
343.565 (2022)
356.799 (2021)
349.000 (2020)		 292,46693
285,25123
233,70462
268,27608
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Şehir ve Bölge Planlama SAY 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2		 74
72
72
72		 363.223 (2023)
366.697 (2022)
374.835 (2021)
343.000 (2020)		 291,18199
279,33097
228,04437
269,75046
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 35+1+0+1+0
35+1
35+1
35+1		 37
36
36
36		 368.751 (2023)
375.180 (2022)
383.841 (2021)
365.000 (2020)		 289,91080
277,26220
220,84384
264,02410
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1		 41
41
34
41		 381.917 (2023)
366.953 (2022)
Dolmadı (2021)
386.000 (2020)		 286,91476
279,26386
Dolmadı
258,76426
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Tarımsal Biyoteknoloji SAY 40+1+0+1+0
40+1
40+1
35+1		 42
41
39
36		 421.824 (2023)
415.846 (2022)
Dolmadı (2021)
387.000 (2020)		 278,67180
268,26717
Dolmadı
258,56377
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Gerontoloji SAY 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 64
62
37
62		 476.990 (2023)
503.822 (2022)
Dolmadı (2021)
367.000 (2020)		 268,76840
252,58379
Dolmadı
263,52869
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY 35+1+0+1+0
35+1
35+1
30+1		 37
36
1
31		 498.217 (2023)
504.329 (2022)
Dolmadı (2021)
457.000 (2020)		 265,35624
252,50930
Dolmadı
243,68416
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Fizik
(KKTC Uyruklu)		 SAY 1+0+0+0+0


 1


 509.386 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 263,62831
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Su Ürünleri Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Su Ürünleri Mühendisliği SAY 35+1+0+1+0
30+1
30+1
25+1		 37
31
1
26		 512.851 (2023)
538.892 (2022)
Dolmadı (2021)
481.000 (2020)		 263,08689
247,49728
Dolmadı
239,12919
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Zootekni SAY 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1		 42
41
2
41		 523.770 (2023)
500.464 (2022)
Dolmadı (2021)
456.000 (2020)		 261,48115
253,10488
Dolmadı
243,72750
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Kimya
(KKTC Uyruklu)		 SAY 2+0+0+0+0


 2


 526.094 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 261,14182
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Hukuk EA 200+5+0+0+0
260+7
250+7
240+6		 205
267
257
246		 13.084 (2023)
18.728 (2022)
23.180 (2021)
11.700 (2020)		 429,87547
428,86893
373,03396
431,40881
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Psikoloji EA 90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3		 96
93
93
93		 46.673 (2023)
53.146 (2022)
53.001 (2021)
32.200 (2020)		 399,00835
402,56033
346,46400
403,28908
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 63
62
62
62		 61.753 (2023)
98.214 (2022)
122.579 (2021)
149.000 (2020)		 390,14521
379,61540
310,61446
343,12099
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Sınıf Öğretmenliği EA 50+2+0+0+0
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
62		 70.072 (2023)
89.778 (2022)
82.157 (2021)
77.100 (2020)		 385,74311
383,49194
328,99080
375,34173
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 87.310 (2023)
101.389 (2022)
83.802 (2021)
56.700 (2020)		 377,55910
378,20852
328,14881
386,44804
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
(İÖ)(Ücretli)		 EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 63
62
62
62		 90.988 (2023)
134.592 (2022)
164.258 (2021)
203.000 (2020)		 375,89236
364,56769
295,79309
324,35386
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) EA 30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 135.063 (2023)
177.770 (2022)
212.142 (2021)
283.000 (2020)		 358,52392
349,53792
282,28245
301,88689
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
(KKTC Uyruklu)		 EA 1+0+0+0+0
1+0
1+0
 1
1

 172.228 (2023)
784.395 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 346,77965
257,85510
Dolmadı
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 199.708 (2023)
221.560 (2022)
243.353 (2021)
247.000 (2020)		 339,44065
336,95126
274,79141
311,34427
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler EA 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 213.438 (2023)
238.710 (2022)
246.106 (2021)
203.000 (2020)		 336,02242
332,64150
274,19547
324,27034
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi (Fakülte) EA 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2		 74
72
72
72		 233.378 (2023)
245.658 (2022)
242.541 (2021)
187.000 (2020)		 331,40926
330,95596
274,97984
329,38376
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
(İngilizce)		 EA 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2		 53
52
52
52		 244.027 (2023)
249.689 (2022)
284.779 (2021)
303.000 (2020)		 329,10411
329,99823
266,26152
297,16805
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 İşletme EA 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2		 84
82
82
82		 261.922 (2023)
295.745 (2022)
330.191 (2021)
356.000 (2020)		 325,39467
319,94859
258,04962
285,79059
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3		 96
93
93
93		 267.933 (2023)
287.419 (2022)
281.855 (2021)
222.000 (2020)		 324,18195
321,62814
266,83704
318,47514
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte)
(İÖ)(Ücretli)		 EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 290.927 (2023)
330.663 (2022)
360.407 (2021)
340.000 (2020)		 319,69596
313,16922
253,16775
289,22442
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Kemer Denizcilik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi EA 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 310.600 (2023)
348.102 (2022)
393.097 (2021)
319.000 (2020)		 316,06728
310,05110
248,22010
293,65266
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler
(İÖ)(Ücretli)		 EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
70+2		 64
62
62
72		 328.902 (2023)
358.402 (2022)
357.996 (2021)
328.000 (2020)		 312,92025
308,26141
253,54104
291,67839
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 İktisat EA 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2		 83
82
82
82		 333.626 (2023)
380.767 (2022)
422.521 (2021)
400.000 (2020)		 312,11522
304,54305
244,09204
277,47546
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Sosyoloji EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 64
62
62
62		 354.521 (2023)
342.413 (2022)
373.109 (2021)
284.000 (2020)		 308,68552
311,03154
251,20906
301,86162
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Maliye EA 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2		 83
82
82
82		 376.867 (2023)
397.442 (2022)
395.358 (2021)
327.000 (2020)		 305,21900
301,90203
247,88591
292,04196
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Spor Yöneticiliği (Fakülte) EA 50+2+0+2+0
50+2
50+2
60+2		 53
52
52
62		 380.076 (2023)
386.754 (2022)
409.564 (2021)
399.000 (2020)		 304,73448
303,57906
245,87410
277,74022
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Finans ve Bankacılık (Fakülte) EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 63
62
62
62		 380.775 (2023)
403.130 (2022)
413.441 (2021)
399.000 (2020)		 304,63073
301,02599
245,32672
277,74115
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Turizm İşletmeciliği (Fakülte) EA 70+2+0+2+0
70+2

 74
72

 407.952 (2023)
416.974 (2022)
— (2021)
— (2020)		 300,65694
298,94876
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Sosyal Hizmet (Fakülte) EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
50+2		 64
62
62
52		 410.468 (2023)
365.585 (2022)
320.047 (2021)
271.000 (2020)		 300,28707
307,05788
259,78449
305,07480
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Tarım Ekonomisi EA 40+1+0+1+0
40+1
40+1
35+1		 42
41
41
36		 425.108 (2023)
382.792 (2022)
368.303 (2021)
374.000 (2020)		 298,23342
304,21943
251,94535
282,34173
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ)(Ücretli)		 EA 80+2+0+2+0
80+2
80+2
70+2		 83
82
82
72		 426.574 (2023)
452.185 (2022)
451.626 (2021)
360.000 (2020)		 298,02699
293,84841
240,25794
285,14429
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 501.801 (2023)
501.771 (2022)
518.187 (2021)
457.000 (2020)		 288,22852
287,29395
231,82006
267,91831
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Turizm Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Turizm İşletmeciliği (Fakülte) EA 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 538.896 (2023)
513.478 (2022)
552.999 (2021)
562.000 (2020)		 283,80290
285,81769
226,06343
252,77535
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Pazarlama (Fakülte) EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 562.065 (2023)
551.889 (2022)
568.630 (2021)
584.000 (2020)		 281,15590
281,20464
221,61425
249,86988
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Ekonometri EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 568.430 (2023)
564.480 (2022)
585.339 (2021)
547.000 (2020)		 280,44186
279,74312
205,05098
254,69037
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Arkeoloji EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
65+2		 64
62
62
67		 576.476 (2023)
535.276 (2022)
547.814 (2021)
592.000 (2020)		 279,53518
283,16398
227,13412
248,87123
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Felsefe EA 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2		 74
72
72
72		 603.418 (2023)
535.037 (2022)
556.915 (2021)
511.000 (2020)		 276,56246
283,19342
225,18904
259,82973
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Sigortacılık (Fakülte) EA 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2		 54
52
40
52		 613.555 (2023)
644.275 (2022)
Dolmadı (2021)
707.000 (2020)		 275,49080
271,08942
Dolmadı
235,47901
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik İşletme Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Turizm İşletmeciliği (Fakülte) EA 30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1		 32
31
19
31		 629.838 (2023)
603.973 (2022)
Dolmadı (2021)
641.000 (2020)		 273,76769
275,36103
Dolmadı
242,91527
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik İşletme Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Ekonomi ve Finans EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 63
62
31
62		 647.874 (2023)
650.730 (2022)
Dolmadı (2021)
632.000 (2020)		 271,88142
270,43753
Dolmadı
244,01627
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Finans ve Bankacılık (Fakülte)
(KKTC Uyruklu)		 EA 1+0+0+0+0
1+0
2+0
1+0		 1
1

1		 687.080 (2023)
545.992 (2022)
Dolmadı (2021)
619.000 (2020)		 267,93610
281,88289
Dolmadı
245,58172
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Pazarlama (Fakülte)
(İÖ)(Ücretli)		 EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
40+1		 63
62
13
41		 708.275 (2023)
709.503 (2022)
Dolmadı (2021)
655.000 (2020)		 265,88810
264,69923
Dolmadı
241,30351
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Tarım Ekonomisi
(KKTC Uyruklu)		 EA 1+0+0+0+0
1+0
1+0
1+0
1
1
1		 — (2023)
371.225 (2022)
450.848 (2021)
543.000 (2020)
306,10274
240,35388
255,32203
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 İngilizce Öğretmenliği DİL 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 12.141 (2023)
11.661 (2022)
10.291 (2021)
8.660 (2020)		 445,11352
440,38481
409,82195
430,68082
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)		 DİL 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2		 74
72
72
72		 15.652 (2023)
15.067 (2022)
14.849 (2021)
13.800 (2020)		 433,52289
427,35490
391,55011
407,06126
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (İÖ)(Ücretli)		 DİL 50+2+0+2+0
50+2
50+2
60+2		 53
52
52
62		 20.444 (2023)
19.795 (2022)
19.306 (2021)
17.200 (2020)		 419,97089
411,94150
376,04298
394,25782
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Turizm Rehberliği (Fakülte) DİL 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 26.882 (2023)
26.690 (2022)
23.539 (2021)
23.100 (2020)		 403,51540
391,92300
362,24193
373,49767
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Alman Dili ve Edebiyatı DİL 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 64
62
62
62		 29.522 (2023)
32.318 (2022)
29.717 (2021)
28.500 (2020)		 397,02079
376,28054
342,90791
355,20803
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Rus Dili ve Edebiyatı DİL 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1		 42
41
41
41		 31.546 (2023)
33.257 (2022)
29.740 (2021)
25.800 (2020)		 392,29954
373,83914
342,83310
363,93323
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Turizm Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Turizm Rehberliği (Fakülte) DİL 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 39.528 (2023)
38.112 (2022)
35.367 (2021)
33.300 (2020)		 373,70662
360,83476
325,39346
339,43519
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Turizm Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Turizm Rehberliği (Fakülte)
(İÖ)(Ücretli)		 DİL 40+1+0+1+0
40+1
40+1
50+2		 41
41
41
52		 46.077 (2023)
45.094 (2022)
40.085 (2021)
38.000 (2020)		 358,84379
342,80679
310,56838
323,97543
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Latin Dili ve Edebiyatı DİL 30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 50.292 (2023)
48.982 (2022)
48.807 (2021)
46.900 (2020)		 349,58913
333,03508
283,43366
296,33490
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Eski Yunan Dili ve Edebiyatı DİL 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 66.780 (2023)
62.214 (2022)
65.943 (2021)
61.400 (2020)		 314,81426
300,84877
236,20877
254,58760
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Rus Dili ve Edebiyatı
(KKTC Uyruklu)		 DİL 2+0+0+0+0
1+0

 2


 67.061 (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)		 314,24827
Dolmadı
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 6.434 (2023)
9.660 (2022)
6.927 (2021)
8.790 (2020)		 426,59674
420,58652
383,55117
408,36721
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) SÖZ 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2		 74
72
72
72		 10.365 (2023)
11.854 (2022)
13.069 (2021)
10.800 (2020)		 416,69161
415,82022
367,95748
403,18631
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 14.557 (2023)
17.152 (2022)
16.069 (2021)
15.000 (2020)		 409,12076
407,06846
362,63544
394,71916
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60+2+0+0+0
50+2
50+2
60+2		 62
52
52
62		 21.018 (2023)
23.057 (2022)
15.069 (2021)
15.200 (2020)		 400,33399
399,56067
364,28468
394,42676
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Turizm Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) SÖZ 80+2+0+2+0
80+2
80+2
100+3		 83
82
82
103		 38.359 (2023)
40.376 (2022)
43.931 (2021)
37.200 (2020)		 384,29196
383,94826
333,37682
368,28703
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50+2+0+0+0
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
62		 59.698 (2023)
60.778 (2022)
52.542 (2021)
43.400 (2020)		 370,91642
371,19662
327,57870
363,31145
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Turizm Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(İÖ)(Ücretli)		 SÖZ 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2		 83
82
82
82		 64.447 (2023)
62.330 (2022)
67.722 (2021)
54.800 (2020)		 368,52639
370,33063
318,99475
355,66137
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 64
62
62
62		 92.772 (2023)
99.152 (2022)
108.032 (2021)
86.100 (2020)		 356,19378
354,15947
302,02193
339,23600
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2		 84
82
82
82		 93.065 (2023)
82.832 (2022)
88.042 (2021)
72.500 (2020)		 356,08314
360,54407
309,71254
345,65462
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Sinema ve Televizyon SÖZ 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 64
62
62
62		 118.654 (2023)
112.110 (2022)
120.168 (2021)
96.300 (2020)		 347,17444
349,57272
297,91109
334,95480
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Coğrafya SÖZ 60+2+0+2+0
60+2
60+2
50+2		 64
62
62
52		 121.279 (2023)
131.216 (2022)
141.756 (2021)
95.800 (2020)		 346,37085
343,50956
291,21674
335,17691
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Tarih SÖZ 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2		 84
82
82
82		 129.021 (2023)
143.535 (2022)
179.891 (2021)
120.000 (2020)		 343,97948
340,03265
281,19374
325,98353
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2		 84
82
82
82		 135.415 (2023)
129.155 (2022)
119.240 (2021)
99.500 (2020)		 342,10172
344,12782
298,22801
333,74150
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Reklamcılık SÖZ 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2		 74
72
72
72		 140.343 (2023)
137.334 (2022)
149.684 (2021)
130.000 (2020)		 340,69522
341,72967
288,98255
322,71742
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)(Ücretli)		 SÖZ 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2		 54
52
52
52		 158.752 (2023)
169.426 (2022)
189.863 (2021)
139.000 (2020)		 335,68036
333,23611
278,82524
319,78240
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2		 84
82
82
82		 182.179 (2023)
167.881 (2022)
180.480 (2021)
150.000 (2020)		 329,97229
333,60560
281,05042
316,51779
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Coğrafya
(İÖ)(Ücretli)		 SÖZ 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1		 42
41
41
41		 193.920 (2023)
203.181 (2022)
248.390 (2021)
163.000 (2020)		 327,29932
325,58227
266,68624
312,97649
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 İlahiyat SÖZ 135+4+0+4+0
135+4
135+4
150+4		 143
139
139
154		 218.515 (2023)
155.797 (2022)
125.483 (2021)
77.900 (2020)		 322,11049
336,66950
296,22659
343,04859
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Sanat Tarihi SÖZ 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 64
62
62
62		 237.077 (2023)
244.773 (2022)
283.669 (2021)
229.000 (2020)		 318,44213
317,39365
260,32849
296,92553
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) SÖZ 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2		 54
52
52
52		 237.672 (2023)
242.191 (2022)
259.971 (2021)
209.000 (2020)		 318,32658
317,85418
264,53366
301,25029
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 15+0+0+1+0
15+0
15+0
 15
15
15
 392.198 (2023)
378.464 (2022)
384.171 (2021)
— (2020)		 294,04315
296,55786
245,03749
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Turizm Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) SÖZ 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2		 54
52
52
52		 410.352 (2023)
388.104 (2022)
346.343 (2021)
313.000 (2020)		 291,68288
295,27220
250,44212
280,16551
Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont. Yer. Sıralama Taban
Puanı
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 70+2+0+2+0
70+2		 73
72		 315.133 (2023)
327.550 (2022)		 369,19723
362,89508
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 345.559 (2023)
326.575 (2022)		 363,30421
363,08938
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Fizyoterapi TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 418.905 (2023)
434.027 (2022)		 350,88206
343,46668
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 445.020 (2023)
432.698 (2022)		 346,96072
343,67701
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 487.381 (2023)
576.683 (2022)		 341,02737
323,55556
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 494.209 (2023)
495.610 (2022)		 340,12698
334,22837
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Adalet TYT 75+2+0+2+0
75+2		 79
77		 497.890 (2023)
500.848 (2022)		 339,65005
333,50072
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 515.510 (2023)
515.238 (2022)		 337,33311
331,51305
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Radyoterapi TYT 20+1+0+1+0
20+1		 22
21		 542.558 (2023)
562.611 (2022)		 333,94969
325,29778
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Diyaliz TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 593.274 (2023)
559.678 (2022)		 327,92583
325,65702
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Mekatronik TYT 70+2+0+2+0
70+2		 73
72		 610.311 (2023)
630.923 (2022)		 325,98074
317,19553
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 634.948 (2023)
594.636 (2022)		 323,28693
321,37746
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Aşçılık TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 636.508 (2023)
601.498 (2022)		 323,12376
320,56099
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Korkuteli Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 673.174 (2023)
707.424 (2022)		 319,26648
308,99822
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 80+2+0+2+0
78+2		 84
80		 689.250 (2023)
703.907 (2022)		 317,64672
309,35903
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 80+2+0+2+0
80+2		 84
82		 697.179 (2023)
622.079 (2022)		 316,83689
318,19011
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Optisyenlik TYT 75+2+0+2+0
75+2		 79
77		 710.430 (2023)
666.570 (2022)		 315,53996
313,30424
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Elektrik TYT 65+2+0+2+0
65+2		 67
67		 729.719 (2023)
708.388 (2022)		 313,68870
308,90190
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Aşçılık TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 733.774 (2023)
672.254 (2022)		 313,29363
312,68565
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Elmalı Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 45+2+0+2+0
45+2		 47
47		 747.413 (2023)
731.536 (2022)		 311,98577
306,57410
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 773.890 (2023)
731.473 (2022)		 309,51166
306,58047
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 62
62		 780.376 (2023)
768.334 (2022)		 308,91906
303,03455
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Makine TYT 70+2+0+2+0
70+2		 72
72		 797.510 (2023)
769.766 (2022)		 307,37136
302,90290
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 799.032 (2023)
781.459 (2022)		 307,23755
301,78533
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Otomotiv Teknolojisi TYT 65+2+0+2+0
65+2		 67
67		 812.933 (2023)
820.550 (2022)		 306,00324
298,17775
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 75+2+0+2+0
76+2		 79
78		 832.555 (2023)
892.899 (2022)		 304,28061
291,83126
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 80+2+0+2+0
78+2		 84
80		 837.078 (2023)
817.029 (2022)		 303,88319
298,49481
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 İnşaat Teknolojisi TYT 70+2+0+2+0
70+2		 73
72		 851.323 (2023)
786.967 (2022)		 302,64745
301,29235
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Pastacılık ve Ekmekçilik TYT 30+1+0+1+0
30+1		 32
31		 872.118 (2023)
779.378 (2022)		 300,88122
301,98528
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Sosyal Hizmetler TYT 80+2+0+2+0
78+2		 84
80		 877.011 (2023)
764.259 (2022)		 300,46220
303,42427
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Yaşlı Bakımı TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 896.048 (2023)
906.716 (2022)		 298,87328
290,68234
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık TYT 80+2+0+2+0
78+2		 84
80		 898.538 (2023)
873.206 (2022)		 298,66291
293,51839
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Elmalı Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 45+2+0+2+0
45+2		 47
47		 905.375 (2023)
807.067 (2022)		 298,10690
299,41180
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Harita ve Kadastro TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 925.857 (2023)
870.713 (2022)		 296,44728
293,73339
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Elektronik Teknolojisi TYT 60+2+0+2+0
60+2		 62
62		 946.851 (2023)
904.732 (2022)		 294,75445
290,84971
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Medya ve İletişim TYT 80+2+0+2+0
78+2		 84
80		 962.040 (2023)
927.119 (2022)		 293,55178
288,98317
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 966.196 (2023)
776.586 (2022)		 293,22834
302,25109
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(KKTC Uyruklu)		 TYT 1+0+0+0+0
2+0		 1
1		 975.485 (2023)
Dolmadı (2022)		 292,49143
Dolmadı
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 55+2+0+2+0
55+2		 58
57		 978.861 (2023)
974.913 (2022)		 292,23246
285,13955
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 991.258 (2023)
853.024 (2022)		 291,28547
295,25768
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Turist Rehberliği TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 998.175 (2023)
964.172 (2022)		 290,77092
285,98351
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Elektrik
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 55+2+0+2+0
55+2		 59
57		 1.008.106 (2023)
957.292 (2022)		 290,00271
286,52707
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
(KKTC Uyruklu)		 TYT 1+0+0+0+0
1+0		 1
 1.019.886 (2023)
Dolmadı (2022)		 289,10556
Dolmadı
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 İşletme Yönetimi TYT 80+2+0+2+0
78+2		 84
80		 1.026.097 (2023)
999.921 (2022)		 288,63751
283,21174
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.026.212 (2023)
1.005.025 (2022)		 288,62954
282,81124
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Elmalı Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(KKTC Uyruklu)		 TYT 1+0+0+0+0
1+0		 1
1		 1.027.206 (2023)
901.230 (2022)		 288,55064
291,14422
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Moda Tasarımı TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.069.616 (2023)
1.063.884 (2022)		 285,39014
278,38582
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 İnşaat Teknolojisi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 1.093.468 (2023)
1.068.018 (2022)		 283,65910
278,08644
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 80+2+0+2+0
78+2		 84
80		 1.105.393 (2023)
1.043.514 (2022)		 282,78829
279,89105
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 80+2+0+2+0
80+2		 84
82		 1.115.756 (2023)
1.047.093 (2022)		 282,03412
279,62478
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Özel Güvenlik ve Koruma TYT 55+2+0+2+0
55+2		 59
57		 1.122.797 (2023)
1.096.701 (2022)		 281,53018
276,01590
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 60+2+0+2+0
60+2		 62
62		 1.142.676 (2023)
1.074.224 (2022)		 280,12483
277,63204
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Finike Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Dış Ticaret TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.164.903 (2023)
1.103.611 (2022)		 278,56128
275,50951
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Gıda Teknolojisi TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.178.322 (2023)
1.095.326 (2022)		 277,63351
276,11246
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 80+2+0+2+0
78+2		 84
80		 1.180.985 (2023)
1.045.713 (2022)		 277,44851
279,72552
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Organik Tarım TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 1.183.962 (2023)
1.133.591 (2022)		 277,24434
273,40037
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 75+2+0+2+0
77+2		 79
79		 1.202.483 (2023)
1.178.201 (2022)		 275,94119
270,33113
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 80+2+0+2+0
78+2		 84
80		 1.214.504 (2023)
1.158.504 (2022)		 275,10901
271,67850
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Finike Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Deniz ve Liman İşletmeciliği TYT 80+2+0+2+0
80+2		 83
82		 1.222.465 (2023)
1.078.526 (2022)		 274,56618
277,32244
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Medya ve İletişim
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 80+2+0+2+0
78+2		 84
80		 1.228.497 (2023)
1.240.418 (2022)		 274,15791
266,22380
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Sosyal Hizmetler
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 80+2+0+2+0
78+2		 84
80		 1.232.545 (2023)
1.096.858 (2022)		 273,87979
276,00440
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 60+2+0+2+0
60+2		 63
62		 1.237.264 (2023)
1.146.977 (2022)		 273,56079
272,47356
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 155+4+0+4+0
153+4		 163
157		 1.245.303 (2023)
1.189.509 (2022)		 273,02513
269,57640
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Yapı Denetimi TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 1.250.535 (2023)
1.159.027 (2022)		 272,67690
271,64238
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Finike Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.254.671 (2023)
1.194.126 (2022)		 272,40209
269,27202
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 80+2+0+2+0
78+2		 84
80		 1.255.911 (2023)
1.200.301 (2022)		 272,31509
268,86298
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Elmalı Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Elektrik TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.256.504 (2023)
1.176.515 (2022)		 272,27573
270,44831
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Mimari Restorasyon TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 1.262.049 (2023)
1.095.237 (2022)		 271,90135
276,11847
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Çevre Koruma ve Kontrol TYT 55+2+0+2+0
55+2		 59
57		 1.267.619 (2023)
1.137.575 (2022)		 271,52702
273,12373
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Pazarlama TYT 75+2+0+2+0
76+2		 79
78		 1.267.732 (2023)
1.218.772 (2022)		 271,51967
267,64318
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 80+2+0+2+0
78+2		 84
80		 1.280.369 (2023)
1.186.828 (2022)		 270,69180
269,75813
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 70+2+0+2+0
71+2		 74
73		 1.282.780 (2023)
1.304.309 (2022)		 270,53111
262,15374
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 45+2+0+2+0
45+2		 48
47		 1.282.850 (2023)
1.204.758 (2022)		 270,52680
268,56348
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.304.038 (2023)
1.290.101 (2022)		 269,12096
263,03667
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Coğrafi Bilgi Sistemleri TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 1.325.885 (2023)
1.304.225 (2022)		 267,70426
262,15939
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 İşletme Yönetimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 80+2+0+2+0
78+2		 84
80		 1.346.033 (2023)
1.342.740 (2022)		 266,41284
259,79873
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 1.379.179 (2023)
1.305.947 (2022)		 264,26812
262,05166
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Mobilya ve Dekorasyon TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.403.628 (2023)
1.246.349 (2022)		 262,72000
265,83965
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.404.418 (2023)
1.301.408 (2022)		 262,67345
262,33547
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Yapı Denetimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.425.870 (2023)
1.404.275 (2022)		 261,32946
256,13869
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Elmalı Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Elektronik Teknolojisi TYT 40+1+0+1+0
40+1		 41
41		 1.432.982 (2023)
1.327.132 (2022)		 260,88327
260,75218
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 80+2+0+2+0
78+2		 84
80		 1.447.491 (2023)
1.376.640 (2022)		 259,99180
257,75997
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 1.448.648 (2023)
1.407.791 (2022)		 259,92157
255,93148
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Özel Güvenlik ve Koruma
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 55+2+0+2+0
55+2		 59
57		 1.451.197 (2023)
1.431.794 (2022)		 259,76352
254,54680
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 45+2+0+2+0
45+2		 49
47		 1.456.023 (2023)
1.449.887 (2022)		 259,46822
253,50626
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 80+2+0+2+0
78+2		 84
80		 1.468.070 (2023)
1.385.538 (2022)		 258,73173
257,23368
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 İşletme Yönetimi TYT 80+2+0+2+0
80+2		 84
82		 1.504.549 (2023)
1.437.392 (2022)		 256,50102
254,22089
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 155+4+0+4+0
155+4		 163
159		 1.521.798 (2023)
1.510.908 (2022)		 255,46768
250,10212
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 1.522.041 (2023)
1.445.987 (2022)		 255,45197
253,72336
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 80+2+0+2+0
78+2		 84
80		 1.531.939 (2023)
1.467.176 (2022)		 254,86294
252,52663
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Sahne ve Dekor Tasarımı TYT 25+1+0+1+0
25+1		 27
26		 1.539.030 (2023)
1.480.775 (2022)		 254,44629
251,76639
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Pazarlama TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.549.642 (2023)
1.506.600 (2022)		 253,82133
250,33783
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Kumluca Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 İşletme Yönetimi TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.549.962 (2023)
1.457.534 (2022)		 253,80326
253,07074
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Korkuteli Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Maliye TYT 70+2+0+2+0
70+2		 73
72		 1.551.201 (2023)
1.416.764 (2022)		 253,72929
255,41586
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Kumluca Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.552.115 (2023)
1.465.726 (2022)		 253,67332
252,60888
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Pazarlama
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 80+2+0+2+0
78+2		 84
80		 1.563.481 (2023)
1.519.694 (2022)		 253,00174
249,61890
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Korkuteli Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 35+1+0+1+0
35+1		 36
36		 1.572.491 (2023)
1.481.223 (2022)		 252,46737
251,74024
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Çağrı Merkezi Hizmetleri
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 80+2+0+2+0
78+2		 84
80		 1.580.683 (2023)
1.542.621 (2022)		 251,98280
248,38054
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.588.146 (2023)
1.440.100 (2022)		 251,54105
254,06160
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Elmalı Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 İşletme Yönetimi TYT 35+1+0+1+0
35+1		 37
36		 1.602.790 (2023)
1.527.369 (2022)		 250,68395
249,19815
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Elmalı Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 İşletme Yönetimi TYT 35+1+0+1+0
35+1		 37
36		 1.602.790 (2023)
1.527.369 (2022)		 250,68395
249,19815
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Elmalı Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 45+2+0+2+0
45+2		 49
47		 1.614.237 (2023)
1.519.839 (2022)		 250,02005
249,61032
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Organik Tarım TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.637.491 (2023)
1.514.195 (2022)		 248,66429
249,92122
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 30+1+0+1+0
30+1		 32
31		 1.637.871 (2023)
1.490.786 (2022)		 248,64180
251,20458
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Geleneksel El Sanatları TYT 20+1+0+1+0
20+1		 22
21		 1.672.265 (2023)
1.611.865 (2022)		 246,66053
244,74047
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Korkuteli Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.680.637 (2023)
1.623.697 (2022)		 246,18133
244,13366
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Elmalı Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Pazarlama TYT 30+1+0+1+0
30+1		 32
31		 1.686.665 (2023)
1.609.946 (2022)		 245,84434
244,83851
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Tekstil Teknolojisi TYT 30+1+0+1+0
30+1		 32
31		 1.691.101 (2023)
1.556.301 (2022)		 245,59494
247,64498
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 İkram Hizmetleri TYT 45+2+0+2+0
45+2		 49
47		 1.706.667 (2023)
1.675.854 (2022)		 244,70621
241,47488
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Korkuteli Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Pazarlama TYT 25+1+0+1+0
25+1		 27
26		 1.708.547 (2023)
1.707.476 (2022)		 244,59790
239,90381
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 İşletme Yönetimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 1.715.465 (2023)
1.722.055 (2022)		 244,21100
239,19489
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Kumluca Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Bahçe Tarımı TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.722.144 (2023)
1.545.864 (2022)		 243,83922
248,20331
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Kumluca Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Bahçe Tarımı TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.722.144 (2023)
1.545.864 (2022)		 243,83922
248,20331
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Finike Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Bahçe Tarımı TYT 35+1+0+1+0
35+1		 37
36		 1.728.270 (2023)
1.591.825 (2022)		 243,49136
245,78208
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Elmalı Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Tarım Makineleri TYT 35+1+0+1+0
35+1		 37
36		 1.805.716 (2023)
1.784.177 (2022)		 239,21671
236,22509
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Korkuteli Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Bahçe Tarımı TYT 30+1+0+1+0
30+1		 32
31		 1.821.684 (2023)
1.818.206 (2022)		 238,35250
234,64116
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Elmalı Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Bahçe Tarımı TYT 30+1+0+1+0
30+1		 32
31		 1.833.361 (2023)
1.871.122 (2022)		 237,71107
232,21612
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Çim Alan Tesisi ve Yönetimi TYT 30+1+0+1+0
30+1		 32
31		 1.841.825 (2023)
1.911.901 (2022)		 237,25594
230,39957
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Kumluca Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Seracılık TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.849.748 (2023)
1.602.272 (2022)		 236,82509
245,23513
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Elmalı Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Seracılık TYT 30+1+0+1+0
30+1		 32
31		 1.919.955 (2023)
1.986.643 (2022)		 233,07369
227,16730
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Korkuteli Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Mantarcılık TYT 20+1+0+1+0
20+1		 22
21		 1.924.187 (2023)
1.968.137 (2022)		 232,84748
227,96502
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Finike Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi TYT 25+1+0+1+0
25+1		 27
26		 1.925.087 (2023)
1.967.733 (2022)		 232,79638
227,98142
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
(KKTC Uyruklu)		 TYT 1+0+0+0+0
2+0
— (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2024: Akdeniz Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları PDF
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2024: Akdeniz Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları PDF
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