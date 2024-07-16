AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2024: Akdeniz Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları PDF

|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
|Yer.
|Sıralama
|Taban
Puanı
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Tıp
|SAY
|300+8+0+0+0
300+8
280+7
280+7
|308
308
287
287
|8.458 (2023)
8.295 (2022)
6.499 (2021)
5.980 (2020)
|518,77759
516,32898
466,79418
519,28818
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|75+2+0+0+0
75+2
70+2
70+2
|77
77
72
72
|24.384 (2023)
28.567 (2022)
38.568 (2021)
43.700 (2020)
|491,23825
484,19270
406,09401
462,70141
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|110+3+0+0+0
110+3
110+3
110+3
|113
113
113
113
|28.837 (2023)
26.038 (2022)
23.775 (2021)
22.700 (2020)
|484,94450
487,58796
427,28855
489,55612
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|75+2+0+0+0
75+2
70+2
70+2
|77
77
72
72
|66.161 (2023)
71.059 (2022)
77.124 (2021)
70.900 (2020)
|441,44185
434,01399
363,64027
431,19324
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|50+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|74.459 (2023)
65.675 (2022)
59.948 (2021)
57.700 (2020)
|432,67663
439,92067
381,04378
446,34207
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)
|SAY
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|88.041 (2023)
101.294 (2022)
107.429 (2021)
98.600 (2020)
|419,53846
404,30996
337,04613
401,01481
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|102.681 (2023)
118.516 (2022)
127.140 (2021)
110.000 (2020)
|406,52816
389,37028
322,33639
389,49959
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Mimarlık
|SAY
|90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|120.433 (2023)
123.597 (2022)
115.096 (2021)
99.800 (2020)
|392,35546
385,27809
331,01328
399,85296
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|210+6+0+6+0
210+6
200+5
200+5
|222
216
205
205
|126.151 (2023)
124.925 (2022)
120.314 (2021)
120.000 (2020)
|388,07474
384,23255
327,20658
380,52264
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0+0+0+0
—
—
—
|1
—
—
—
|131.677 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|384,09727
—
—
—
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
|SAY
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
70+2
|84
82
82
72
|164.208 (2023)
138.106 (2022)
120.791 (2021)
102.000 (2020)
|363,19721
374,32514
326,83675
397,11249
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|85+3+0+3+0
85+3
75+2
70+2
|90
88
77
72
|165.880 (2023)
161.554 (2022)
150.810 (2021)
151.000 (2020)
|362,24284
358,48883
307,20237
355,23223
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Matematik
|SAY
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|182.455 (2023)
208.504 (2022)
243.432 (2021)
225.000 (2020)
|353,18783
333,18985
265,13486
312,50788
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
|SAY
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|193.519 (2023)
213.898 (2022)
219.182 (2021)
191.000 (2020)
|347,66656
330,67493
274,25029
329,97174
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Bitki Koruma
|SAY
|40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
|42
41
41
41
|205.437 (2023)
202.013 (2022)
209.649 (2021)
216.000 (2020)
|342,02349
336,33314
278,07555
316,74433
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|İç Mimarlık
|SAY
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
|74
72
72
72
|207.373 (2023)
212.186 (2022)
214.232 (2021)
178.000 (2020)
|341,13981
331,47331
276,23145
337,12356
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)
|SAY
|70+2+0+2+0
70+2
60+2
—
|74
72
62
—
|213.121 (2023)
204.686 (2022)
224.971 (2021)
— (2020)
|338,62239
335,02844
271,93455
—
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0+0+0+0
1+0
2+0
—
|1
1
—
—
|226.948 (2023)
263.024 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|332,82236
310,48738
Dolmadı
—
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|50+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|231.246 (2023)
219.556 (2022)
206.106 (2021)
205.000 (2020)
|331,11938
328,11986
279,56796
322,09022
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Kimya
|SAY
|25+1+0+1+0
25+1
25+1
20+1
|27
26
26
21
|235.667 (2023)
249.993 (2022)
292.410 (2021)
291.000 (2020)
|329,36311
315,41066
249,92621
286,09217
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|SAY
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|237.198 (2023)
242.128 (2022)
254.117 (2021)
232.000 (2020)
|328,77593
318,54064
261,51226
309,40365
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Çevre Mühendisliği
|SAY
|30+1+0+0+0
30+1
30+1
30+1
|13
8
9
8
|294.635 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|309,23572
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Jeoloji Mühendisliği
|SAY
|20+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1
|3
3
5
2
|295.835 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|308,89258
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
|SAY
|30+1+0+1+0
30+1
30+1
40+1
|32
31
31
41
|299.285 (2023)
315.576 (2022)
332.462 (2021)
338.000 (2020)
|307,87589
293,18698
239,56808
271,13260
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Fizik
|SAY
|25+1+0+1+0
25+1
25+1
20+1
|27
26
26
21
|299.839 (2023)
326.741 (2022)
360.307 (2021)
350.000 (2020)
|307,70741
289,95832
232,81943
268,02399
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Bahçe Bitkileri
|SAY
|40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
|42
41
41
41
|302.707 (2023)
276.886 (2022)
301.184 (2021)
305.000 (2020)
|306,88439
305,58364
247,52291
281,24121
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Biyoloji
|SAY
|55+2+0+2+0
55+2
55+2
55+2
|58
57
57
57
|306.016 (2023)
327.135 (2022)
341.593 (2021)
342.000 (2020)
|305,92823
289,84858
237,36809
270,21779
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
|74
72
72
72
|330.206 (2023)
335.811 (2022)
337.329 (2021)
332.000 (2020)
|299,31536
287,40739
238,38653
272,93016
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Tarla Bitkileri
|SAY
|40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
|42
41
41
41
|357.726 (2023)
343.565 (2022)
356.799 (2021)
349.000 (2020)
|292,46693
285,25123
233,70462
268,27608
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama
|SAY
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
|74
72
72
72
|363.223 (2023)
366.697 (2022)
374.835 (2021)
343.000 (2020)
|291,18199
279,33097
228,04437
269,75046
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
|SAY
|35+1+0+1+0
35+1
35+1
35+1
|37
36
36
36
|368.751 (2023)
375.180 (2022)
383.841 (2021)
365.000 (2020)
|289,91080
277,26220
220,84384
264,02410
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
|SAY
|40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
|41
41
34
41
|381.917 (2023)
366.953 (2022)
Dolmadı (2021)
386.000 (2020)
|286,91476
279,26386
Dolmadı
258,76426
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Tarımsal Biyoteknoloji
|SAY
|40+1+0+1+0
40+1
40+1
35+1
|42
41
39
36
|421.824 (2023)
415.846 (2022)
Dolmadı (2021)
387.000 (2020)
|278,67180
268,26717
Dolmadı
258,56377
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Gerontoloji
|SAY
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|64
62
37
62
|476.990 (2023)
503.822 (2022)
Dolmadı (2021)
367.000 (2020)
|268,76840
252,58379
Dolmadı
263,52869
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Tarımsal Yapılar ve Sulama
|SAY
|35+1+0+1+0
35+1
35+1
30+1
|37
36
1
31
|498.217 (2023)
504.329 (2022)
Dolmadı (2021)
457.000 (2020)
|265,35624
252,50930
Dolmadı
243,68416
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Fizik
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0+0+0+0
—
—
—
|1
—
—
—
|509.386 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|263,62831
—
—
—
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Su Ürünleri Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Su Ürünleri Mühendisliği
|SAY
|35+1+0+1+0
30+1
30+1
25+1
|37
31
1
26
|512.851 (2023)
538.892 (2022)
Dolmadı (2021)
481.000 (2020)
|263,08689
247,49728
Dolmadı
239,12919
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Zootekni
|SAY
|40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
|42
41
2
41
|523.770 (2023)
500.464 (2022)
Dolmadı (2021)
456.000 (2020)
|261,48115
253,10488
Dolmadı
243,72750
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Kimya
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|2+0+0+0+0
—
—
—
|2
—
—
—
|526.094 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|261,14182
—
—
—
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|200+5+0+0+0
260+7
250+7
240+6
|205
267
257
246
|13.084 (2023)
18.728 (2022)
23.180 (2021)
11.700 (2020)
|429,87547
428,86893
373,03396
431,40881
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Psikoloji
|EA
|90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3
|96
93
93
93
|46.673 (2023)
53.146 (2022)
53.001 (2021)
32.200 (2020)
|399,00835
402,56033
346,46400
403,28908
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|63
62
62
62
|61.753 (2023)
98.214 (2022)
122.579 (2021)
149.000 (2020)
|390,14521
379,61540
310,61446
343,12099
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2+0+0+0
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|70.072 (2023)
89.778 (2022)
82.157 (2021)
77.100 (2020)
|385,74311
383,49194
328,99080
375,34173
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|87.310 (2023)
101.389 (2022)
83.802 (2021)
56.700 (2020)
|377,55910
378,20852
328,14881
386,44804
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
(İÖ)(Ücretli)
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|63
62
62
62
|90.988 (2023)
134.592 (2022)
164.258 (2021)
203.000 (2020)
|375,89236
364,56769
295,79309
324,35386
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
|EA
|30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|135.063 (2023)
177.770 (2022)
212.142 (2021)
283.000 (2020)
|358,52392
349,53792
282,28245
301,88689
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
(KKTC Uyruklu)
|EA
|1+0+0+0+0
1+0
1+0
—
|1
1
—
—
|172.228 (2023)
784.395 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|346,77965
257,85510
Dolmadı
—
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte)
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|199.708 (2023)
221.560 (2022)
243.353 (2021)
247.000 (2020)
|339,44065
336,95126
274,79141
311,34427
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|213.438 (2023)
238.710 (2022)
246.106 (2021)
203.000 (2020)
|336,02242
332,64150
274,19547
324,27034
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
|EA
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
|74
72
72
72
|233.378 (2023)
245.658 (2022)
242.541 (2021)
187.000 (2020)
|331,40926
330,95596
274,97984
329,38376
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
(İngilizce)
|EA
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
|53
52
52
52
|244.027 (2023)
249.689 (2022)
284.779 (2021)
303.000 (2020)
|329,10411
329,99823
266,26152
297,16805
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|İşletme
|EA
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
|84
82
82
82
|261.922 (2023)
295.745 (2022)
330.191 (2021)
356.000 (2020)
|325,39467
319,94859
258,04962
285,79059
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3
|96
93
93
93
|267.933 (2023)
287.419 (2022)
281.855 (2021)
222.000 (2020)
|324,18195
321,62814
266,83704
318,47514
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte)
(İÖ)(Ücretli)
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|290.927 (2023)
330.663 (2022)
360.407 (2021)
340.000 (2020)
|319,69596
313,16922
253,16775
289,22442
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Kemer Denizcilik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
|EA
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|310.600 (2023)
348.102 (2022)
393.097 (2021)
319.000 (2020)
|316,06728
310,05110
248,22010
293,65266
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İÖ)(Ücretli)
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
70+2
|64
62
62
72
|328.902 (2023)
358.402 (2022)
357.996 (2021)
328.000 (2020)
|312,92025
308,26141
253,54104
291,67839
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|İktisat
|EA
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
|83
82
82
82
|333.626 (2023)
380.767 (2022)
422.521 (2021)
400.000 (2020)
|312,11522
304,54305
244,09204
277,47546
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Sosyoloji
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|64
62
62
62
|354.521 (2023)
342.413 (2022)
373.109 (2021)
284.000 (2020)
|308,68552
311,03154
251,20906
301,86162
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Maliye
|EA
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
|83
82
82
82
|376.867 (2023)
397.442 (2022)
395.358 (2021)
327.000 (2020)
|305,21900
301,90203
247,88591
292,04196
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Spor Yöneticiliği (Fakülte)
|EA
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
60+2
|53
52
52
62
|380.076 (2023)
386.754 (2022)
409.564 (2021)
399.000 (2020)
|304,73448
303,57906
245,87410
277,74022
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte)
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|63
62
62
62
|380.775 (2023)
403.130 (2022)
413.441 (2021)
399.000 (2020)
|304,63073
301,02599
245,32672
277,74115
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
|EA
|70+2+0+2+0
70+2
—
—
|74
72
—
—
|407.952 (2023)
416.974 (2022)
— (2021)
— (2020)
|300,65694
298,94876
—
—
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Sosyal Hizmet (Fakülte)
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
50+2
|64
62
62
52
|410.468 (2023)
365.585 (2022)
320.047 (2021)
271.000 (2020)
|300,28707
307,05788
259,78449
305,07480
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi
|EA
|40+1+0+1+0
40+1
40+1
35+1
|42
41
41
36
|425.108 (2023)
382.792 (2022)
368.303 (2021)
374.000 (2020)
|298,23342
304,21943
251,94535
282,34173
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ)(Ücretli)
|EA
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
70+2
|83
82
82
72
|426.574 (2023)
452.185 (2022)
451.626 (2021)
360.000 (2020)
|298,02699
293,84841
240,25794
285,14429
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|EA
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|501.801 (2023)
501.771 (2022)
518.187 (2021)
457.000 (2020)
|288,22852
287,29395
231,82006
267,91831
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Turizm Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
|EA
|40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|538.896 (2023)
513.478 (2022)
552.999 (2021)
562.000 (2020)
|283,80290
285,81769
226,06343
252,77535
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Pazarlama (Fakülte)
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|562.065 (2023)
551.889 (2022)
568.630 (2021)
584.000 (2020)
|281,15590
281,20464
221,61425
249,86988
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Ekonometri
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|568.430 (2023)
564.480 (2022)
585.339 (2021)
547.000 (2020)
|280,44186
279,74312
205,05098
254,69037
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Arkeoloji
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
65+2
|64
62
62
67
|576.476 (2023)
535.276 (2022)
547.814 (2021)
592.000 (2020)
|279,53518
283,16398
227,13412
248,87123
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Felsefe
|EA
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
|74
72
72
72
|603.418 (2023)
535.037 (2022)
556.915 (2021)
511.000 (2020)
|276,56246
283,19342
225,18904
259,82973
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Sigortacılık (Fakülte)
|EA
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
|54
52
40
52
|613.555 (2023)
644.275 (2022)
Dolmadı (2021)
707.000 (2020)
|275,49080
271,08942
Dolmadı
235,47901
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik İşletme Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
|EA
|30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1
|32
31
19
31
|629.838 (2023)
603.973 (2022)
Dolmadı (2021)
641.000 (2020)
|273,76769
275,36103
Dolmadı
242,91527
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik İşletme Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Ekonomi ve Finans
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|63
62
31
62
|647.874 (2023)
650.730 (2022)
Dolmadı (2021)
632.000 (2020)
|271,88142
270,43753
Dolmadı
244,01627
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte)
(KKTC Uyruklu)
|EA
|1+0+0+0+0
1+0
2+0
1+0
|1
1
—
1
|687.080 (2023)
545.992 (2022)
Dolmadı (2021)
619.000 (2020)
|267,93610
281,88289
Dolmadı
245,58172
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Pazarlama (Fakülte)
(İÖ)(Ücretli)
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
40+1
|63
62
13
41
|708.275 (2023)
709.503 (2022)
Dolmadı (2021)
655.000 (2020)
|265,88810
264,69923
Dolmadı
241,30351
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi
(KKTC Uyruklu)
|EA
|1+0+0+0+0
1+0
1+0
1+0
|—
1
1
1
|— (2023)
371.225 (2022)
450.848 (2021)
543.000 (2020)
|—
306,10274
240,35388
255,32203
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
|DİL
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|12.141 (2023)
11.661 (2022)
10.291 (2021)
8.660 (2020)
|445,11352
440,38481
409,82195
430,68082
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)
|DİL
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
|74
72
72
72
|15.652 (2023)
15.067 (2022)
14.849 (2021)
13.800 (2020)
|433,52289
427,35490
391,55011
407,06126
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (İÖ)(Ücretli)
|DİL
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
60+2
|53
52
52
62
|20.444 (2023)
19.795 (2022)
19.306 (2021)
17.200 (2020)
|419,97089
411,94150
376,04298
394,25782
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Turizm Rehberliği (Fakülte)
|DİL
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|26.882 (2023)
26.690 (2022)
23.539 (2021)
23.100 (2020)
|403,51540
391,92300
362,24193
373,49767
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Alman Dili ve Edebiyatı
|DİL
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|64
62
62
62
|29.522 (2023)
32.318 (2022)
29.717 (2021)
28.500 (2020)
|397,02079
376,28054
342,90791
355,20803
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Rus Dili ve Edebiyatı
|DİL
|40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
|42
41
41
41
|31.546 (2023)
33.257 (2022)
29.740 (2021)
25.800 (2020)
|392,29954
373,83914
342,83310
363,93323
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Turizm Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Turizm Rehberliği (Fakülte)
|DİL
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|39.528 (2023)
38.112 (2022)
35.367 (2021)
33.300 (2020)
|373,70662
360,83476
325,39346
339,43519
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Turizm Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Turizm Rehberliği (Fakülte)
(İÖ)(Ücretli)
|DİL
|40+1+0+1+0
40+1
40+1
50+2
|41
41
41
52
|46.077 (2023)
45.094 (2022)
40.085 (2021)
38.000 (2020)
|358,84379
342,80679
310,56838
323,97543
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Latin Dili ve Edebiyatı
|DİL
|30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|50.292 (2023)
48.982 (2022)
48.807 (2021)
46.900 (2020)
|349,58913
333,03508
283,43366
296,33490
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
|DİL
|40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|66.780 (2023)
62.214 (2022)
65.943 (2021)
61.400 (2020)
|314,81426
300,84877
236,20877
254,58760
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Rus Dili ve Edebiyatı
(KKTC Uyruklu)
|DİL
|2+0+0+0+0
1+0
—
—
|2
—
—
—
|67.061 (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)
|314,24827
Dolmadı
—
—
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|6.434 (2023)
9.660 (2022)
6.927 (2021)
8.790 (2020)
|426,59674
420,58652
383,55117
408,36721
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
|SÖZ
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
|74
72
72
72
|10.365 (2023)
11.854 (2022)
13.069 (2021)
10.800 (2020)
|416,69161
415,82022
367,95748
403,18631
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|14.557 (2023)
17.152 (2022)
16.069 (2021)
15.000 (2020)
|409,12076
407,06846
362,63544
394,71916
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2+0+0+0
50+2
50+2
60+2
|62
52
52
62
|21.018 (2023)
23.057 (2022)
15.069 (2021)
15.200 (2020)
|400,33399
399,56067
364,28468
394,42676
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Turizm Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
|SÖZ
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
100+3
|83
82
82
103
|38.359 (2023)
40.376 (2022)
43.931 (2021)
37.200 (2020)
|384,29196
383,94826
333,37682
368,28703
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2+0+0+0
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|59.698 (2023)
60.778 (2022)
52.542 (2021)
43.400 (2020)
|370,91642
371,19662
327,57870
363,31145
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Turizm Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(İÖ)(Ücretli)
|SÖZ
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
|83
82
82
82
|64.447 (2023)
62.330 (2022)
67.722 (2021)
54.800 (2020)
|368,52639
370,33063
318,99475
355,66137
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|64
62
62
62
|92.772 (2023)
99.152 (2022)
108.032 (2021)
86.100 (2020)
|356,19378
354,15947
302,02193
339,23600
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
|SÖZ
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
|84
82
82
82
|93.065 (2023)
82.832 (2022)
88.042 (2021)
72.500 (2020)
|356,08314
360,54407
309,71254
345,65462
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Sinema ve Televizyon
|SÖZ
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|64
62
62
62
|118.654 (2023)
112.110 (2022)
120.168 (2021)
96.300 (2020)
|347,17444
349,57272
297,91109
334,95480
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Coğrafya
|SÖZ
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
50+2
|64
62
62
52
|121.279 (2023)
131.216 (2022)
141.756 (2021)
95.800 (2020)
|346,37085
343,50956
291,21674
335,17691
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Tarih
|SÖZ
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
|84
82
82
82
|129.021 (2023)
143.535 (2022)
179.891 (2021)
120.000 (2020)
|343,97948
340,03265
281,19374
325,98353
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
|84
82
82
82
|135.415 (2023)
129.155 (2022)
119.240 (2021)
99.500 (2020)
|342,10172
344,12782
298,22801
333,74150
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Reklamcılık
|SÖZ
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
|74
72
72
72
|140.343 (2023)
137.334 (2022)
149.684 (2021)
130.000 (2020)
|340,69522
341,72967
288,98255
322,71742
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)(Ücretli)
|SÖZ
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
|54
52
52
52
|158.752 (2023)
169.426 (2022)
189.863 (2021)
139.000 (2020)
|335,68036
333,23611
278,82524
319,78240
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
|84
82
82
82
|182.179 (2023)
167.881 (2022)
180.480 (2021)
150.000 (2020)
|329,97229
333,60560
281,05042
316,51779
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Coğrafya
(İÖ)(Ücretli)
|SÖZ
|40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
|42
41
41
41
|193.920 (2023)
203.181 (2022)
248.390 (2021)
163.000 (2020)
|327,29932
325,58227
266,68624
312,97649
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|İlahiyat
|SÖZ
|135+4+0+4+0
135+4
135+4
150+4
|143
139
139
154
|218.515 (2023)
155.797 (2022)
125.483 (2021)
77.900 (2020)
|322,11049
336,66950
296,22659
343,04859
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Sanat Tarihi
|SÖZ
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|64
62
62
62
|237.077 (2023)
244.773 (2022)
283.669 (2021)
229.000 (2020)
|318,44213
317,39365
260,32849
296,92553
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)
|SÖZ
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
|54
52
52
52
|237.672 (2023)
242.191 (2022)
259.971 (2021)
209.000 (2020)
|318,32658
317,85418
264,53366
301,25029
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.)
|SÖZ
|15+0+0+1+0
15+0
15+0
—
|15
15
15
—
|392.198 (2023)
378.464 (2022)
384.171 (2021)
— (2020)
|294,04315
296,55786
245,03749
—
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Turizm Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)
|SÖZ
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
|54
52
52
52
|410.352 (2023)
388.104 (2022)
346.343 (2021)
313.000 (2020)
|291,68288
295,27220
250,44212
280,16551
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
|Yer.
|Sıralama
|Taban
Puanı
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|73
72
|315.133 (2023)
327.550 (2022)
|369,19723
362,89508
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|345.559 (2023)
326.575 (2022)
|363,30421
363,08938
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Fizyoterapi
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|418.905 (2023)
434.027 (2022)
|350,88206
343,46668
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|445.020 (2023)
432.698 (2022)
|346,96072
343,67701
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|487.381 (2023)
576.683 (2022)
|341,02737
323,55556
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|494.209 (2023)
495.610 (2022)
|340,12698
334,22837
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|75+2+0+2+0
75+2
|79
77
|497.890 (2023)
500.848 (2022)
|339,65005
333,50072
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|515.510 (2023)
515.238 (2022)
|337,33311
331,51305
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Radyoterapi
|TYT
|20+1+0+1+0
20+1
|22
21
|542.558 (2023)
562.611 (2022)
|333,94969
325,29778
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Diyaliz
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|593.274 (2023)
559.678 (2022)
|327,92583
325,65702
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Mekatronik
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|73
72
|610.311 (2023)
630.923 (2022)
|325,98074
317,19553
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|634.948 (2023)
594.636 (2022)
|323,28693
321,37746
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|636.508 (2023)
601.498 (2022)
|323,12376
320,56099
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Korkuteli Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|673.174 (2023)
707.424 (2022)
|319,26648
308,99822
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
|TYT
|80+2+0+2+0
78+2
|84
80
|689.250 (2023)
703.907 (2022)
|317,64672
309,35903
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|84
82
|697.179 (2023)
622.079 (2022)
|316,83689
318,19011
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|75+2+0+2+0
75+2
|79
77
|710.430 (2023)
666.570 (2022)
|315,53996
313,30424
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Elektrik
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|67
67
|729.719 (2023)
708.388 (2022)
|313,68870
308,90190
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|733.774 (2023)
672.254 (2022)
|313,29363
312,68565
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Elmalı Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|45+2+0+2+0
45+2
|47
47
|747.413 (2023)
731.536 (2022)
|311,98577
306,57410
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|773.890 (2023)
731.473 (2022)
|309,51166
306,58047
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|62
62
|780.376 (2023)
768.334 (2022)
|308,91906
303,03455
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Makine
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|72
72
|797.510 (2023)
769.766 (2022)
|307,37136
302,90290
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|799.032 (2023)
781.459 (2022)
|307,23755
301,78533
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Otomotiv Teknolojisi
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|67
67
|812.933 (2023)
820.550 (2022)
|306,00324
298,17775
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|75+2+0+2+0
76+2
|79
78
|832.555 (2023)
892.899 (2022)
|304,28061
291,83126
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|80+2+0+2+0
78+2
|84
80
|837.078 (2023)
817.029 (2022)
|303,88319
298,49481
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|73
72
|851.323 (2023)
786.967 (2022)
|302,64745
301,29235
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Pastacılık ve Ekmekçilik
|TYT
|30+1+0+1+0
30+1
|32
31
|872.118 (2023)
779.378 (2022)
|300,88122
301,98528
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Sosyal Hizmetler
|TYT
|80+2+0+2+0
78+2
|84
80
|877.011 (2023)
764.259 (2022)
|300,46220
303,42427
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Yaşlı Bakımı
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|896.048 (2023)
906.716 (2022)
|298,87328
290,68234
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|80+2+0+2+0
78+2
|84
80
|898.538 (2023)
873.206 (2022)
|298,66291
293,51839
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Elmalı Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
|TYT
|45+2+0+2+0
45+2
|47
47
|905.375 (2023)
807.067 (2022)
|298,10690
299,41180
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Harita ve Kadastro
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|925.857 (2023)
870.713 (2022)
|296,44728
293,73339
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|62
62
|946.851 (2023)
904.732 (2022)
|294,75445
290,84971
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Medya ve İletişim
|TYT
|80+2+0+2+0
78+2
|84
80
|962.040 (2023)
927.119 (2022)
|293,55178
288,98317
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|966.196 (2023)
776.586 (2022)
|293,22834
302,25109
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(KKTC Uyruklu)
|TYT
|1+0+0+0+0
2+0
|1
1
|975.485 (2023)
Dolmadı (2022)
|292,49143
Dolmadı
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
|TYT
|55+2+0+2+0
55+2
|58
57
|978.861 (2023)
974.913 (2022)
|292,23246
285,13955
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|991.258 (2023)
853.024 (2022)
|291,28547
295,25768
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Turist Rehberliği
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|998.175 (2023)
964.172 (2022)
|290,77092
285,98351
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Elektrik
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|55+2+0+2+0
55+2
|59
57
|1.008.106 (2023)
957.292 (2022)
|290,00271
286,52707
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
(KKTC Uyruklu)
|TYT
|1+0+0+0+0
1+0
|1
—
|1.019.886 (2023)
Dolmadı (2022)
|289,10556
Dolmadı
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|80+2+0+2+0
78+2
|84
80
|1.026.097 (2023)
999.921 (2022)
|288,63751
283,21174
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.026.212 (2023)
1.005.025 (2022)
|288,62954
282,81124
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Elmalı Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(KKTC Uyruklu)
|TYT
|1+0+0+0+0
1+0
|1
1
|1.027.206 (2023)
901.230 (2022)
|288,55064
291,14422
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Moda Tasarımı
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.069.616 (2023)
1.063.884 (2022)
|285,39014
278,38582
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|1.093.468 (2023)
1.068.018 (2022)
|283,65910
278,08644
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
|TYT
|80+2+0+2+0
78+2
|84
80
|1.105.393 (2023)
1.043.514 (2022)
|282,78829
279,89105
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|84
82
|1.115.756 (2023)
1.047.093 (2022)
|282,03412
279,62478
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Özel Güvenlik ve Koruma
|TYT
|55+2+0+2+0
55+2
|59
57
|1.122.797 (2023)
1.096.701 (2022)
|281,53018
276,01590
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|62
62
|1.142.676 (2023)
1.074.224 (2022)
|280,12483
277,63204
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Finike Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Dış Ticaret
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.164.903 (2023)
1.103.611 (2022)
|278,56128
275,50951
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Gıda Teknolojisi
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.178.322 (2023)
1.095.326 (2022)
|277,63351
276,11246
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|TYT
|80+2+0+2+0
78+2
|84
80
|1.180.985 (2023)
1.045.713 (2022)
|277,44851
279,72552
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Organik Tarım
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|1.183.962 (2023)
1.133.591 (2022)
|277,24434
273,40037
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|TYT
|75+2+0+2+0
77+2
|79
79
|1.202.483 (2023)
1.178.201 (2022)
|275,94119
270,33113
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|80+2+0+2+0
78+2
|84
80
|1.214.504 (2023)
1.158.504 (2022)
|275,10901
271,67850
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Finike Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Deniz ve Liman İşletmeciliği
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|83
82
|1.222.465 (2023)
1.078.526 (2022)
|274,56618
277,32244
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Medya ve İletişim
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|80+2+0+2+0
78+2
|84
80
|1.228.497 (2023)
1.240.418 (2022)
|274,15791
266,22380
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Sosyal Hizmetler
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|80+2+0+2+0
78+2
|84
80
|1.232.545 (2023)
1.096.858 (2022)
|273,87979
276,00440
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|63
62
|1.237.264 (2023)
1.146.977 (2022)
|273,56079
272,47356
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|155+4+0+4+0
153+4
|163
157
|1.245.303 (2023)
1.189.509 (2022)
|273,02513
269,57640
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Yapı Denetimi
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|1.250.535 (2023)
1.159.027 (2022)
|272,67690
271,64238
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Finike Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.254.671 (2023)
1.194.126 (2022)
|272,40209
269,27202
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|80+2+0+2+0
78+2
|84
80
|1.255.911 (2023)
1.200.301 (2022)
|272,31509
268,86298
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Elmalı Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Elektrik
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.256.504 (2023)
1.176.515 (2022)
|272,27573
270,44831
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Mimari Restorasyon
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|1.262.049 (2023)
1.095.237 (2022)
|271,90135
276,11847
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Çevre Koruma ve Kontrol
|TYT
|55+2+0+2+0
55+2
|59
57
|1.267.619 (2023)
1.137.575 (2022)
|271,52702
273,12373
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Pazarlama
|TYT
|75+2+0+2+0
76+2
|79
78
|1.267.732 (2023)
1.218.772 (2022)
|271,51967
267,64318
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Çağrı Merkezi Hizmetleri
|TYT
|80+2+0+2+0
78+2
|84
80
|1.280.369 (2023)
1.186.828 (2022)
|270,69180
269,75813
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|70+2+0+2+0
71+2
|74
73
|1.282.780 (2023)
1.304.309 (2022)
|270,53111
262,15374
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
|TYT
|45+2+0+2+0
45+2
|48
47
|1.282.850 (2023)
1.204.758 (2022)
|270,52680
268,56348
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.304.038 (2023)
1.290.101 (2022)
|269,12096
263,03667
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Coğrafi Bilgi Sistemleri
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|1.325.885 (2023)
1.304.225 (2022)
|267,70426
262,15939
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|80+2+0+2+0
78+2
|84
80
|1.346.033 (2023)
1.342.740 (2022)
|266,41284
259,79873
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|1.379.179 (2023)
1.305.947 (2022)
|264,26812
262,05166
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Mobilya ve Dekorasyon
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.403.628 (2023)
1.246.349 (2022)
|262,72000
265,83965
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.404.418 (2023)
1.301.408 (2022)
|262,67345
262,33547
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Yapı Denetimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.425.870 (2023)
1.404.275 (2022)
|261,32946
256,13869
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Elmalı Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|41
41
|1.432.982 (2023)
1.327.132 (2022)
|260,88327
260,75218
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|80+2+0+2+0
78+2
|84
80
|1.447.491 (2023)
1.376.640 (2022)
|259,99180
257,75997
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|1.448.648 (2023)
1.407.791 (2022)
|259,92157
255,93148
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Özel Güvenlik ve Koruma
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|55+2+0+2+0
55+2
|59
57
|1.451.197 (2023)
1.431.794 (2022)
|259,76352
254,54680
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
|TYT
|45+2+0+2+0
45+2
|49
47
|1.456.023 (2023)
1.449.887 (2022)
|259,46822
253,50626
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|80+2+0+2+0
78+2
|84
80
|1.468.070 (2023)
1.385.538 (2022)
|258,73173
257,23368
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|84
82
|1.504.549 (2023)
1.437.392 (2022)
|256,50102
254,22089
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|155+4+0+4+0
155+4
|163
159
|1.521.798 (2023)
1.510.908 (2022)
|255,46768
250,10212
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|1.522.041 (2023)
1.445.987 (2022)
|255,45197
253,72336
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|80+2+0+2+0
78+2
|84
80
|1.531.939 (2023)
1.467.176 (2022)
|254,86294
252,52663
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Sahne ve Dekor Tasarımı
|TYT
|25+1+0+1+0
25+1
|27
26
|1.539.030 (2023)
1.480.775 (2022)
|254,44629
251,76639
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Pazarlama
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.549.642 (2023)
1.506.600 (2022)
|253,82133
250,33783
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Kumluca Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.549.962 (2023)
1.457.534 (2022)
|253,80326
253,07074
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Korkuteli Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Maliye
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|73
72
|1.551.201 (2023)
1.416.764 (2022)
|253,72929
255,41586
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Kumluca Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.552.115 (2023)
1.465.726 (2022)
|253,67332
252,60888
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Pazarlama
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|80+2+0+2+0
78+2
|84
80
|1.563.481 (2023)
1.519.694 (2022)
|253,00174
249,61890
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Korkuteli Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi
|TYT
|35+1+0+1+0
35+1
|36
36
|1.572.491 (2023)
1.481.223 (2022)
|252,46737
251,74024
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Çağrı Merkezi Hizmetleri
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|80+2+0+2+0
78+2
|84
80
|1.580.683 (2023)
1.542.621 (2022)
|251,98280
248,38054
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.588.146 (2023)
1.440.100 (2022)
|251,54105
254,06160
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Elmalı Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|35+1+0+1+0
35+1
|37
36
|1.602.790 (2023)
1.527.369 (2022)
|250,68395
249,19815
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Elmalı Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|35+1+0+1+0
35+1
|37
36
|1.602.790 (2023)
1.527.369 (2022)
|250,68395
249,19815
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Elmalı Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|45+2+0+2+0
45+2
|49
47
|1.614.237 (2023)
1.519.839 (2022)
|250,02005
249,61032
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Organik Tarım
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.637.491 (2023)
1.514.195 (2022)
|248,66429
249,92122
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
|TYT
|30+1+0+1+0
30+1
|32
31
|1.637.871 (2023)
1.490.786 (2022)
|248,64180
251,20458
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Geleneksel El Sanatları
|TYT
|20+1+0+1+0
20+1
|22
21
|1.672.265 (2023)
1.611.865 (2022)
|246,66053
244,74047
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Korkuteli Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.680.637 (2023)
1.623.697 (2022)
|246,18133
244,13366
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Elmalı Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Pazarlama
|TYT
|30+1+0+1+0
30+1
|32
31
|1.686.665 (2023)
1.609.946 (2022)
|245,84434
244,83851
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Tekstil Teknolojisi
|TYT
|30+1+0+1+0
30+1
|32
31
|1.691.101 (2023)
1.556.301 (2022)
|245,59494
247,64498
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|İkram Hizmetleri
|TYT
|45+2+0+2+0
45+2
|49
47
|1.706.667 (2023)
1.675.854 (2022)
|244,70621
241,47488
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Korkuteli Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Pazarlama
|TYT
|25+1+0+1+0
25+1
|27
26
|1.708.547 (2023)
1.707.476 (2022)
|244,59790
239,90381
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|1.715.465 (2023)
1.722.055 (2022)
|244,21100
239,19489
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Kumluca Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Bahçe Tarımı
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.722.144 (2023)
1.545.864 (2022)
|243,83922
248,20331
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Kumluca Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Bahçe Tarımı
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.722.144 (2023)
1.545.864 (2022)
|243,83922
248,20331
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Finike Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Bahçe Tarımı
|TYT
|35+1+0+1+0
35+1
|37
36
|1.728.270 (2023)
1.591.825 (2022)
|243,49136
245,78208
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Elmalı Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Tarım Makineleri
|TYT
|35+1+0+1+0
35+1
|37
36
|1.805.716 (2023)
1.784.177 (2022)
|239,21671
236,22509
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Korkuteli Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Bahçe Tarımı
|TYT
|30+1+0+1+0
30+1
|32
31
|1.821.684 (2023)
1.818.206 (2022)
|238,35250
234,64116
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Elmalı Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Bahçe Tarımı
|TYT
|30+1+0+1+0
30+1
|32
31
|1.833.361 (2023)
1.871.122 (2022)
|237,71107
232,21612
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Çim Alan Tesisi ve Yönetimi
|TYT
|30+1+0+1+0
30+1
|32
31
|1.841.825 (2023)
1.911.901 (2022)
|237,25594
230,39957
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Kumluca Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Seracılık
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.849.748 (2023)
1.602.272 (2022)
|236,82509
245,23513
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Elmalı Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Seracılık
|TYT
|30+1+0+1+0
30+1
|32
31
|1.919.955 (2023)
1.986.643 (2022)
|233,07369
227,16730
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Korkuteli Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Mantarcılık
|TYT
|20+1+0+1+0
20+1
|22
21
|1.924.187 (2023)
1.968.137 (2022)
|232,84748
227,96502
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Finike Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi
|TYT
|25+1+0+1+0
25+1
|27
26
|1.925.087 (2023)
1.967.733 (2022)
|232,79638
227,98142
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
(KKTC Uyruklu)
|TYT
|1+0+0+0+0
2+0
|—
—
|— (2023)
Dolmadı (2022)
|—
Dolmadı