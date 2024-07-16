AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2024: Akdeniz Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları PDF

Akdeniz Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması yakın mercek altına alındı. Antalya'nın en tercih edilen üniversitelerinden olan okul; sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleri olmak üzere ön lisans ve lisans bölümleriyle binlerce öğrencinin tercih listesinde ilk sıralarda geliyor. YÖK ve ÖSYM tarafından açıklanan verilerle Akdeniz Üniversitesi taban puanları araştırılıyor. İşte Akdeniz Üniversitesi taban puanları ve kontenjanlar