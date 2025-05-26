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Akdeniz Üniversite'sinde skandal olay! Eski dekanın profesörlüğü iptal edildi! 10 yıldır aldığı maaş ise...
Giriş Tarihi: 26.05.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
11:13
Akdeniz Üniversite'sinde skandal olay! Eski dekanın profesörlüğü iptal edildi! 10 yıldır aldığı maaş ise...
Akdeniz Üniversitesi'nde şok eden intihal iddiası! Eski rektör yardımcısı ve Hukuk Fakültesi dekanı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya'nın, sahte belgelerle profesörlük kadrosuna atandığı ortaya çıktı. Üniversite Yönetim Kurulu, Altunkaya'nın profesörlük unvanını iptal ederek doçentlik kadrosuna düşürdü. Karar, YÖK'ün onayına sunuldu. İşte detaylar...