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Haberler Yaşam Akdeniz Üniversite'sinde skandal olay! Eski dekanın profesörlüğü iptal edildi! 10 yıldır aldığı maaş ise...
Giriş Tarihi: 26.05.2025 11:13 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 11:13

Akdeniz Üniversite'sinde skandal olay! Eski dekanın profesörlüğü iptal edildi! 10 yıldır aldığı maaş ise...

Akdeniz Üniversitesi'nde şok eden intihal iddiası! Eski rektör yardımcısı ve Hukuk Fakültesi dekanı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya'nın, sahte belgelerle profesörlük kadrosuna atandığı ortaya çıktı. Üniversite Yönetim Kurulu, Altunkaya'nın profesörlük unvanını iptal ederek doçentlik kadrosuna düşürdü. Karar, YÖK'ün onayına sunuldu. İşte detaylar...

DHA
Akdeniz Üniversite’sinde skandal olay! Eski dekanın profesörlüğü iptal edildi! 10 yıldır aldığı maaş ise...

Akdeniz Üniversitesi (AÜ), akademik camiada yankı uyandıran bir skandalla çalkalanıyor. Üniversitenin eski rektör yardımcısı ve Hukuk Fakültesi'nin uzun yıllar dekanlığını yapan Mehmet Altunkaya hakkında yapılan bir şikayet, akademik etik ve intihal tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Şikayette, Altunkaya'nın profesörlük kadrosuna atanmak için sahte belgeler sunduğu, yayımlanmamış makaleleri yayımlanmış gibi gösterdiği ve bir Alman akademisyenin eserini intihal ettiği öne sürüldü.

Akdeniz Üniversite’sinde skandal olay! Eski dekanın profesörlüğü iptal edildi! 10 yıldır aldığı maaş ise...

ALMAN HOCANIN KİTABINI KOPYALADI İDDİASI

Şikayetçi, Altunkaya'nın Fitness Sözleşmesi (Sayram, Konya 2015) adlı kitabının, Hans Geisler'in Die Erstlaufzeit beim Fitnessvertrag-Hamburg 2008 eserinin özensiz bir çevirisi olduğunu iddia etti. Kitabın içeriğinin %99'unun Geisler'in eserinden kopyalandığı, Türk hukukuna dair eklenen bilgilerin ise eserin sadece %1'ini oluşturduğu belirtildi. Şikayetçi, Altunkaya'nın çeviri yaparken bir çeviri programı kullandığını ve bu programın hatalarının kitaba yansıdığını da ortaya koydu. Örneğin, 36. sayfada yer alan bir "127" rakamı, aslında orijinal eserin 57. sayfasındaki bir dipnotun silinmeyi unutulmuş hali olarak dikkat çekti. Ayrıca, "karma sözleşme" terimi, çeviri programının hatasıyla "karışık sözleşme" olarak kitaba geçti.

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Akdeniz Üniversite’sinde skandal olay! Eski dekanın profesörlüğü iptal edildi! 10 yıldır aldığı maaş ise...

SORUŞTURMA SONUCU: PROFESÖRLÜK KADROSU İPTAL

Şikayetçi, bu eserin idareyi yanıltmak ve profesörlük kadrosu almak için kullanıldığını vurgulayarak, Altunkaya'nın hukuk fakültesinde ders vermesinin "Türkiye Cumhuriyeti, hukuk camiası ve Akdeniz Üniversitesi için utanç verici" olduğunu ifade etti.
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, şikayet üzerine kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bilirkişi incelemesi, Altunkaya'nın profesörlük kadrosuna atanırken kullandığı bir makalenin hiç yayımlanmadığını, başka bir makalenin ise gerekli akademik kriterleri taşımadığını ortaya koydu. Altunkaya'nın bu eylemlerinin etik ihlal olduğu da karara bağlandı. Üniversite Yönetim Kurulu, oy birliğiyle Altunkaya'nın profesörlük kadrosunu iptal ederek doçentlik kadrosuna düşürülmesine karar verdi. Bu karar, onay için Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) gönderildi.

Akdeniz Üniversite’sinde skandal olay! Eski dekanın profesörlüğü iptal edildi! 10 yıldır aldığı maaş ise...

ALTUNKAYA'DAN SAVUNMA: "AŞIRI YARARLANMIŞ OLABİLİRİM"

Soruşturma kapsamında savunma yapan Altunkaya, kitabının Türk hukukunda özgün bir çalışma olduğunu iddia etti. Almanca kaynaklardan "aşırı yararlandığını" kabul eden Altunkaya, bunun etik ihlal olmadığını savundu. Çeviri programlarının kullanımının YÖK Üretken Yapay Zeka rehberine uygun olduğunu belirten Altunkaya, "Eksik atıf yapmış olabilirim, kusurlu olabilirim ama bu intihal değildir" dedi. Ayrıca, 2015'te profesörlük kadrosuna başvururken kullandığı makalelerin yayımlanmadığını yeni öğrendiğini, derginin hakemli olup olmadığını sorgulamadığını ve ihmali bir davranışta bulunduğunu ifade etti.

Akdeniz Üniversite’sinde skandal olay! Eski dekanın profesörlüğü iptal edildi! 10 yıldır aldığı maaş ise...

10 YIL BOYUNCA HAKSIZ PROFESÖRLÜK MAAŞI MI ALDI?

Altunkaya, 2015 yılında profesörlük kadrosuna atandıktan hemen sonra rektör yardımcılığı, Hukuk Fakültesi dekanlığı, senato üyeliği, üniversite yönetim kurulu üyeliği ve FETÖ Komisyonu Başkanlığı gibi önemli görevler üstlendi. Bu görevlerden dolayı ek maaş alan Altunkaya'nın, sahte belgelerle elde ettiği profesörlük unvanıyla 10 yıl boyunca haksız kazanç sağladığı iddia ediliyor. Akademik yeterliliği olmayan makalelerle profesör olduğu tespit edilen Altunkaya'nın, bu süre boyunca aldığı maaş farkının geri alınıp alınmayacağı ve memuriyetten çıkarılıp çıkarılmayacağı henüz netlik kazanmadı. Üniversite yönetiminden bu konuda resmi bir açıklama bekleniyor.