Akdeniz Üniversite’sinde skandal olay! Eski dekanın profesörlüğü iptal edildi! 10 yıldır aldığı maaş ise...

SORUŞTURMA SONUCU: PROFESÖRLÜK KADROSU İPTAL

Şikayetçi, bu eserin idareyi yanıltmak ve profesörlük kadrosu almak için kullanıldığını vurgulayarak, Altunkaya'nın hukuk fakültesinde ders vermesinin "Türkiye Cumhuriyeti, hukuk camiası ve Akdeniz Üniversitesi için utanç verici" olduğunu ifade etti.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, şikayet üzerine kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bilirkişi incelemesi, Altunkaya'nın profesörlük kadrosuna atanırken kullandığı bir makalenin hiç yayımlanmadığını, başka bir makalenin ise gerekli akademik kriterleri taşımadığını ortaya koydu. Altunkaya'nın bu eylemlerinin etik ihlal olduğu da karara bağlandı. Üniversite Yönetim Kurulu, oy birliğiyle Altunkaya'nın profesörlük kadrosunu iptal ederek doçentlik kadrosuna düşürülmesine karar verdi. Bu karar, onay için Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) gönderildi.

