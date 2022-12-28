Akif dizisi seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor! Akif dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

TRT'nin yeni açılacak dijital platformunda yayınlanacak

Ersoy'un aile fertlerinden Mümtaz'ın, Balkan Harbi'nin en hararetli günlerinde cepheden fikirleri değişmiş olarak dönmesiyle başlayan hikaye, usta şairin İstiklal Marşı'nı yazma sürecini işliyor.

Bir yanda ailesini bir arada tutmaya, bir yandan da memleketin gençlerine cesaret vermeye çalışan Ersoy'un yanı sıra dizide Tevfik Fikret, Recaizade Mahmut Ekrem, Süleyman Nazif, Abdülhak Hamid Tarhan, Enver Paşa, Talat Paşa, Halide Edip Adıvar ve Kara Kemal gibi dönemin önemli karakterleri de yer alıyor.

13 bölümlük mini dizinin TRT'nin yeni açılacak dijital platformunda yayınlanması planlanıyor.

Çekimleri İzmit Seka Platosu'nda devam eden dizinin yapımcılığını Kirli Kedi, tasarımcı yapımcılığını Uğur Uzunok, yönetmenliğini Selahattin Sancaklı, senaristliğini ise Uğur Uzunok, Nurullah Sevimli ve Tacettin Girgin üstleniyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Erdem Akakçe, Adnan Biricik, Taha Boran Özbek, Şifanur Gül ve Sevgi Temel de yer alıyor.