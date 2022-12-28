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Haberler Yaşam Akif dizisi seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor! Akif dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 28.12.2022 16:09 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 16:09

Akif dizisi seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor! Akif dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

TRT'nin Dijital Platformunda izleyici ile buluşacak Akif Dizisi için heyecan dorukta. Pek çok ünlü isim dizinin oyuncu kadrosunda yer alacak. Dizi, Türk Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatacak. Özge Borak, Ertan Saban, Taha Baran gibi isimlerin yer aldığı Akif dizisi konusu nedir? Akif dizisi oyuncuları kimlerdir?

Akif dizisi seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor! Akif dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

TRT'nin yeni açılacak dijital platformunda yayınlanacak olan Akif dizisi için geri sayım başladı. Çekimleri tamamlanan 13 bölümlük mini dizinin yapımcılığını Kirli Kedi yapım üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Selahattin Sancaklı otururken dizinin senaristliğini ise Uğur Uzunok yapmaktadır. Peki; Akif dizisinin konusu nedir? Akif dizisi oyuncuları kimler?

Akif dizisi seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor! Akif dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

AKİF DİZİSİ OYUNCULARI

Mehmet Akif Ersoy'u Fikret Kuşkan'ın canlandırdığı yapımda, Akif'in eşi İsmet Hanım'ı ise Özge Borak oynuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Erdem Akakçe, Adnan Biricik, Taha Boran Özbek, Gökçe Akyıldız, Şifanur Gül ve Sevgi Temel de yer alıyor.

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Akif dizisi seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor! Akif dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

AKİF DİZİSİ KONUSU

13 bölümden oluşan mini dizi, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un 1913 ile 1924 arasındaki hayatını ekranlara taşıyacak.Bir yandan ailesini bir arada tutmaya, bir yandan da memleketin gençlerine cesaret vermeye çalışan Ersoy'un yanı sıra dizide Tevfik Fikret, Recaizade Mahmut Ekrem, Süleyman Nazif, Abdülhak Hamid Tarhan, Enver Paşa, Talat Paşa, Halide Edip Adıvar ve Kara Kemal gibi dönemin önemli karakterleri de yer alıyor.

Akif dizisi seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor! Akif dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

TRT'nin yeni açılacak dijital platformunda yayınlanacak

Ersoy'un aile fertlerinden Mümtaz'ın, Balkan Harbi'nin en hararetli günlerinde cepheden fikirleri değişmiş olarak dönmesiyle başlayan hikaye, usta şairin İstiklal Marşı'nı yazma sürecini işliyor.

Bir yanda ailesini bir arada tutmaya, bir yandan da memleketin gençlerine cesaret vermeye çalışan Ersoy'un yanı sıra dizide Tevfik Fikret, Recaizade Mahmut Ekrem, Süleyman Nazif, Abdülhak Hamid Tarhan, Enver Paşa, Talat Paşa, Halide Edip Adıvar ve Kara Kemal gibi dönemin önemli karakterleri de yer alıyor.

13 bölümlük mini dizinin TRT'nin yeni açılacak dijital platformunda yayınlanması planlanıyor.

Çekimleri İzmit Seka Platosu'nda devam eden dizinin yapımcılığını Kirli Kedi, tasarımcı yapımcılığını Uğur Uzunok, yönetmenliğini Selahattin Sancaklı, senaristliğini ise Uğur Uzunok, Nurullah Sevimli ve Tacettin Girgin üstleniyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Erdem Akakçe, Adnan Biricik, Taha Boran Özbek, Şifanur Gül ve Sevgi Temel de yer alıyor.

Akif dizisi seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor! Akif dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?
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