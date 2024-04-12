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Akıllı köy evlerine depremzedelerden tam not! “Burası bizim için bulunmaz bir nimet”
Giriş Tarihi: 12.04.2024 06:28
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
06:31
Akıllı köy evlerine depremzedelerden tam not! “Burası bizim için bulunmaz bir nimet”
Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Belpınar mahallesinde "akıllı köy" uygulamalarıyla inşa edilen 14 köy evinde bayramı karşılayan depremzedeler SABAH'a konuştu. 44 günde inşa edilen evlerinde huzur içinde yaşadıklarını belirten depremzedeler, "Ekip biçiyoruz, hayvancılık yapıyoruz. Burası bizim için bulunmaz bir nimet" dediler.