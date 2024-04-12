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Haberler Yaşam Akıllı köy evlerine depremzedelerden tam not! “Burası bizim için bulunmaz bir nimet”
Giriş Tarihi: 12.04.2024 06:28 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 06:31

Akıllı köy evlerine depremzedelerden tam not! “Burası bizim için bulunmaz bir nimet”

Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Belpınar mahallesinde "akıllı köy" uygulamalarıyla inşa edilen 14 köy evinde bayramı karşılayan depremzedeler SABAH'a konuştu. 44 günde inşa edilen evlerinde huzur içinde yaşadıklarını belirten depremzedeler, "Ekip biçiyoruz, hayvancılık yapıyoruz. Burası bizim için bulunmaz bir nimet" dediler.

Ali ALTUNTAŞ
Akıllı köy evlerine depremzedelerden tam not! “Burası bizim için bulunmaz bir nimet”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda yapılan kalıcı afet konutlarının temelleri zemin etüt çalışmalarının tamamlanmasıyla 2023 Mart ayı başında atıldı.

Akıllı köy evlerine depremzedelerden tam not! “Burası bizim için bulunmaz bir nimet”

Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Belpınar mahallesinde, kaya zemin üzerine, radye temel, betonarme olarak 44 günde inşa edilen köy evleri, 6 Şubat depremlerinin ardından ilk teslim edilen kalıcı konutlar oldu.

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Akıllı köy evlerine depremzedelerden tam not! “Burası bizim için bulunmaz bir nimet”

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından teslim Belpınar Köy Evleri aynı zamanda kırsal dönüşüm projesinin de örneği olma özelliğini taşıyor.

Akıllı köy evlerine depremzedelerden tam not! “Burası bizim için bulunmaz bir nimet”

"Akıllı köy" konseptinde inşa edilen evlerin sakinleri, telefon veya bilgisayarlarına indirdikleri "Akıllı köy" uygulamasıyla elektrik, su ve yangın sensörleriyle evlerini uzaktan kontrol edebiliyor.

Akıllı köy evlerine depremzedelerden tam not! “Burası bizim için bulunmaz bir nimet”

Sürü takip sistemiyle de hayvanının meraya çıkıp çıkmadığını, hangi aşıların yapıldığını görebiliyor. Hava durumunu anlık takip edebilecek olan don riskini, sıcaklığı ve yağış durumunu da anlık takip edebiliyor.

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