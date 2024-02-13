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Akkuyu Nükleer Santrali’nde yakalandı! Acil koduyla aranan Rus uyruklu DEAŞ’lıdan kimlik oyunu!
Giriş Tarihi: 13.02.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
11:25
Akkuyu Nükleer Santrali’nde yakalandı! Acil koduyla aranan Rus uyruklu DEAŞ’lıdan kimlik oyunu!
İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin DEAŞ terör örgütü ile ilgili yaptığı çalışmalarda, acil koduyla aranan yabancı uyruklu U.A'nın sahte kimlik kullanarak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalıştığı tespit edildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tutuklanarak cezaevine gönderildi.