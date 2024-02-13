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Haberler Yaşam Akkuyu Nükleer Santrali’nde yakalandı! Acil koduyla aranan Rus uyruklu DEAŞ’lıdan kimlik oyunu!
Giriş Tarihi: 13.02.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 11:25

Akkuyu Nükleer Santrali’nde yakalandı! Acil koduyla aranan Rus uyruklu DEAŞ’lıdan kimlik oyunu!

İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin DEAŞ terör örgütü ile ilgili yaptığı çalışmalarda, acil koduyla aranan yabancı uyruklu U.A'nın sahte kimlik kullanarak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalıştığı tespit edildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bekir COŞKUN
Akkuyu Nükleer Santrali’nde yakalandı! Acil koduyla aranan Rus uyruklu DEAŞ’lıdan kimlik oyunu!

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti, deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma düzenlendi.

Akkuyu Nükleer Santrali’nde yakalandı! Acil koduyla aranan Rus uyruklu DEAŞ’lıdan kimlik oyunu!

Ekiplerin çalışmasında, hakkında difüzyon bulunan Rusya'lı U.A'nın Mersin'in Gülnar ilçesinde yapım aşamasında olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalıştığı ve yabancı uyruklu R.K. adına tanzim edilen sahte kimlik bilgilerini kullandığını tespit edildi.

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Akkuyu Nükleer Santrali’nde yakalandı! Acil koduyla aranan Rus uyruklu DEAŞ’lıdan kimlik oyunu!

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Akkuyu Nükleer Santrali’nde yakalandı! Acil koduyla aranan Rus uyruklu DEAŞ’lıdan kimlik oyunu!
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