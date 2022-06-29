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Haberler Yaşam Aksaray Piknik Alanları 2023 - Aksaray'da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları
Giriş Tarihi: 29.06.2022 15:52 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 12:00

Aksaray Piknik Alanları 2023 - Aksaray'da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Aksaray, tipik bir İç Anadolu şehri olduğu için sert ve karasal bir iklime sahiptir. Yazları kavurucu sıcakların etkisi altında olan şehre, kış aylarında dondurucu ve kar yağışlı hava hakim olur. Denize kıyısı bulunmayan ilin, termal su kaynakları bulunur. Bu, sağlık turizmini canlı tutan büyük bir etkendir. Aksaray halkı, yazın gelmesi ile canlanan Aksaray piknik alanları ile çayırlarda zaman geçirmeyi sever. Aksaray mesire alanları, dışarıdan gelen ziyaretçilerin de vakit geçirmek istediği yerler arasındadır. Aksaray piknik yerleri nerelerdir sorusunun cevabı yazımızda…

Aksaray Piknik Alanları 2023 - Aksaray’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Aksaray, İç Anadolu Bölgesinin en güzel şehirlerindendir. Meşhur Tuz Gölü'ne sınırı olan iller arasında, Konya ve Ankara ile birlikte yer alır. Hititlerden bu yana süregelen tarihi birikiminin yanı sıra, doğa harikaları ile de adından söz ettirir. Hasan Dağı, Ihlara Vadisi, Ulu Camii, Eğri Minare, Sultanhanı Kervansarayı, Yunus Emre Türbesi, Selime Katedrali ile mutlaka gezilip görülmesi gereken bir şehirdir. Aksaray mesire alanları, ailece huzurlu bir ortamın keyfini sürmek isteyenlerin dinlenme noktasıdır. İnsanlar, yaz aylarında çekilmez hale gelen sıcaklığın etkisinden kurtulmak için Aksaray piknik yerlerine akın ederler. İşte Aksaray piknik alanları hakkında merak edilenler…

Aksaray Piknik Alanları 2023 - Aksaray’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Aksaray Piknik ve Mesire Alanları Nerelerdir?

Nevşehir'in dünyaca ünlü meşhur Kapadokya bölgesinde yer alan Aksaray'daki piknik ve mesire alanları şu şekildedir:

1.Akin Mesire Alanı

Ormanlık bir alandan oluşan Akin Mesire Alanı, piknik için gelenlere göl manzarasıyla birlikte mangal yapma fırsatı sunar.

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Aksaray Piknik Alanları 2023 - Aksaray’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

2.Genç Osman Parkı

Çardakları, yürüyüş yolları, mescidi ve çocuk oyun parkı ile ailelerin favorisi olacak bir piknik yeridir.

3.Kent Parkı

İyi planlanmış peyzaj mimarı, çeşit çeşit gülleri, kuşları, geniş ve düzgün döşenmiş yürüyüş yolları ve çimle kaplı alanları ile piknik için muhteşem bir tercihtir.

Aksaray Piknik Alanları 2023 - Aksaray’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

4.Nora Piknik Alanı

Kamp kurmak ve mangal yakmak için ideal bir ortamdır. Ormanın içinde gezintiye çıkmak ve doğayı hissetmek isteyenler için yürüyüş yolları ve yeşil alanları bulunur.

Aksaray Piknik Alanları 2023 - Aksaray’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

5.Gülpınar Mesire Alanı

Göl kıyısının etrafını saran büyük bir mesire alanı olan Gülpınar, ziyaretçilerin rahatlıkla doğa ile baş başa kalabileceği bir lokasyondur.

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