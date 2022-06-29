Haberler Yaşam Aksaray Piknik Alanları 2023 - Aksaray'da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Giriş Tarihi: 29.06.2022 15:52 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 12:00

Aksaray Piknik Alanları 2023 - Aksaray'da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Aksaray, tipik bir İç Anadolu şehri olduğu için sert ve karasal bir iklime sahiptir. Yazları kavurucu sıcakların etkisi altında olan şehre, kış aylarında dondurucu ve kar yağışlı hava hakim olur. Denize kıyısı bulunmayan ilin, termal su kaynakları bulunur. Bu, sağlık turizmini canlı tutan büyük bir etkendir. Aksaray halkı, yazın gelmesi ile canlanan Aksaray piknik alanları ile çayırlarda zaman geçirmeyi sever. Aksaray mesire alanları, dışarıdan gelen ziyaretçilerin de vakit geçirmek istediği yerler arasındadır. Aksaray piknik yerleri nerelerdir sorusunun cevabı yazımızda…