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Haberler Yaşam Aksaray'da vahşet! 9 yaşındaki oğlu annesini kanlar içinde buldu! Meğer defarlarca kez...
Giriş Tarihi: 30.04.2025 11:33 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 11:34

Aksaray'da vahşet! 9 yaşındaki oğlu annesini kanlar içinde buldu! Meğer defarlarca kez...

Aksaray'ın Ereğlikapı Mahallesi'nde tüyler ürperten bir olay yaşandı. Emre Can A. (29), birlikte yaşadığı Tuğba K.'yi (39) önce dövdü, ardından bıçaklayarak ağır yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, Tuğba K.'nin 9 yaşındaki oğlu M.Ç., annesini kanlar içinde buldu ve polisten yardım istedi. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA
Aksaray’da vahşet! 9 yaşındaki oğlu annesini kanlar içinde buldu! Meğer defarlarca kez...

30 Nisan 2025 sabahı, saat 07.30 sıralarında Aksaray'ın Ereğlikapı Mahallesi 1415 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın giriş katında korkunç bir olay meydana geldi.

Aksaray’da vahşet! 9 yaşındaki oğlu annesini kanlar içinde buldu! Meğer defarlarca kez...

Emre Can A., birlikte yaşadığı Tuğba K.'yi önce darp etti, ardından sağ bacağı ve kolundan bıçakladı. Saldırgan, olayın ardından hızla evden kaçtı. Komşuların ifadesine göre, evden gelen çığlıklar mahalleyi ayağa kaldırdı.

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Aksaray’da vahşet! 9 yaşındaki oğlu annesini kanlar içinde buldu! Meğer defarlarca kez...

"ANNEM KANLAR İÇİNDE LÜTFEN GELİN!"

Tuğba K.'nin ilk eşinden olan 9 yaşındaki oğlu M.Ç., evdeki gürültüyü duyarak odaya koştu. Annesini kanlar içinde yerde yatarken bulan küçük çocuk, büyük bir cesaretle annesinin telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı ve yardım istedi. M.Ç.'nin, "Annem kanlar içinde, lütfen gelin!" diyerek polise yalvardığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aksaray’da vahşet! 9 yaşındaki oğlu annesini kanlar içinde buldu! Meğer defarlarca kez...

TEDAVİSİ SÜRÜYOR!

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, Tuğba K.'yi kanlar içinde ve ağlarken buldu. Sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Tuğba K., oğlu M.Ç. eşliğinde Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aksaray’da vahşet! 9 yaşındaki oğlu annesini kanlar içinde buldu! Meğer defarlarca kez...

Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı, ancak bıçak yaraları nedeniyle tedavisinin devam ettiği belirtildi. Hastane yetkilileri, Tuğba K.'nin psikolojik destek de alacağını ifade etti.