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Aksaray'da vahşet! 9 yaşındaki oğlu annesini kanlar içinde buldu! Meğer defarlarca kez...
Giriş Tarihi: 30.04.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
11:34
Aksaray'da vahşet! 9 yaşındaki oğlu annesini kanlar içinde buldu! Meğer defarlarca kez...
Aksaray'ın Ereğlikapı Mahallesi'nde tüyler ürperten bir olay yaşandı. Emre Can A. (29), birlikte yaşadığı Tuğba K.'yi (39) önce dövdü, ardından bıçaklayarak ağır yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, Tuğba K.'nin 9 yaşındaki oğlu M.Ç., annesini kanlar içinde buldu ve polisten yardım istedi. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.