Aksaray’da vahşet! 9 yaşındaki oğlu annesini kanlar içinde buldu! Meğer defarlarca kez...

"ANNEM KANLAR İÇİNDE LÜTFEN GELİN!"



Tuğba K.'nin ilk eşinden olan 9 yaşındaki oğlu M.Ç., evdeki gürültüyü duyarak odaya koştu. Annesini kanlar içinde yerde yatarken bulan küçük çocuk, büyük bir cesaretle annesinin telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı ve yardım istedi. M.Ç.'nin, "Annem kanlar içinde, lütfen gelin!" diyerek polise yalvardığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.