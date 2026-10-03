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Giriş Tarihi: 03.10.2026 11:00

Akvaryumu temizlerken o suyu sakın dökmeyin: Meğer çiçek gübresine hiç gerek yokmuş!

Akvaryum temizliği yaptıktan sonra çıkan kirli suyu lavaboya döküyorsanız büyük bir hata yapıyorsunuz. Meğer balıkların atıklarıyla dolu o "pis su", evdeki saksı çiçekleri ve bitkiler için bulunmaz bir şifa kaynağıymış! İşte pahalı çiçek gübrelerine taş çıkartan o yöntemin sırrı...

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Akvaryumu temizlerken o suyu sakın dökmeyin: Meğer çiçek gübresine hiç gerek yokmuş!

Ev bitkilerinin sağlıklı büyümesi, canlı yapraklara sahip olması ve coşkuyla çiçek açması için düzenli olarak doğal gübre takviyesine ihtiyaç duyarız. Çoğu zaman kimyasal bitki besinlerine tonlarca para harcarken, aslında en etkili sıvı gübreyi ellerimizle lavaboya döküyoruz.

Akvaryumu temizlerken o suyu sakın dökmeyin: Meğer çiçek gübresine hiç gerek yokmuş!

Bitkileri Coşturmanın Sırrı Meğer Akvaryumun Dibinde Yatıyormuş!

Pek çok bitki yetiştiricisinin para vererek aldığı sıvı gübrelerin sunduğu temel gereksinimler, akvaryumun dip tortusunda doğal yollarla hazır bulunur. Balık atıkları, yem artıkları ve yararlı bakterilerin parçaladığı organik bileşenler; bitkilerin büyüme evresinde en çok ihtiyaç duyduğu azot, fosfor ve potasyum dengesini kendiliğinden sağlar.

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Akvaryumu temizlerken o suyu sakın dökmeyin: Meğer çiçek gübresine hiç gerek yokmuş!

Akvaryum Suyunun Bitkilere Faydaları

Tatlı su akvaryumunun tabanında biriken su, kimyasal gübrelerin aksine toprağın mikrobiyal dengesini bozmadan besler. Kimyasal tuz ve ilaç içermediği sürece ev bitkileri ve bahçe çiçekleri için oldukça faydalıdır.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Akvaryumu temizlerken o suyu sakın dökmeyin: Meğer çiçek gübresine hiç gerek yokmuş!

• Doğal Gübre Kaynağı: Balık dışkıları ve artık yemler suda nitrat ve amonyak oluşturur. Bu maddeler bitkiler için değerli birer azotlu gübre görevi görür. Salon bitkilerinin yaprak sararmalarını önlemeye yardımcı olur.

• Sıvı Besin: Sıvı formda olduğu için bitki kökleri tarafından sentetik gübrelere kıyasla çok daha hızlı emilir.

• Toprak Canlılığı: Akvaryum suyundaki yararlı mikroorganizmalar, saksı toprağındaki faydalı mikrobiyomu zenginleştirir.

Haftalık periyotlarda sulama suyunun yerine doğrudan saksılara paylaştırılan bu doğal karışım, özellikle ficus, paşa kılıcı, deve tabanı ve orkide gibi iç mekan bitkilerinde gözle görülür bir canlanma sağlar.

Akvaryumu temizlerken o suyu sakın dökmeyin: Meğer çiçek gübresine hiç gerek yokmuş!

‼️Uygularken Hayati Önem Taşıyan 3 Kural ‼️

Bu yöntem her ne kadar bitkiler için son derece yararlı olsa da bilinçsizce yapıldığında saksıdaki çiçeğin köklerini yakabilir. Uygulama öncesinde şu detaylara mutlaka dikkat edilmesi gerekir:

Akvaryumu temizlerken o suyu sakın dökmeyin: Meğer çiçek gübresine hiç gerek yokmuş!

1.Tuzlu Su Asla Kullanılmamalı: Yalnızca tatlı su akvaryumlarından alınan sular kullanılabilir. Deniz veya tuzlu su akvaryumlarındaki yüksek sodyum oranı bitkileri dakikalar içinde kurutur.

Akvaryumu temizlerken o suyu sakın dökmeyin: Meğer çiçek gübresine hiç gerek yokmuş!

2. İlaç veya Kimyasal Tedavi Yapıldıysa Dökmeyin: Akvaryumdaki balıklar için yakın zamanda mantar, parazit ya da yosun önleyici kimyasal ilaçlar kullanıldıysa bu su kesinlikle bitkilere verilmemelidir.

Akvaryumu temizlerken o suyu sakın dökmeyin: Meğer çiçek gübresine hiç gerek yokmuş!

3. Oda Sıcaklığına Ulaşmasını Bekleyin: Akvaryumdan çekilen su, saksı toprağına doğrudan çok soğuk veya çok sıcak dökülmemeli; ortam sıcaklığıyla dengelenmelidir.

Akvaryumu temizlerken o suyu sakın dökmeyin: Meğer çiçek gübresine hiç gerek yokmuş!

Akvaryumdaki Su Düzenleyicileri Bitkilere Zarar Verir Mi?

Akvaryumlarda rutin olarak (her su değişiminde) kullanılan ürünler ilaç değil, genellikle şunlardır:

1. Su Düzenleyiciler (Dechlorinator)

Çeşme suyundaki kloru ve ağır metalleri saniyeler içinde nötralize etmek için kullanılır. Bitkilere hiçbir zararı yoktur, aksine kloru yok ettiği için faydalıdır.

Akvaryumu temizlerken o suyu sakın dökmeyin: Meğer çiçek gübresine hiç gerek yokmuş!

2. Sıvı Bitki Gübreleri ve Bakteri Kültürleri

Akvaryumdaki canlı bitkilerin büyümesi için suya potasyum, demir veya mikro elementler eklenir. Sudaki azot döngüsünü sağlayan yararlı bakteriler aşılanır. Bu maddeler zaten bitki besini olduğu için evdeki saksı çiçeklerinize adeta vitamin takviyesi olur.

Eğer akvaryumunuzda aktif bir hastalık tedavisi yoksa, balıklarınız sağlıklıysa ve suya beyaz benek, mantar ilacı veya kaya tuzu atmadıysanız; o su düzenli olarak kullanılan su düzenleyiciler veya gübreler içerse bile ev bitkileriniz için tamamen güvenli ve son derece besleyicidir.

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