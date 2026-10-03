Akvaryumu temizlerken o suyu sakın dökmeyin: Meğer çiçek gübresine hiç gerek yokmuş!

2. Sıvı Bitki Gübreleri ve Bakteri Kültürleri

Akvaryumdaki canlı bitkilerin büyümesi için suya potasyum, demir veya mikro elementler eklenir. Sudaki azot döngüsünü sağlayan yararlı bakteriler aşılanır. Bu maddeler zaten bitki besini olduğu için evdeki saksı çiçeklerinize adeta vitamin takviyesi olur.

Eğer akvaryumunuzda aktif bir hastalık tedavisi yoksa, balıklarınız sağlıklıysa ve suya beyaz benek, mantar ilacı veya kaya tuzu atmadıysanız; o su düzenli olarak kullanılan su düzenleyiciler veya gübreler içerse bile ev bitkileriniz için tamamen güvenli ve son derece besleyicidir.