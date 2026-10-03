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Akvaryumu temizlerken o suyu sakın dökmeyin: Meğer çiçek gübresine hiç gerek yokmuş!
Giriş Tarihi: 03.10.2026 11:00
Akvaryumu temizlerken o suyu sakın dökmeyin: Meğer çiçek gübresine hiç gerek yokmuş!
Akvaryum temizliği yaptıktan sonra çıkan kirli suyu lavaboya döküyorsanız büyük bir hata yapıyorsunuz. Meğer balıkların atıklarıyla dolu o "pis su", evdeki saksı çiçekleri ve bitkiler için bulunmaz bir şifa kaynağıymış! İşte pahalı çiçek gübrelerine taş çıkartan o yöntemin sırrı...