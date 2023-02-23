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Haberler Yaşam Al Sancak 4. bölüm izle! TRT 1 dizi izle ekranı ile Al Sancak son bölüm izle
Giriş Tarihi: 23.02.2023 20:26 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 20:26

Al Sancak 4. bölüm izle! TRT 1 dizi izle ekranı ile Al Sancak son bölüm izle

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Al Sancak son bölüm izle ekranı ile gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Uğur Güneş ve Gülsim Ali'nin yer aldığı dizinin 23 Şubat Perşembe akşamı yayınlanan 4. Bölümünde, Ali Yüzbaşı düşman bölgesinde yalnız başına kalırken, Nadia ise Ali'nin ailesiyle tanışır. Ali Yüzbaşı içinde bulunduğu cendereden nasıl kurtulacak merak konusu olur. Dizinin sıkı takipçileri, TRT 1 dizi izle ekranı ile Al Sancak 4. bölüm izle şeklinde araştırmalarına başladı. İşte, Al Sancak 4. bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz…

Al Sancak 4. bölüm izle! TRT 1 dizi izle ekranı ile Al Sancak son bölüm izle

TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Al Sancak 4. bölüm izle ekranı için araştırmalar hız kazandı. Uğur Güneş, Gülsim Ali, İdris Nebi Taşkan, Ahmet Yenilmez, Gözde Türker, Cem Kurtoğlu, Eslem Akar gibi isimleri buluşturan dizinin 23 Şubat 2023 tarihli yeni bölümünü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen izleyiciler, Al Sancak yeni bölüm izle linki için arama motorlarına yöneldi. Yeni bölümde Nadia'nın, Sedef'le yakınlaşması Ali'yi rahatsız eder. Nadia'nın büyük bir sürpriz ile Muazzez'in evine akşam yemeğine gelmesi ise işleri daha da karışık hale sokar. Al Sancak son bölüm izle ekranı TRT 1 tarafından paylaşıldı. İşte, Al Sancak 4. Bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz!

Al Sancak 4. bölüm izle! TRT 1 dizi izle ekranı ile Al Sancak son bölüm izle

AL SANCAK SON BÖLÜM İZLE!

İşte 23 Şubat 2023 Perşembe akşamı ekranlara gelen bölümü izlemek için:

AL SANCAK 4. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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Al Sancak 4. bölüm izle! TRT 1 dizi izle ekranı ile Al Sancak son bölüm izle

AL SANCAK 4. BÖLÜM ÖZETİ

Al Sancak'ta; Ali Yüzbaşı düşman bölgesinde tek başına kalırken, Nadia ise Ali'nin ailesiyle tanışıyor. Ali Yüzbaşı içinde bulunduğu cendereden nasıl kurtulacak?

Paraşütü açılmayan Ali Yüzbaşı düşman bölgesinde yalnız başına kalmıştır. İçine düştüğü bilinmez durumdan nasıl kurtulacaktır? Pençe Timi, Ali Yüzbaşı'ya yardıma gidebilecek midir?

Füze rampasına operasyon gerçekleştiren Pençe Timi'ni Novak'ın hangarında bekleyen sürpriz tehlike nedir?

Al Sancak 4. bölüm izle! TRT 1 dizi izle ekranı ile Al Sancak son bölüm izle

Nadia, Pençe Timi'ne yardım mı edecek?

Türk Akımı'na füze saldırısını planlayan Mithat'ın sahadaki piyonu Novak, sığındığı hangardan füze rampasını çıkarmak için harekete geçecektir. Onu durdurup bu tehlikeli harekâtı engellemek isteyen Yüzbaşı Ali'yi ve Pençe Timi'ni burada bekleyen sürpriz tehlike ne olacaktır? Nadia düşecekleri durumdan kurtulmaları için onlara nasıl yardım edecektir?

Nadia, ailenin içine giriyor

Nadia'nın, Ali'nin kardeşi Sedef'le yakınlaşması Ali'yi rahatsız etmektedir. Bir de bu durumun üzerine kardeşi Savcı Sedef'in de Mithat Sargon'un davasına bakacak olması işleri daha da karmaşık bir hale getirecektir. Nadia'nın büyük bir sürpriz ile Muazzez'in evine akşam yemeğine gelmesi ise işleri daha da karışık hale sokacaktır. Bu durum Ali'yi nasıl etkileyecektir?

Al Sancak 4. bölüm izle! TRT 1 dizi izle ekranı ile Al Sancak son bölüm izle

Düşman cephesi hamlelerini yapıyor

Mithat, Nadia'yı tuzağa düşürmek için gözden çıkardığı Travor'u nasıl kullanacaktır? Füzenin yerini öğrenmek için büyük bir mücadeleye giren Ali ile Nadia'yı yol ayrımına götüren sebep ne olacaktır?

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