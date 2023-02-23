Nadia, Pençe Timi'ne yardım mı edecek?

Türk Akımı'na füze saldırısını planlayan Mithat'ın sahadaki piyonu Novak, sığındığı hangardan füze rampasını çıkarmak için harekete geçecektir. Onu durdurup bu tehlikeli harekâtı engellemek isteyen Yüzbaşı Ali'yi ve Pençe Timi'ni burada bekleyen sürpriz tehlike ne olacaktır? Nadia düşecekleri durumdan kurtulmaları için onlara nasıl yardım edecektir?

Nadia, ailenin içine giriyor

Nadia'nın, Ali'nin kardeşi Sedef'le yakınlaşması Ali'yi rahatsız etmektedir. Bir de bu durumun üzerine kardeşi Savcı Sedef'in de Mithat Sargon'un davasına bakacak olması işleri daha da karmaşık bir hale getirecektir. Nadia'nın büyük bir sürpriz ile Muazzez'in evine akşam yemeğine gelmesi ise işleri daha da karışık hale sokacaktır. Bu durum Ali'yi nasıl etkileyecektir?