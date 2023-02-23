TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Al Sancak son bölüm izle ekranı ile gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Uğur Güneş ve Gülsim Ali'nin yer aldığı dizinin 23 Şubat Perşembe akşamı yayınlanan 4. Bölümünde, Ali Yüzbaşı düşman bölgesinde yalnız başına kalırken, Nadia ise Ali'nin ailesiyle tanışır. Ali Yüzbaşı içinde bulunduğu cendereden nasıl kurtulacak merak konusu olur. Dizinin sıkı takipçileri, TRT 1 dizi izle ekranı ile Al Sancak 4. bölüm izle şeklinde araştırmalarına başladı. İşte, Al Sancak 4. bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz…