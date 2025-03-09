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Alanyaspor Galatasaray maçı bugün mü, ne zaman ve saat kaçta? Alanyaspor Galatasaray maçı muhtemel 11’leri;
Giriş Tarihi: 09.03.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025
12:17
Alanyaspor Galatasaray maçı bugün mü, ne zaman ve saat kaçta? Alanyaspor Galatasaray maçı muhtemel 11’leri;
Lider Galatasaray ligin 27. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk oluyor. Gain Park Stadı'nda oynanacak olan mücadele öncesi karşılaşmaya dair detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Kritik karşılaşmanın hakemi Yasin Kol oldu. Peki, Alanyaspor Galatasaray maçı bugün mü, ne zaman ve saat kaçta? Alanyaspor Galatasaray maçı muhtemel 11'leri;