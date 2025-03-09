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Haberler Yaşam Alanyaspor Galatasaray maçı bugün mü, ne zaman ve saat kaçta? Alanyaspor Galatasaray maçı muhtemel 11’leri;
Giriş Tarihi: 09.03.2025 12:17 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 12:17

Alanyaspor Galatasaray maçı bugün mü, ne zaman ve saat kaçta? Alanyaspor Galatasaray maçı muhtemel 11’leri;

Lider Galatasaray ligin 27. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk oluyor. Gain Park Stadı'nda oynanacak olan mücadele öncesi karşılaşmaya dair detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Kritik karşılaşmanın hakemi Yasin Kol oldu. Peki, Alanyaspor Galatasaray maçı bugün mü, ne zaman ve saat kaçta? Alanyaspor Galatasaray maçı muhtemel 11'leri;

Alanyaspor Galatasaray maçı bugün mü, ne zaman ve saat kaçta? Alanyaspor Galatasaray maçı muhtemel 11’leri;

Alanyaspor ile Galatasaray bugün 20.30'da karşı karşıya gelecek. En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider konumda olan Galatasaray, hata yapmak istemiyor. Diğer tarafta Alanyaspor ise güçlü rakibine bir sürpriz yapmak istiyor.

Alanyaspor Galatasaray maçı bugün mü, ne zaman ve saat kaçta? Alanyaspor Galatasaray maçı muhtemel 11’leri;

ALANYASPOR GALATASARAY MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, D. Sanchez, E. Elmalı, A. Bardakçı, R. Sallai, G. Sara, P. Frankowski, L. Torreira, M. Lemina, V. Osimhen, Barış Alper

Alanyaspor: E. Taşkıran, F. Aliti, F. Aksoy, N. Janvier, G. Makouta, T. Vilhena, Y. Özdemir, S. Cordova, A. Sporar, Ui-jo Hwang, Richard.

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Alanyaspor Galatasaray maçı bugün mü, ne zaman ve saat kaçta? Alanyaspor Galatasaray maçı muhtemel 11’leri;

GALATASARAY 26 MAÇTIR MAĞLUP OLMUYOR!

Galatasaray, Süper Lig'deki son 26 maçında yenilmedi.

Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, geçen sezon 1, bu sezon da 25 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

Alanyaspor Galatasaray maçı bugün mü, ne zaman ve saat kaçta? Alanyaspor Galatasaray maçı muhtemel 11’leri;

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gain Park Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.