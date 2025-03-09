Alanyaspor Galatasaray maçı bugün mü, ne zaman ve saat kaçta? Alanyaspor Galatasaray maçı muhtemel 11’leri;

Alanyaspor ile Galatasaray bugün 20.30'da karşı karşıya gelecek. En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider konumda olan Galatasaray, hata yapmak istemiyor. Diğer tarafta Alanyaspor ise güçlü rakibine bir sürpriz yapmak istiyor.