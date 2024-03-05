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Haberler Yaşam Albert Einstein 108 yıl önce söylemişti! Yeniden ispatlandı: Bilim dünyası konuşuyor: "O yine haklı çıktı..."
Giriş Tarihi: 05.03.2024 14:27 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 14:53

Albert Einstein 108 yıl önce söylemişti! Yeniden ispatlandı: Bilim dünyası konuşuyor: "O yine haklı çıktı..."

Yalnızca 20. yüzyılın değil, tüm dünyanın en büyük dehalarından biri olarak kabul edilen Albert Einstein, 108 yıl önce sunduğu "genel görelilik teorisi" ile hala fizik dünyasının kurallarını yeniden yazıyor. Uzun yıllardır bu teori ile ilgili yapılan çalışmalar mevcut olsa da son yıllarda yapılan bir araştırma, bu teorinin ne denli güçlü olduğunu bir kez daha ispatladı. East Anglia ve Manchester üniversitelerinden araştırmacılar 16 yıldan beridir gözlemlenen ikili pulsarları inceliyordu ve yaptıkları çalışmalar sonucunda genel görelilik teorisinin 12 maddesinden 7'sini kanıtladılar. İşte o ayrıntılar...

Albert Einstein 108 yıl önce söylemişti! Yeniden ispatlandı: Bilim dünyası konuşuyor: O yine haklı çıktı...

1916 yılında yayınlanan genel görelilik teorisi ile Albert Einstein, sadece fizik ve evren konularında değil, insanlık tarihinde de büyük bir değişime imza attı. Bu teori ile yerçekiminin aslında bir uzay - zaman esnekliğinin neticesinde gerçekleştiği belirtilliyor. Bu teoriye göre; devasa nesneler uzay-zamanı bükerek, etrafında diğer cisimlerin yörüngesinde döndüğü çöküntüler oluşturuyor.

Albert Einstein 108 yıl önce söylemişti! Yeniden ispatlandı: Bilim dünyası konuşuyor: O yine haklı çıktı...

TEST EDİLMEYE DEVAM EDİYOR
Bilim insanları, son 108 yılda bu teorinin hangi durumlarda yetersiz olduğuna dair ispatlama mekanizmaları geliştirmeye çalışıyorlar. Fakat hala Einstein'ın haksız olduğu bir konu çıkmadı.


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Albert Einstein 108 yıl önce söylemişti! Yeniden ispatlandı: Bilim dünyası konuşuyor: O yine haklı çıktı...

16 YILLIK TEST

Araştırmacılar, genel göreliliğe karşı şimdiye kadar yapılan en iddialı çalışmalardan birinin sonuçlarını Physical Review X adlı bilimsel dergide yayınladılar. Araştırma, 2003'ten 2019'a kadar yedi farklı radyo teleskopu tarafından dünya çapında gözlemlenen bir çift pulsar sisteminin gözlemlerini analiz etti.



Albert Einstein 108 yıl önce söylemişti! Yeniden ispatlandı: Bilim dünyası konuşuyor: O yine haklı çıktı...

Manyetik kutuplarından güçlü radyasyon ışınları ve parçacıklar yayan nötron yıldızlarına pulsar adı veriliyor. Süpernova patlaması sonucunda oluşan parçalanan bir yıldızın merkezinin kendi üzerine çekmesiyle oluşuyorlar. Aynı zamanda bu yıldızlar, çok yoğun kütleli, çok küçük çaplı, yüksek manyetik alana sahip ve kendi çevresinde muazzam hızlarda dönen gök cisimlerden oluşuyor. Yani, Güneş gibi yıldızlar, hiçbir zaman bir nötron yıldızı oluşturamıyor.

Albert Einstein 108 yıl önce söylemişti! Yeniden ispatlandı: Bilim dünyası konuşuyor: O yine haklı çıktı...

Güneş gibi yıldızlar ise yakıtları bittiğinde "beyaz cüce" adı verilen bir yapı haline geliyorlar. Fakat Güneş'ten en az 8 kat daha büyük olan, çok büyük kütleli yıldızlar süpernova patlaması sonucunda kendi üstüne çöküyor, böylelikle nötron yıldızları oluşturuyorlar. Güneş'ten en az 25 kat daha büyük kütleli yıldızlarsa aynı zincirleme olayları yaşadıktan sonra kara delik haline geliyorlar.

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