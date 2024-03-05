Albert Einstein 108 yıl önce söylemişti! Yeniden ispatlandı: Bilim dünyası konuşuyor: "O yine haklı çıktı..."

1916 yılında yayınlanan genel görelilik teorisi ile Albert Einstein, sadece fizik ve evren konularında değil, insanlık tarihinde de büyük bir değişime imza attı. Bu teori ile yerçekiminin aslında bir uzay - zaman esnekliğinin neticesinde gerçekleştiği belirtilliyor. Bu teoriye göre; devasa nesneler uzay-zamanı bükerek, etrafında diğer cisimlerin yörüngesinde döndüğü çöküntüler oluşturuyor.