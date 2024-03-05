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Albert Einstein 108 yıl önce söylemişti! Yeniden ispatlandı: Bilim dünyası konuşuyor: "O yine haklı çıktı..."
Giriş Tarihi: 05.03.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
14:53
Albert Einstein 108 yıl önce söylemişti! Yeniden ispatlandı: Bilim dünyası konuşuyor: "O yine haklı çıktı..."
Yalnızca 20. yüzyılın değil, tüm dünyanın en büyük dehalarından biri olarak kabul edilen Albert Einstein, 108 yıl önce sunduğu "genel görelilik teorisi" ile hala fizik dünyasının kurallarını yeniden yazıyor. Uzun yıllardır bu teori ile ilgili yapılan çalışmalar mevcut olsa da son yıllarda yapılan bir araştırma, bu teorinin ne denli güçlü olduğunu bir kez daha ispatladı. East Anglia ve Manchester üniversitelerinden araştırmacılar 16 yıldan beridir gözlemlenen ikili pulsarları inceliyordu ve yaptıkları çalışmalar sonucunda genel görelilik teorisinin 12 maddesinden 7'sini kanıtladılar. İşte o ayrıntılar...