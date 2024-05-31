Aldatmak 71. Yeni bölüm fragmanı bekleniyor! ATV ile Aldatmak fragmanı yayınlandı mı?

Aldatmak 71. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Yeni bölümde Güzide kayıp çocuğunu arama yolunda şok edici bir bilgiye ulaşır. Tarık'ın foyasını ortaya çıkaran Güzide, eski kocasının ne denli acımasız olabileceği gerçeğiyle bir kez daha yüzleşir. Yaşananlar sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler ATV fragman ekranı üzerinde sorgulamalar hız kazandı. Peki; Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?