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Aldatmak 71. Yeni bölüm fragmanı bekleniyor! ATV ile Aldatmak fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 31.05.2024 00:01
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
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Aldatmak 71. Yeni bölüm fragmanı bekleniyor! ATV ile Aldatmak fragmanı yayınlandı mı?
Aldatmak 71. bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Feyza Sevil Güngör, Cem Bender gibi isimleri bir araya getiren dizi son bölümüyle merakta bıraktı. Bölüm biter bitmez ise haftaya olacaklar araştırılmaya başlandı. Dizinin yeni bölümünde Güzide için savaşmayı bırakmayan Sezai kızıyla ilgili de önemli bir karar verir. Tarık'ın hükmü altındaki Yeşim bir kez daha Güzide'den yardım ister. Peki; ATV ile Aldatmak 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...