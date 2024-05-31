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Haberler Yaşam Aldatmak 71. Yeni bölüm fragmanı bekleniyor! ATV ile Aldatmak fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 31.05.2024 00:01 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 00:02

Aldatmak 71. Yeni bölüm fragmanı bekleniyor! ATV ile Aldatmak fragmanı yayınlandı mı?

Aldatmak 71. bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Feyza Sevil Güngör, Cem Bender gibi isimleri bir araya getiren dizi son bölümüyle merakta bıraktı. Bölüm biter bitmez ise haftaya olacaklar araştırılmaya başlandı. Dizinin yeni bölümünde Güzide için savaşmayı bırakmayan Sezai kızıyla ilgili de önemli bir karar verir. Tarık'ın hükmü altındaki Yeşim bir kez daha Güzide'den yardım ister. Peki; ATV ile Aldatmak 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...

Aldatmak 71. Yeni bölüm fragmanı bekleniyor! ATV ile Aldatmak fragmanı yayınlandı mı?

Aldatmak 71. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Yeni bölümde Güzide kayıp çocuğunu arama yolunda şok edici bir bilgiye ulaşır. Tarık'ın foyasını ortaya çıkaran Güzide, eski kocasının ne denli acımasız olabileceği gerçeğiyle bir kez daha yüzleşir. Yaşananlar sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler ATV fragman ekranı üzerinde sorgulamalar hız kazandı. Peki; Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Aldatmak 71. Yeni bölüm fragmanı bekleniyor! ATV ile Aldatmak fragmanı yayınlandı mı?

ALDATMAK 70. BÖLÜM İZLE

ATV ekranlarında yayınlanan TIMS&B Productions imzalı Aldatmak dizisi, 70. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

30 Mayıs 2024 Perşembe akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

ALDATMAK SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Aldatmak 71. Yeni bölüm fragmanı bekleniyor! ATV ile Aldatmak fragmanı yayınlandı mı?

ALDATMAK 71. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Perşembe günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Aldatmak yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

ALDATMAK YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Aldatmak 71. Yeni bölüm fragmanı bekleniyor! ATV ile Aldatmak fragmanı yayınlandı mı?

ALDATMAK 70. BÖLÜM ÖZETİ

Sezai, Güzide için savaşmayı bırakmazken kızıyla ilgili de önemli bir karar verecektir.

Tarık'ın hükmü altındaki Yeşim bir kez daha Güzide'den yardım ister. Dündar'ın peşini bırakmamak için türlü yöntemlere başvurması Yeşim'in hayatını gittikçe zorlaştırır.

Aldatmak 71. Yeni bölüm fragmanı bekleniyor! ATV ile Aldatmak fragmanı yayınlandı mı?

Güzide kayıp çocuğunu arama yolunda şok edici bir bilgiye ulaşır. Tarık'ın foyasını ortaya çıkaran Güzide, eski kocasının ne denli acımasız olabileceği gerçeğiyle bir kez daha yüzleşir.

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