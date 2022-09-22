Aldatmak dizisi Güzide Yenersoy kimdir? Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

ATV ekranlarının yeni sezondaki iddialı dizi projelerinden biri olan Aldatmak, 22 Eylül Perşembe akşamı itibarıyla yayın hayatına başlıyor. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu ve Yusuf Çim gibi isimlerin yer aldığı dizi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide Güzide Yenersoy karakterine hayat veren Vahide Perçin'in hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Aldatmak Güzide Yenersoy kimdir? Vahide Perçin kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte, Aldatmak'ın Güzide Yenersoy'u Vahide Perçin'in hayatı ve kariyeri…