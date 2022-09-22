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Haberler Yaşam Aldatmak dizisi Güzide Yenersoy kimdir? Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?
Giriş Tarihi: 22.09.2022 13:53 Güncelleme Tarihi: 22.09.2022 14:03

Aldatmak dizisi Güzide Yenersoy kimdir? Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

ATV ekranlarının yeni sezondaki iddialı dizi projelerinden biri olan Aldatmak, 22 Eylül Perşembe akşamı itibarıyla yayın hayatına başlıyor. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu ve Yusuf Çim gibi isimlerin yer aldığı dizi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide Güzide Yenersoy karakterine hayat veren Vahide Perçin'in hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Aldatmak Güzide Yenersoy kimdir? Vahide Perçin kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte, Aldatmak'ın Güzide Yenersoy'u Vahide Perçin'in hayatı ve kariyeri…

Aldatmak dizisi Güzide Yenersoy kimdir? Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

ATV ekranlarının tanıtımlarıyla büyük ses getiren Aldatmak dizisi, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizi, birbirinden başarılı oyuncuları kadrosunda ağırlıyor. Dizinin başrol karakteri olan aile mahkemesi hâkimi Güzide Yenersoy'un hikayesi ile birlikte karaktere hayat veren Vahide Perçin'in hayatı ve kariyeri, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu noktada ''Aldatmak Güzide Yenersoy kimdir? Vahide Perçin kimdir, kaç yaşında ve nereli?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte, Aldatmak'ın Güzide'si Vahide Perçin'in hayatı ve rol aldığı dizi ve filmler…

Aldatmak dizisi Güzide Yenersoy kimdir? Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

ALDATMAK GÜZİDE YENERSOY KARAKTERİ HAKKINDA

Güzide, ailesine düşkün ancak yer yer mesafeli ve soğuk olabilen, bastığı yeri titreten, katı, kuralcı, doğrularından asla sapmayan bir aile mahkemesi hakimidir. Adliyedeki otoritesini evde de sürdürmektedir. Otuz yıldır Tarık'la evli olan, ailesine karşı hemen hiçbir konuda taviz vermeyen, doğru yolu kendisinin bildiğine inanan Güzide'nin Oylum ve Ozan adında iki çocuğu vardır. Ailesi ve hayatıyla ilgili doğru bildiğini zannettiği tüm gerçekler, tek bir tesadüfle yerle bir olacaktır.

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Aldatmak dizisi Güzide Yenersoy kimdir? Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

VAHİDE PERÇİN KİMDİR?

13 Haziran 1965 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelen tiyatro, film ve dizi oyuncusu Vahide Perçin, Yunanistan göçmeni bir ailenin kızıdır.

Babası kamyon şoförü, annesi ev hanımı olan Vahide Perçin, lisede grafik okumuştur. Daha sonra İktisat Fakültesi'ne girdi ama aklı oyunculukta olduğu için Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü sınavlarına girdi ve kazandı.

Aldatmak dizisi Güzide Yenersoy kimdir? Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

DEU GSF Tiyatro Bölümü'nü okul birincisi olarak bitiren Perçin, okuldan mezun olunca Ankara'ya yerleşti ve AST'ye girdi. Daha sonra Devlet Tiyatrosu'nun teklifini kabul edip Adana'ya gitti.

2003 yılında yayınlanan Bir İstanbul Masalı dizisindeki Suzan Kozan rolü ile televizyon dünyasına adım atan Vahide Perçin, Gördüm ailesi İstanbul'a yerleşti.

Hemen arkasından Hırsız Polis dizisindeki Fulya rolüyle seyirci karşısına çıkan Perçin, 2006 yılında İlk Aşk filminde Çetin Tekindor ile başrolü paylaştı.

Aldatmak dizisi Güzide Yenersoy kimdir? Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

2007-2009 yılları arasında yayınlanan Annem adlı dizide Zeynep Eğilmez karakterini canlandıran usta oyuncu, Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı Zehra Yılmaz karakteriyle adından söz ettirdi.

Sağlık sorunları nedeniyle 3. sezondan itibaren projeden ayrılmak durumunda kalan Vahide Perçin, Merhaba Hayat adlı bir medikal dizide Yetkin Dikinciler, Seda Güven, Nihan Büyükağaç, Yasemin Sanino, Melike Güner ve Keremcem ile doktor rolünde oynadı.

Meryem Uzerli'nin diziden ayrılmasının ardından Muhteşem Yüzyıl dizisinin 3. sezon son bölümünden itibaren Hürrem Sultan karakterini canlandırdı.

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