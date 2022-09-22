ALDATMAK GÜZİDE YENERSOY KARAKTERİ HAKKINDA

Güzide, ailesine düşkün ancak yer yer mesafeli ve soğuk olabilen, bastığı yeri titreten, katı, kuralcı, doğrularından asla sapmayan bir aile mahkemesi hakimidir. Adliyedeki otoritesini evde de sürdürmektedir. Otuz yıldır Tarık'la evli olan, ailesine karşı hemen hiçbir konuda taviz vermeyen, doğru yolu kendisinin bildiğine inanan Güzide'nin Oylum ve Ozan adında iki çocuğu vardır. Ailesi ve hayatıyla ilgili doğru bildiğini zannettiği tüm gerçekler, tek bir tesadüfle yerle bir olacaktır.