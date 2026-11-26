Sayısal ve sözel testlerden oluşan zorlu maraton öncesinde adayların gündeminde sınav günü ve giriş belgeleri yer alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda yılın son ALES oturumuna ilişkin ayrıntılar netleşti. Yüksek lisans, doktora ve öğretim görevliliği başvurularında kullanılacak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2026-ALES/3) uygulanacağı tarih bekleniyor.