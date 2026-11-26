Giriş Tarihi: 26.11.2026 10:17
Güncelleme Tarihi: 26.11.2026 10:21
ALES 3 ne zaman yapılacak, bu hafta sonu mu? 2026 ÖSYM sınav takvimi
Yükseköğretim kurumlarında akademik kadrolara atanmak ve lisansüstü eğitim programlarına başvurmak isteyen binlerce adayın katılacağı yılın üçüncü Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) için geri sayım başladı. ÖSYM sınav takviminde işaret edilen tarih yaklaşırken adaylar oturum saatini ve sınav kurallarını araştırıyor. Peki, 2026 ALES ne zaman?