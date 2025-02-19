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Haberler Yaşam Son Dakika: ALES başvuruları başladı! ÖSYM ile 2025 ALES/1 başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 10:04 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 10:09

Son Dakika: ALES başvuruları başladı! ÖSYM ile 2025 ALES/1 başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1), 13 Nisan 2025 tarihinde yapılacak. ALES/1 başvuru tarihleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan sınav takvimiyle belirlendi. Takvime göre, başvurular bugün, yani 19 Şubat'ta başladı. Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Peki 2025 ALES/1 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

Son Dakika: ALES başvuruları başladı! ÖSYM ile 2025 ALES/1 başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

2025 ALES/1 başvuruları başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na katılmak isteyen adaylar, başvurularını 19 Şubat itibariyle ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapmaya başlayacaklar. Yüksek lisans veya doktora programlarına başvurmayı planlayan adayların, başvuru sürecini zamanında tamamlamaları oldukça önemli. Peki, başvuru nasıl yapılır ve ücret ne kadar? İşte,2025 ALES/1 başvuru ekranı ve ücret hakkında tüm detaylar...

Son Dakika: ALES başvuruları başladı! ÖSYM ile 2025 ALES/1 başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

2025 ALES/1 BAŞVURULARI BAŞLADI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre, 2025-ALES/1 başvuruları bugün, 19 Şubat 2025 tarihinde başladı. Başvurular 26 Şubat 2025'e kadar devam edecek.

Geç başvuru yapmak isteyen adaylar ise 7 Mart 2025 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir.

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Son Dakika: ALES başvuruları başladı! ÖSYM ile 2025 ALES/1 başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

ALES BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?
2025 ALES/1 başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden yapılacaktır. Ayrıca adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de gerçekleştirebilecektir.

ALES/1 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika: ALES başvuruları başladı! ÖSYM ile 2025 ALES/1 başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

ALES/1 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

ALES/1 başvuru ücreti 750 TL olarak belirlendi.

Ödeme Yerleri: Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); QNB Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Yapı ve Kredi Bankası'nın mobil bankacılığı (MERNİS'te kaydı bulunmayan adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

Son Dakika: ALES başvuruları başladı! ÖSYM ile 2025 ALES/1 başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

ALES SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES/1 13 Nisan 2025 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

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