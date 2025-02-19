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Son Dakika: ALES başvuruları başladı! ÖSYM ile 2025 ALES/1 başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
10:09
Son Dakika: ALES başvuruları başladı! ÖSYM ile 2025 ALES/1 başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1), 13 Nisan 2025 tarihinde yapılacak. ALES/1 başvuru tarihleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan sınav takvimiyle belirlendi. Takvime göre, başvurular bugün, yani 19 Şubat'ta başladı. Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Peki 2025 ALES/1 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?