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Giriş Tarihi: 28.05.2024 16:49 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 16:49

ALES başvuru ve sınav tarihi 2024: ÖSYM takvimi ile ALES/2 başvuruları ne zaman, başladı mı, ücreti kaç TL?

Yılın ikinci Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) başvuru tarihleri için geri sayım başladı. Yüksek lisans yapmak ve akademik kadrolara yerleşmek isteyen adayların katıldığı sınavda çalışmalar tamamlanıyor. Bu noktada ALES sınav tarihi ve başvuru kılavuzu gündemde. Peki; ÖSYM ile 2024 ALES başvuruları ne zaman, ücreti ne kadar, kaç TL? İşte, ayrıntılar...

ALES başvuru ve sınav tarihi 2024: ÖSYM takvimi ile ALES/2 başvuruları ne zaman, başladı mı, ücreti kaç TL?

ALES başvuru tarihleri bekleniyor. http://www.osym.gov.tr adresindeki takvime göre yürütülecek süreçte adaylar aday işlemleri menüsünden işlemlerini gerçekleştirecek. ALES/2 sınav tarihi öncesinde başvuru ücretini yatıracak adaylar hemen ardından sınav giriş belgelerini beklemeye başlayacak. Peki; 2024 ALES başvuruları ne zaman, sınav hangi tarihte?

ALES başvuru ve sınav tarihi 2024: ÖSYM takvimi ile ALES/2 başvuruları ne zaman, başladı mı, ücreti kaç TL?

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

Yılın ikinci ALES sınavı 28 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşecek. Adaylar öncesinde ÖSYM AİS sisteminden başvurularını tamamlayacak.

İşte, tarihler:

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ALES başvuru ve sınav tarihi 2024: ÖSYM takvimi ile ALES/2 başvuruları ne zaman, başladı mı, ücreti kaç TL?

ALES BAŞVURU TARİHLERİ 2024

ÖSYM sınav ve başvuru takvimine göre ALES/2 başvuruları 3-12 Haziran 2024 tarihleri arasında alınacak.

Başvurular ÖSYM'nin AİS ekranından T.C kimlik numarası ile yapılacak.

ALES başvuru ve sınav tarihi 2024: ÖSYM takvimi ile ALES/2 başvuruları ne zaman, başladı mı, ücreti kaç TL?

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES/2 başvuru ücreti henüz belli olmadı. Yayınlanan sınav kılavuzu ile ALES sınav ücreti adaylarla paylaşılacak.

ALES başvuru ve sınav tarihi 2024: ÖSYM takvimi ile ALES/2 başvuruları ne zaman, başladı mı, ücreti kaç TL?

Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.

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