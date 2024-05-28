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ALES başvuru ve sınav tarihi 2024: ÖSYM takvimi ile ALES/2 başvuruları ne zaman, başladı mı, ücreti kaç TL?
Giriş Tarihi: 28.05.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
16:49
ALES başvuru ve sınav tarihi 2024: ÖSYM takvimi ile ALES/2 başvuruları ne zaman, başladı mı, ücreti kaç TL?
Yılın ikinci Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) başvuru tarihleri için geri sayım başladı. Yüksek lisans yapmak ve akademik kadrolara yerleşmek isteyen adayların katıldığı sınavda çalışmalar tamamlanıyor. Bu noktada ALES sınav tarihi ve başvuru kılavuzu gündemde. Peki; ÖSYM ile 2024 ALES başvuruları ne zaman, ücreti ne kadar, kaç TL? İşte, ayrıntılar...