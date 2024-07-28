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ALES ne zaman, saat kaçta başlıyor? ALES/2 sınavı kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak? ÖSYM ile sınav süresi ve saati
Giriş Tarihi: 28.07.2024 09:34
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024
09:34
ALES ne zaman, saat kaçta başlıyor? ALES/2 sınavı kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak? ÖSYM ile sınav süresi ve saati
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2) 28 Temmuz Pazar günü düzenleniyor. Yüksek öğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci olarak başvurmak isteyen adaylar "ALES ne zaman, saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. Sınava ÖSYM AİS üzerinden alınan sınav giriş belgeleri ve kimlik kartlarıyla giriş yapılacak. Peki, ALES saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte, ÖSYM kılavuzu ile 2024 ALES/1 sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!