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Haberler Yaşam ALES ne zaman, saat kaçta başlıyor? ALES/2 sınavı kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak? ÖSYM ile sınav süresi ve saati
Giriş Tarihi: 28.07.2024 09:34 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 09:34

ALES ne zaman, saat kaçta başlıyor? ALES/2 sınavı kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak? ÖSYM ile sınav süresi ve saati

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2) 28 Temmuz Pazar günü düzenleniyor. Yüksek öğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci olarak başvurmak isteyen adaylar "ALES ne zaman, saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. Sınava ÖSYM AİS üzerinden alınan sınav giriş belgeleri ve kimlik kartlarıyla giriş yapılacak. Peki, ALES saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte, ÖSYM kılavuzu ile 2024 ALES/1 sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!

ALES ne zaman, saat kaçta başlıyor? ALES/2 sınavı kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak? ÖSYM ile sınav süresi ve saati

ALES saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek soruları için yanıt arayışı hız kazandı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, 28 Temmuz Pazar günü düzenleniyor. Adayların sınav günü saat 10.00'a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak ve saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu kapsamda ALES sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati araştırılıyor. İşte ÖSYM kılavuzu ile 2024 ALES/2 sınav süresi ile başlangıç ve bitiş saati.

ALES ne zaman, saat kaçta başlıyor? ALES/2 sınavı kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak? ÖSYM ile sınav süresi ve saati

ALES NE ZAMAN 2024, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

ALES/2 sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimine göre 28 Temmuz Pazar günü yapılacak.

ALES sınavında adaylara 150 dakika süre verilecek. ALES saat 10:15'te başlayacak, 12:45'te bitecek.

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ALES ne zaman, saat kaçta başlıyor? ALES/2 sınavı kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak? ÖSYM ile sınav süresi ve saati

ALES KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

ALES sınavı, 81 il 92 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak, 2,5 saat sürecek ve 12.45'te sona erecek. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınavda adaylara, sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verilecek. 12.45'te sona erecek sınavda ek süre verilmesine uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.

ALES ne zaman, saat kaçta başlıyor? ALES/2 sınavı kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak? ÖSYM ile sınav süresi ve saati

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-ALES/2) başvuran adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
2024 ALES/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINI

ALES ne zaman, saat kaçta başlıyor? ALES/2 sınavı kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak? ÖSYM ile sınav süresi ve saati

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

ALES sonuçları 16 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Önceki sınavlara bakıldığında erken açıklama ihtimali de bulunan sınav için ÖSYM'den gelecek açıklamalar bekleniyor.

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