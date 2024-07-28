ALES ne zaman, saat kaçta başlıyor? ALES/2 sınavı kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak? ÖSYM ile sınav süresi ve saati

ALES saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek soruları için yanıt arayışı hız kazandı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, 28 Temmuz Pazar günü düzenleniyor. Adayların sınav günü saat 10.00'a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak ve saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu kapsamda ALES sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati araştırılıyor. İşte ÖSYM kılavuzu ile 2024 ALES/2 sınav süresi ile başlangıç ve bitiş saati.