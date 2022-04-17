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Haberler Yaşam 2022 ÖSYM kılavuzu ile ALES sınavı kaç dakika ve kaç soru? ALES saat kaçta başlıyor ve bitiyor?
Giriş Tarihi: 17.04.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022 09:46

2022 ÖSYM kılavuzu ile ALES sınavı kaç dakika ve kaç soru? ALES saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

ALES sınavı için geri sayım başladı. Yüksek lisans eğitimi almak ya da akademik kadrolara yerleşmek için adayların tercih ettiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı yılın belli zamanlarında birden fazla kez gerçekleşiyor. Yılın ilk sınavı ALES/1 uygulanacak. Adaylar ALES saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Sorularına yanıt arıyor. Belli bir saatin ardından sınav salonlarına alınmayan adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen ALES sınav süresi doğrultusunda hareket edecek. Peki, 2022 ALES kaç dakika, kaç soru ve ne zaman? İşte merak edilenler...

2022 ÖSYM kılavuzu ile ALES sınavı kaç dakika ve kaç soru? ALES saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

ALES ne zaman sorusu 2022 ÖSYM sınav takvimi ile cevaplandı. Hafta sonu uygulanacak sınav için ALES saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Soruları yanıt arıyor. 2022 ALES sınav süresi başta olmak üzere birçok konuya yanıt arayan adayların bir sonraki adımı sonuçlar olacak. Peki, ALES kaç dakika ve kaç soru, ALES ne zaman ve saat kaçta? İşte cevabı...

2022 ÖSYM kılavuzu ile ALES sınavı kaç dakika ve kaç soru? ALES saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

ALES NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

17 Nisan 2022 (bugün) yapılacak ALES/1 sınavı saat 10.15'te başlayacak. Sınav yerlerini bulmak adına adayların sınavdan bir saat önce gelmesini tavsiye eden ÖSYM kılavuzuna göre saat 10.00'dan sonra sınav binalarına kimse alınmayacak.

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2022 ÖSYM kılavuzu ile ALES sınavı kaç dakika ve kaç soru? ALES saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

ALES KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

ALES'e katılan adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacak, sınav süresi 150 dakika olacak.

Buna göre sınavda adayların 2 saat 30 dakikası bulunuyor. 10.15'te başlayan sınav saat 12.45'te son bulacak.

2022 ÖSYM kılavuzu ile ALES sınavı kaç dakika ve kaç soru? ALES saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

ALES KAÇ SORU?

Sayısal ve sözel testin bulunduğu ALES sınavı soru sayısı toplamda 100'dür. Sorular 50 sözel ve 50 sayısal soru olarak ayrılır.

2022 ÖSYM kılavuzu ile ALES sınavı kaç dakika ve kaç soru? ALES saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

ALES KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES puanı geçerlilik süresi sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl olarak belirlenmiştir.

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