Haberler Yaşam 2022 ÖSYM kılavuzu ile ALES sınavı kaç dakika ve kaç soru? ALES saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Giriş Tarihi: 17.04.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022 09:46

2022 ÖSYM kılavuzu ile ALES sınavı kaç dakika ve kaç soru? ALES saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

ALES sınavı için geri sayım başladı. Yüksek lisans eğitimi almak ya da akademik kadrolara yerleşmek için adayların tercih ettiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı yılın belli zamanlarında birden fazla kez gerçekleşiyor. Yılın ilk sınavı ALES/1 uygulanacak. Adaylar ALES saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Sorularına yanıt arıyor. Belli bir saatin ardından sınav salonlarına alınmayan adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen ALES sınav süresi doğrultusunda hareket edecek. Peki, 2022 ALES kaç dakika, kaç soru ve ne zaman? İşte merak edilenler...