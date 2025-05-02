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ALES SONUÇLARI 2025 ÖSYM SORGULAMA! ALES 1 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 02.05.2025 08:04
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025
08:04
ALES SONUÇLARI 2025 ÖSYM SORGULAMA! ALES 1 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
ALES sonuçları için son dakika açıklandı duyurusu bekleniyor. 13 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) sonuçları 2 Mayıs 2025 Cuma günü erişime açılacak. Sonuç sorgulama işlemi, ÖSYM AİS sorgulama ekranı üzerinde T.C. kimlik numarası ile yapılacak. Peki, ALES sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? ALES/1 sonuç sorgulama ekranı.