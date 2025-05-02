ALES SONUÇLARI 2025 ÖSYM SORGULAMA! ALES 1 sonuçları açıklandı  mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

13 Nisan 2025'te gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları, 2 Mayıs Cuma günü itibariyle ÖSYM'nin AİS sorgulama ekranından erişilebilir olacak. Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için ÖYSM sonuç ekranı başında kontrollerine hız kazandırdı. Peki; ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, 2025-ALES/1 sınav sonuçları.