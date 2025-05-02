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Haberler Yaşam ALES SONUÇLARI 2025 ÖSYM SORGULAMA! ALES 1 sonuçları açıklandı  mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 02.05.2025 08:04 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 08:04

ALES SONUÇLARI 2025 ÖSYM SORGULAMA! ALES 1 sonuçları açıklandı  mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

ALES sonuçları için son dakika açıklandı duyurusu bekleniyor. 13 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) sonuçları 2 Mayıs 2025 Cuma günü erişime açılacak. Sonuç sorgulama işlemi, ÖSYM AİS sorgulama ekranı üzerinde T.C. kimlik numarası ile yapılacak. Peki, ALES sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? ALES/1 sonuç sorgulama ekranı.

ALES SONUÇLARI 2025 ÖSYM SORGULAMA! ALES 1 sonuçları açıklandı  mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

13 Nisan 2025'te gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları, 2 Mayıs Cuma günü itibariyle ÖSYM'nin AİS sorgulama ekranından erişilebilir olacak. Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için ÖYSM sonuç ekranı başında kontrollerine hız kazandırdı. Peki; ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, 2025-ALES/1 sınav sonuçları.

ALES SONUÇLARI 2025 ÖSYM SORGULAMA! ALES 1 sonuçları açıklandı  mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

ALES/1 2025 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 ÖSYM sınav takvimine göre ALES/ 1 2025 sonuçları 2 Mayıs Cuma günü (bugün) açıklanacak.

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ALES SONUÇLARI 2025 ÖSYM SORGULAMA! ALES 1 sonuçları açıklandı  mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

ALES/1 SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM sonuç açıklama sistemi olarak bilinen https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM şifresi ile giriş yapacak adaylar sınav sonuçlarına erişebilecek.

ALES/1 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ALES SONUÇLARI 2025 ÖSYM SORGULAMA! ALES 1 sonuçları açıklandı  mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES sınavı puanının geçerlilik süresi 5 yıldır. Buna göre puanı aldığınız tarihten itibaren 5 yıl süreyle bu puanla başvuruda bulunabilirsiniz.