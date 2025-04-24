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Haberler Yaşam ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025/1 ALES sınav sonuçları sorgulama tarihi ÖSYM takviminde!
Giriş Tarihi: 24.04.2025 12:00 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 12:05

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025/1 ALES sınav sonuçları sorgulama tarihi ÖSYM takviminde!

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) 13 Nisan Pazar günü gerçekleşti. Yüksek lisans eğitimine başvuracaklar ve akademik kadrolara yerleşmek isteyenler sınav sürecini tamamladı. Şimdi ÖSYM takvimi ile ALES sınav sonuçları sorgulama tarihi öğreniliyor. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o tarih!

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025/1 ALES sınav sonuçları sorgulama tarihi ÖSYM takviminde!

ALES sınav sonuçları sorgulama işlemleri için ÖSYM tarih verdi. Sınavın ardından cevaplarını kontrol eden adaylar bu kez kesin sonuçlarına ulaşmak için bekliyor. Alınan puan 5 yıl boyunca adayların kullanımında olacak. Peki, 2025/1 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025/1 ALES sınav sonuçları sorgulama tarihi ÖSYM takviminde!

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimi ile her bir sınavın yapılacağı günü, başvuru ve geç başvuru ile sonuç tarihlerini paylaşıyor. Bu kapsamda takvimde belirtildiği üzere ALES sonuçları 2 Mayıs tarihinde açıklanacak.

ALES sınavından alınacak puan 5 yıl boyunca geçerli olacak.

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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025/1 ALES sınav sonuçları sorgulama tarihi ÖSYM takviminde!

ALES SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlar sonuç sistemi üzerinden açıklanıyor. https://sonuc.osym.gov.tr/ linki üzerinden T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM AİS şifreleri ile giriş yapacak adaylar sonuç belgelerine ulaşacak.

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025/1 ALES sınav sonuçları sorgulama tarihi ÖSYM takviminde!

ALES SINAV TAKVİMİ 2025

ÖSYM sınav takvimine göre bu yıl gerçekleşecek diğer ALES sınav tarihleri şöyle:

ALES/2 Sınav Tarihi: 6 Temmuz 2025 / Başvuru Tarihleri: 13-21 Mayıs 2025

ALES/3 Sınav Tarihi: 23 Kasım 2025 / Başvuru Tarihleri: 7-14 Ekim 2025

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025/1 ALES sınav sonuçları sorgulama tarihi ÖSYM takviminde!