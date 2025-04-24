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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025/1 ALES sınav sonuçları sorgulama tarihi ÖSYM takviminde!
Giriş Tarihi: 24.04.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025
12:05
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025/1 ALES sınav sonuçları sorgulama tarihi ÖSYM takviminde!
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) 13 Nisan Pazar günü gerçekleşti. Yüksek lisans eğitimine başvuracaklar ve akademik kadrolara yerleşmek isteyenler sınav sürecini tamamladı. Şimdi ÖSYM takvimi ile ALES sınav sonuçları sorgulama tarihi öğreniliyor. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o tarih!