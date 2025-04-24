ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025/1 ALES sınav sonuçları sorgulama tarihi ÖSYM takviminde!

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimi ile her bir sınavın yapılacağı günü, başvuru ve geç başvuru ile sonuç tarihlerini paylaşıyor. Bu kapsamda takvimde belirtildiği üzere ALES sonuçları 2 Mayıs tarihinde açıklanacak.

ALES sınavından alınacak puan 5 yıl boyunca geçerli olacak.