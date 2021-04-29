Alev Alev dizisinde Çelebi öldü mü, Cem Bender diziden çıktı mı, neden ayrıldı? Alev Alev'de finale doğru Çelebi şoku!

Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Alev Alev'de finale yaklaşıldığı iddiaları gündemdeki yerini alırken yapımdaki Çelebi karakterine hayat veren Cem Bender'in yapıma veda edeceği konuşuluyor. Dizinin yeni bölüm fragmanında karakterin intihar ederek herkesi şaşkına çevirdiği görülüyordu. Bu noktada yapımın sıkı takipçileri "Alev Alev dizisinde Çelebi öldü mü, Cem Bender diziden çıktı mı, neden ayrıldı?" soruları yanıt aramaya başladı. Alev Alev dizisinin son bölümünde Ozan'ın öldüğünü duyan Çelebi, istediği haberi aldıktan sonra işin üstüne kalacağını ve bir daha hapishaneden çıkamayacağını anlayarak intihara teşebbüs etmişti. Cem Bender'in canlandırdığı karakterin akıbeti bu akşam yayınlanan bölümle belli olacak.