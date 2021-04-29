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Haberler Yaşam Alev Alev dizisinde Çelebi öldü mü, Cem Bender diziden çıktı mı, neden ayrıldı? Alev Alev'de finale doğru Çelebi şoku!
Giriş Tarihi: 29.04.2021 14:18 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 14:19

dizisinde Çelebi öldü mü, diziden çıktı mı, neden ayrıldı? Alev Alev'de finale doğru Çelebi şoku!

ekranlarının sevilen dizisi 'de finale yaklaşıldığı iddiaları gündemdeki yerini alırken yapımdaki Çelebi karakterine hayat veren 'in yapıma veda edeceği konuşuluyor. Dizinin yeni bölüm fragmanında karakterin intihar ederek herkesi şaşkına çevirdiği görülüyordu. Bu noktada yapımın sıkı takipçileri "Alev Alev dizisinde Çelebi öldü mü, Cem Bender diziden çıktı mı, neden ayrıldı?" soruları yanıt aramaya başladı. Alev Alev dizisinin son bölümünde Ozan'ın öldüğünü duyan Çelebi, istediği haberi aldıktan sonra işin üstüne kalacağını ve bir daha hapishaneden çıkamayacağını anlayarak intihara teşebbüs etmişti. Cem Bender'in canlandırdığı karakterin akıbeti bu akşam yayınlanan bölümle belli olacak.

Alev Alev dizisinde Çelebi öldü mü, Cem Bender diziden çıktı mı, neden ayrıldı? Alev Alev'de finale doğru Çelebi şoku!

dizisinde Çelebi'nin intihar etmesi üzerine izleyenler şaşkına dönmüştü. Hapishaneden çıkamayacağını anlayan karakterin diziden ayrılıp ayrılmayacağı konusu bugünkü bölümle yanıt bulacak. Öte yandan dizinin severleri şimdiden "Alev Alev dizisinde Çelebi öldü mü, diziden çıktı mı, neden ayrıldı?" sorularını gündeme taşıdı. İşte Alev Alev dizisinin Çelebi'si Cem Bender hakkında detaylar…

Alev Alev dizisinde Çelebi öldü mü, Cem Bender diziden çıktı mı, neden ayrıldı? Alev Alev'de finale doğru Çelebi şoku!

ALEV ALEV DİZİSİNDE ÇELEBİ ÖLECEK Mİ?

Üç kadının hikayesini anlatan ve başrollerini Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Berker Güven ve Berkay Ateş'in paylaştığı dizisi, bu akşam 25. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Alev Alev'in geçtiğimiz hafta yayımlanan 24. bölümünde Çelebi, hapisten çıkma umudunu kaybettikçe Ozan ve Cemre'nin hayatını etkileyecek korkunç planlar yapmaya başladı. Ozan'ın işini bitirmesi için Adnan'a görev veren Çelebi, istediği sonucu aldıktan sonra intihar ederek herkesi büyük şaşkınlığa uğrattı.

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Alev Alev dizisinde Çelebi öldü mü, Cem Bender diziden çıktı mı, neden ayrıldı? Alev Alev'de finale doğru Çelebi şoku!

CEM BENDER KİMDİR?
1 Ocak 1965 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelen , lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünde tamamlamıştır. Ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü Şehir Bölge Planlama alanında yüksek lisans yapmıştır.

Kendi mesleğini yapmak istemeyen Bender, Studio'da birebir oyunculuk eğitimleri almış ve ''Arap Saçı'' dizisinde Seyit karakteri ile ilk defa kamera karşısına çıkmıştır.

Altın Portakal Ulusal Film Yarışması En İyi Erkek Oyuncu Ödülü adaylığı bulunan Cem Bender, ekranlarında yayımlanan '''' dizisinde Çelebi karakterine hayat vermektedir.

Alev Alev dizisinde Çelebi öldü mü, Cem Bender diziden çıktı mı, neden ayrıldı? Alev Alev'de finale doğru Çelebi şoku!

ROL ALDIĞI YAPIMLAR
Alevlerin Ardından (Çelebi, 2020)
Ömer ve Biz (İsmet, Film 2019)
Hakan: Muhafiz (Timur, Dizi 2019)
Gülperi (Seyit, Dizi 2018)
Kurt Seyit ve Şura (Dizi Konuk Oyuncu, 2014)
Senin Hikayen (Meralin Doktoru, Film 2013)
Çıplak Gerçek (Harun, Dizi 2012)
Sessiz (Kısa Film 2012)
Evdeki Yabancılar (Film 2012)
Ağır Roman Yeni Dünya (Entel, Dizi 2012)
Muhteşem Yüzyıl (Mustafa Ağa, Dizi 2011)
Labirent (Uğur, Film 2011)
Güldünya (Ali Görgün, Dizi 2009)
Güz Sancısı (Adli Tıp Görevlisi, Film 2008)
Kara Yılan (Doktor Osman, Dizi 2007)
Saklı Yüzler (Film 2006)
Rüya Gibi (Şafak, Dizi 2006)
Esir Kalpler (Nihat Akerman, Dizi 2006)
Seher Vakti (Tarık, Dizi 2005)
Arapsaçı (Aziz, Dizi 2004)
Sultan Makamı (Ahmet, Dizi 2003)
Berdel (Mahmut, Film 1990)

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