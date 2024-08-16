Giriş Tarihi: 16.08.2024 07:55
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
07:55
Ali Çardakçı kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? Yeni Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakçı'nın biyografisi
Resmi Gazete'de yer alan Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı kararları ardından araştırmalar hız kazandı. Jandarma Genel Komutanlığına Orgeneral Arif Çetin'in yerine, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Ali Çardakçı atandı. Kararın ardından Çardakçı'nın biyografisi gündemdeki yerini aldı. Peki; Ali Çardakçı kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? İşte, Ali Çardakçı'nın hayatı ve kariyeri...