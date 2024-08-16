Ali Çardakçı kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? Yeni Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakçı’nın biyografisi

Kurmay subay olarak sırasıyla; Giresun Jandarma Bölge Komutanlığında Harekat ve Asayiş Şube Müdürlüğü, J.Gn.K.lığı Genel Plan ve Prensipler Başkanlığında Proje Subayı ve Şube Müdürlüğü, Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında Harekat ve Asayiş Şube Müdürlüğü, J.Gn.K.lığı Denetleme Başkanlığı Sekreterliği, Kastamonu Jandarma Bölge Komutanlığında Kurmay Başkanlığı, Şenoba Taktik Jandarma Sınır Alay Komutanlığı, Beytüşşebap Taktik Jandarma Komando Alay Komutanlığı ve Denizli İl Jandarma Komutanlığı görevlerini yürüten Orgeneral ÇARDAKCI, 2010 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir.