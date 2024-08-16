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Giriş Tarihi: 16.08.2024 07:55 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 07:55

Ali Çardakçı kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? Yeni Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakçı'nın biyografisi

Resmi Gazete'de yer alan Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı kararları ardından araştırmalar hız kazandı. Jandarma Genel Komutanlığına Orgeneral Arif Çetin'in yerine, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Ali Çardakçı atandı. Kararın ardından Çardakçı'nın biyografisi gündemdeki yerini aldı. Peki; Ali Çardakçı kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? İşte, Ali Çardakçı'nın hayatı ve kariyeri...

Ali Çardakçı kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? Yeni Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakçı’nın biyografisi

Yeni Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakçı'nın hayatı araştırılıyor. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı olan Çardakçı, emekliye sevk edilen Orgeneral Arif Çetin'in yerine geldi. Kararla birlikte merak edilen sorular arama motorlarına yöneltilmeye başladı. Peki; Ali Çardakçı kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Ali Çardakçı kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? Yeni Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakçı’nın biyografisi

ALİ ÇARDAKÇI JANDARMA GENEL KOMUTANI OLARAK ATANDI!

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Ali Çardakçı Jandarma Genel Komutanı olarak atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından Çardakçı'nın biyografisi gündem oldu.

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Ali Çardakçı kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? Yeni Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakçı’nın biyografisi

ALİ ÇARDAKÇI KİMDİR?

Orgeneral Ali ÇARDAKCI Adana İli, Karaisalı ilçesi Karakılıç köyünde doğmuştur. Teğmen rütbesiyle 1984 yılında Kara Harp Okulundan, 1985 yılında Piyade Okulundan mezun olmuştur.

1985-1993 yıllarında çeşitli birliklerde Takım, Bölük ve İlçe Jandarma Komutanlığı görevlerinde bulunan Orgeneral ÇARDAKCI; 1996 yılında Kara Harp Akademisinden Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle mezun olmuştur.

Ali Çardakçı kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? Yeni Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakçı’nın biyografisi

Kurmay subay olarak sırasıyla; Giresun Jandarma Bölge Komutanlığında Harekat ve Asayiş Şube Müdürlüğü, J.Gn.K.lığı Genel Plan ve Prensipler Başkanlığında Proje Subayı ve Şube Müdürlüğü, Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında Harekat ve Asayiş Şube Müdürlüğü, J.Gn.K.lığı Denetleme Başkanlığı Sekreterliği, Kastamonu Jandarma Bölge Komutanlığında Kurmay Başkanlığı, Şenoba Taktik Jandarma Sınır Alay Komutanlığı, Beytüşşebap Taktik Jandarma Komando Alay Komutanlığı ve Denizli İl Jandarma Komutanlığı görevlerini yürüten Orgeneral ÇARDAKCI, 2010 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir.

Ali Çardakçı kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? Yeni Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakçı’nın biyografisi

Tuğgeneral rütbesiyle; 2010-2011 yılları arasında Zonguldak 3'üncü Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı, 2011-2014 yılları arasında Kastamonu Jandarma Bölge Komutanlığı görevlerinde bulunmuş ve 2014 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir.

Tümgeneral rütbesiyle; 2014-2016 yılları arasında Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı, 2016-2017 yılları arasında J.Gn.K.lığı Asayiş Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve 2017 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir.

Korgeneral rütbesiyle; 2017 yılında İçişleri Bakanlığının 2017/286 Karar sayısı ile Jandarma Genel Komutan Yardımcısı olarak atanmıştır.

2021/421 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Orgeneralliğe terfi eden Ali ÇARDAKCI, Jandarma Genel Komutanı olarak görev alacak.

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