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Alışveriş merkezindeki kavga karakolda devam etti: Orak ve bijonla saldırdılar!
Giriş Tarihi: 12.03.2025 22:20
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025
22:20
Alışveriş merkezindeki kavga karakolda devam etti: Orak ve bijonla saldırdılar!
Karabük'te bir alışveriş merkezi girişinde husumetli 3 kişi arasında silahlı kavga çıktı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kavganın büyümesi engellenirken, 3 kişi kıskıvrak yakalanıp gözaltına alındı. Saldırganların yakınları da polis merkezi önünde orak ve bijon anahtarlarıyla birbirine girerken, 1'i polis 2 kişi yaralandı.