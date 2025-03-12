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Haberler Yaşam Alışveriş merkezindeki kavga karakolda devam etti: Orak ve bijonla saldırdılar!
Giriş Tarihi: 12.03.2025 22:20 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 22:20

Alışveriş merkezindeki kavga karakolda devam etti: Orak ve bijonla saldırdılar!

Karabük'te bir alışveriş merkezi girişinde husumetli 3 kişi arasında silahlı kavga çıktı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kavganın büyümesi engellenirken, 3 kişi kıskıvrak yakalanıp gözaltına alındı. Saldırganların yakınları da polis merkezi önünde orak ve bijon anahtarlarıyla birbirine girerken, 1'i polis 2 kişi yaralandı.

İHA
Alışveriş merkezindeki kavga karakolda devam etti: Orak ve bijonla saldırdılar!

Olay, Karabük'te meydana geldi. Akşam saatlerinde alışveriş merkezinin girişinde A.G. (19) ve Y.G. (23) isimli şahıslar ile M.E.B. (24) arasında husumet nedeniyle kavga çıktı.

Alışveriş merkezindeki kavga karakolda devam etti: Orak ve bijonla saldırdılar!

A.G., elindeki silahı çevredekilere doğrultarak, kavgayı ayırmaya çalışanları engellemeye çalıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi.

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Alışveriş merkezindeki kavga karakolda devam etti: Orak ve bijonla saldırdılar!

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri şahısları kıskıvrak yakalayarak polis merkezine götürürken silaha el konuldu. Kavgaya karışanların yakınları da polis merkezinin önüne gelerek ortalığı birbirine kattı.

Alışveriş merkezindeki kavga karakolda devam etti: Orak ve bijonla saldırdılar!

Polis merkezinin önüne gelen şahısların yakınlarından M.M. (24) ile Y.C.K. (22) isimli şahıslar ellerinde orak ve bijon anahtarı ile kavgaya karışanlardan birine saldırmaya çalışırken polis ekiplerinin hızlı müdahalesi faciayı engelledi.

Alışveriş merkezindeki kavga karakolda devam etti: Orak ve bijonla saldırdılar!

Kavgada yaralanan M.E.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis merkezi önündeki kavgayı ayırmaya çalışan bir polis memurunun da hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.