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Alkollü grup ve mekan çalışanları arasındaki kavga kötü bitti: 2 kişi ağır yaralandı!
Giriş Tarihi: 26.01.2025 23:25
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
23:25
Alkollü grup ve mekan çalışanları arasındaki kavga kötü bitti: 2 kişi ağır yaralandı!
Beylikdüzü'nde meydana gelen olayda alkollü mekana gelen grup saatin ilerlemesiyle taşkınlık çıkararak müşterileri rahatsız etmeye başladı. İşletme çalışanları grubu mekandan çıkardıktan sonra çıkan kavgada 2 kişi ağır yaralanırken, 3 kişi de gözaltına alındı.