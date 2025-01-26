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Haberler Yaşam Alkollü grup ve mekan çalışanları arasındaki kavga kötü bitti: 2 kişi ağır yaralandı!
Giriş Tarihi: 26.01.2025 23:25 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 23:25

Alkollü grup ve mekan çalışanları arasındaki kavga kötü bitti: 2 kişi ağır yaralandı!

Beylikdüzü'nde meydana gelen olayda alkollü mekana gelen grup saatin ilerlemesiyle taşkınlık çıkararak müşterileri rahatsız etmeye başladı. İşletme çalışanları grubu mekandan çıkardıktan sonra çıkan kavgada 2 kişi ağır yaralanırken, 3 kişi de gözaltına alındı.

DHA
Alkollü grup ve mekan çalışanları arasındaki kavga kötü bitti: 2 kişi ağır yaralandı!

Beylikdüzü'nde meydana gelen olayda dün gece geç saatlerde iddiaya göre alkollü mekana gelen arkadaş grubu, bir süre sonra taşkınlık yaparak mekandaki diğer müşterileri rahatsız etmeye başladı.

Alkollü grup ve mekan çalışanları arasındaki kavga kötü bitti: 2 kişi ağır yaralandı!

İşletmenin çalışanları, grubu uyararak dışarı çıkarmak isteyince iki taraf arasında tartışma çıktı.

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Alkollü grup ve mekan çalışanları arasındaki kavga kötü bitti: 2 kişi ağır yaralandı!

Daha sonra dışarı çıkan grup ve çalışanlar arasında kavga çıktı.

Alkollü grup ve mekan çalışanları arasındaki kavga kötü bitti: 2 kişi ağır yaralandı!

Polis ekipleri, kavga nedeniyle toplanan kalabalığı dağıtırken, yapılan kontrollerde 2 kişinin ağır yaralandığı belirlendi.

Alkollü grup ve mekan çalışanları arasındaki kavga kötü bitti: 2 kişi ağır yaralandı!

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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