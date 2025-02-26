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Haberler Yaşam Alkollü şüpheli uygulama noktasından kaçtı: Yakalanan şahsın polisle diyaloğu şaşkına çevirdi… “Giderim hapishaneye yatarım…”
Giriş Tarihi: 26.02.2025 01:42 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 01:42

Alkollü şüpheli uygulama noktasından kaçtı: Yakalanan şahsın polisle diyaloğu şaşkına çevirdi… “Giderim hapishaneye yatarım…”

Aksaray'da rutin kontrol yapan ekipler bir araca 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü uygulama noktasından hızla kaçtı. Alarma geçen ekipler kovalamacanın ardından kaçan sürücüyü kıskıvrak yakalarken, şahıs ile ekipler arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Öte yandan şüphelinin daha önce de polislere sahte ehliyet verip kaçtığı öğrenildi.

İHA
Alkollü şüpheli uygulama noktasından kaçtı: Yakalanan şahsın polisle diyaloğu şaşkına çevirdi… Giderim hapishaneye yatarım…

Olay, Aksaray - Adana E-90 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rutin uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine Adana'dan Aksaray istikametine seyreden suv tipi araca "dur" ihtarında bulundu.

Alkollü şüpheli uygulama noktasından kaçtı: Yakalanan şahsın polisle diyaloğu şaşkına çevirdi… Giderim hapishaneye yatarım…

Polisin ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başlarken polis ekipleri de peşine düştü. Polisin telsizle haber merkezi ve diğer ekiplere plaka ile kaçış istikametini anons etmesi üzerine Aksaray Emniyeti adeta alarma geçti.

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Alkollü şüpheli uygulama noktasından kaçtı: Yakalanan şahsın polisle diyaloğu şaşkına çevirdi… Giderim hapishaneye yatarım…

E-90 Karayolu otogar ışıklı kavşaktan Tacin Mahallesi istikametine dönüş yapan sürücü ile polis arasında yaşanan kovalamaca kameralara da yansırken, sürücü çok geçmeden boş bir arazide polisin önünü kesmesi sonucu yakalandı. Araçtan indirilen sürücü S.B.'nin (40) ehliyetinin olmadığı ve alkollü olduğu belirlenirken, polis ekipleriyle ilginç diyaloglar yaşandı.

Alkollü şüpheli uygulama noktasından kaçtı: Yakalanan şahsın polisle diyaloğu şaşkına çevirdi… Giderim hapishaneye yatarım…

"GİDERİM HAPİSHANEYE YATARIM"


Argo kelimelerle polis memurlarına hitap eden S.B., "2008 yılında Ergenekon diye attınız beni. Sen ne anlatıyorsun bana?" dedi. Trafik ekiplerinin alkolmetre üfletmek istediği alkollü sürücü alkolmetreye üflemeyi de reddederken, bu nedenle polis ekipleri şahsı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürmek istedi. Hastaneye gitmeyi de kabul etmeyen S.B., "Giderim hapishaneye yatarım, hastanede işim yok" ifadelerini kullandı.

Alkollü şüpheli uygulama noktasından kaçtı: Yakalanan şahsın polisle diyaloğu şaşkına çevirdi… Giderim hapishaneye yatarım…

Polis memurlarına, "Ne istiyorsunuz benden?" diye soran sürücü, "En kıdemliniz kimse onunla görüşmek istiyorum. Ne istiyorsunuz benden? Ben bu saatten sonra hapishaneye giderim. Cezaevine götürsünler beni" dedi. Gazetecilerin kendini görüntülediğini fark eden sürücü arkasını dönerek, "Allah belasını versin, daha hala çekiyor" diye sitem etti.

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