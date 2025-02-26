Alkollü şüpheli uygulama noktasından kaçtı: Yakalanan şahsın polisle diyaloğu şaşkına çevirdi… “Giderim hapishaneye yatarım…”

Polis memurlarına, "Ne istiyorsunuz benden?" diye soran sürücü, "En kıdemliniz kimse onunla görüşmek istiyorum. Ne istiyorsunuz benden? Ben bu saatten sonra hapishaneye giderim. Cezaevine götürsünler beni" dedi. Gazetecilerin kendini görüntülediğini fark eden sürücü arkasını dönerek, "Allah belasını versin, daha hala çekiyor" diye sitem etti.

