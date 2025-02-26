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Alkollü şüpheli uygulama noktasından kaçtı: Yakalanan şahsın polisle diyaloğu şaşkına çevirdi… “Giderim hapishaneye yatarım…”
Giriş Tarihi: 26.02.2025 01:42
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
01:42
Alkollü şüpheli uygulama noktasından kaçtı: Yakalanan şahsın polisle diyaloğu şaşkına çevirdi… “Giderim hapishaneye yatarım…”
Aksaray'da rutin kontrol yapan ekipler bir araca 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü uygulama noktasından hızla kaçtı. Alarma geçen ekipler kovalamacanın ardından kaçan sürücüyü kıskıvrak yakalarken, şahıs ile ekipler arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Öte yandan şüphelinin daha önce de polislere sahte ehliyet verip kaçtığı öğrenildi.