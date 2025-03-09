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Alkollü sürücden ekipleri şaşırtan soru! "Siz Amerikan polisi misiniz?"
Giriş Tarihi: 09.03.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025
11:25
Alkollü sürücden ekipleri şaşırtan soru! "Siz Amerikan polisi misiniz?"
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin uygulamasından kaçan alkollü sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücünün yakalandığı anlar amatör kameraya yansıdı. Direnmesi sonucu etkisiz hale getirilen sürücü, polis ekiplerine "Amerikan polisi misiniz" diyerek tepki gösterdi.