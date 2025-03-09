Alkollü sürücden ekipleri şaşırtan soru! "Siz Amerikan polisi misiniz?"

"OTOPARK PARASI ÖDEMEYEYİM"



Alkol testi yapılan sürücü polis ekiplerine, "Bir de otopark parası ödetmeyin. 60 bin TL ceza ödedim ben 2-3 ay içinde. Dursun arabam burada. Çekici neden burada para kazansın. Param yok abi" dedi.

