Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yaşam 'Allah çağırınca böyle oluyor...' Kapadokya'da can veren yeni evli çiftten geriye bu acı detay kaldı
Giriş Tarihi: 30.10.2026 18:39

"Allah çağırınca böyle oluyor..." Kapadokya'da can veren yeni evli çiftten geriye bu acı detay kaldı

Nevşehir Kapadokya'da peribacasının çökmesi sonucu hayatını kaybeden Sakaryalı gazeteci Eray Tuna ve eşi Begüm Çetinkaya Tuna son yolculuklarına uğurlanırken, genç kadının babası Abdüsselam Çetinkaya yaşanan facianın ardından SABAH'a konuştu. Çetinkaya'nın damadı ve kızının son yolculuğuna çıkışını anlatırken söylediği sözler yürek burktu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Hüseyin CUMALI
  • ABONE OL
Allah çağırınca böyle oluyor... Kapadokya’da can veren yeni evli çiftten geriye bu acı detay kaldı

Nevşehir'in Göreme beldesinde 29 Ekim 2026 Perşembe günü meydana gelen peribacası çökmesinde Sakaryalı gazeteci Eray Tuna, eşi Begüm Çetinkaya Tuna ve bir Fransız turist hayatını kaybetti.

Allah çağırınca böyle oluyor... Kapadokya’da can veren yeni evli çiftten geriye bu acı detay kaldı

5 Temmuz 2026 tarihinde dünyaevine giren Sakaryalı genç çiftin, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla verilen resmi tatili fırsat bilerek uzun zamandır merak ettikleri Kapadokya'yı gezmek için Sakarya'dan yola çıktıkları öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Allah çağırınca böyle oluyor... Kapadokya’da can veren yeni evli çiftten geriye bu acı detay kaldı

Nevşehir'den alınan cenazeler, gece saatlerinde Adapazarı Yorgalar Mezarlığı'nda bulunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Allah çağırınca böyle oluyor... Kapadokya’da can veren yeni evli çiftten geriye bu acı detay kaldı

Buradaki işlemlerin ardından aileleri tarafından cenazeleri teslim alınan Eray ve Begüm Tuna için Adapazarı'ndaki tarihi Orhan Camii'nde cuma namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Allah çağırınca böyle oluyor... Kapadokya’da can veren yeni evli çiftten geriye bu acı detay kaldı

GENÇ ÇİFTE ACI VEDA

Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Begüm Çetinkaya Tuna'nın cenazesi toprağa verilmek üzere ailesinin yaşadığı Sapanca ilçesindeki Yanık-Kurtköy Mahalle Mezarlığına götürülürken, genç gazeteci Eray Tuna'nın cenazesi ise Geyve ilçesindeki Merkez Sinanbey Camii'de ikindi namazına müteakip yeniden kılınacak cenaze namazının ardından Geyve Yeni Merkez mezarlığında toprağa verilecek.

Allah çağırınca böyle oluyor... Kapadokya’da can veren yeni evli çiftten geriye bu acı detay kaldı

"GİTTİKLERİNİ GECE ÖĞRENDİM"

Genç çiftin cenaze töreninde Begüm Çetinkaya Tuna'nın babası Abdüsselam Çetinkaya SABAH'a konuştu. Kızının ve damadının Kapadokya gezisi için bütün hazırlıkları önceden yaptığını belirten Çetinkaya, çiftin bölgeye gittiğini gece öğrendiğini söyledi.

Allah çağırınca böyle oluyor... Kapadokya’da can veren yeni evli çiftten geriye bu acı detay kaldı

"ALLAH ÇAĞIRINCA BÖYLE OLUYOR"

Genç çiftin otele yerleştikten sonra hemen gezmeye çıktığını anlatan baba Çetinkaya, "Gittiklerini gece öğrendim. Her şeyi ayarlamışlar.

Allah çağırınca böyle oluyor... Kapadokya’da can veren yeni evli çiftten geriye bu acı detay kaldı

Otele gittiklerinde eşyalarını, üzerlerini değiştirmeden, dinlenmeden peribacalarına gitmişler. Allah çağırınca böyle oluyor." diye konuştu.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#KAPADOKYA #NEVŞEHİR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA