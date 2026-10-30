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'Allah çağırınca böyle oluyor...' Kapadokya'da can veren yeni evli çiftten geriye bu acı detay kaldı
Giriş Tarihi: 30.10.2026 18:39
"Allah çağırınca böyle oluyor..." Kapadokya'da can veren yeni evli çiftten geriye bu acı detay kaldı
Nevşehir Kapadokya'da peribacasının çökmesi sonucu hayatını kaybeden Sakaryalı gazeteci Eray Tuna ve eşi Begüm Çetinkaya Tuna son yolculuklarına uğurlanırken, genç kadının babası Abdüsselam Çetinkaya yaşanan facianın ardından SABAH'a konuştu. Çetinkaya'nın damadı ve kızının son yolculuğuna çıkışını anlatırken söylediği sözler yürek burktu.