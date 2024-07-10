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Allan Saint-Maximin kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Saint-Maximin hayatı ve kariyeri
Giriş Tarihi: 10.07.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
14:15
Allan Saint-Maximin kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Saint-Maximin hayatı ve kariyeri
Allan Saint Maximin Fenerbahçe'nin transfer gündeminde adından söz ettiriyor. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren takımda Fransız oyuncunun d adı geçiyor. Etkili sağ ayağı ve sol kanat, forvet arkası ve sağ kanat gibi pozisyonlarda görev almasıyla beğeni kazanan futbolcu gündemde. llan Saint-Maximin Suudi Arabistan Ligi'nde 31 karşılaşmada 4 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Peki Allan Saint-Maximin kimdir,kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?