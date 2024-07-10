Allan Saint-Maximin kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Saint-Maximin hayatı ve kariyeri

Saint-Maximin futbolda ilk kulübü olan TU Verrieres-le-Buisson'a katıldı ve burada ağabeyi Kurtys ile US Ris-Orangis'e katılmadan önce birkaç ay kısa bir süre oynadı.

Antrenör Didier Demonchy yönetiminde Saint-Maximin, Ris-Orangis'te geçirdiği süre boyunca beş yaşında olmasına rağmen kendisinden yaşça büyük çocuklarla antrenman yaptı.

Erken yeteneği ve erken gelişmişliğiyle dikkat çekti ve onu Meudon'daki bir U13 turnuvasında oynarken gören bir gözlemci tarafından seçildikten sonra 2011 yılında Saint-Étienne'e imza attı.