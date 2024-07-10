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Haberler Yaşam Allan Saint-Maximin kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Saint-Maximin hayatı ve kariyeri
Giriş Tarihi: 10.07.2024 14:11 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 14:15

Allan Saint-Maximin kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Saint-Maximin hayatı ve kariyeri

Allan Saint Maximin Fenerbahçe'nin transfer gündeminde adından söz ettiriyor. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren takımda Fransız oyuncunun d adı geçiyor. Etkili sağ ayağı ve sol kanat, forvet arkası ve sağ kanat gibi pozisyonlarda görev almasıyla beğeni kazanan futbolcu gündemde. llan Saint-Maximin Suudi Arabistan Ligi'nde 31 karşılaşmada 4 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Peki Allan Saint-Maximin kimdir,kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Allan Saint-Maximin kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Saint-Maximin hayatı ve kariyeri

Yeniz sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de sol kanat arayışı sürüyor. Sarı lacivertlilerin transfer gündeminde öne çıkan isimlerin başında Allan Saint Maximin geliyor. Suudi Arabistan'daki performansıyla adından söz ettiren futbolcu için araştırmalar hız kazandı. Peki Allan Saint-Maximin kimdir,kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Allan Saint-Maximin kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Saint-Maximin hayatı ve kariyeri

ALLAN SAİNT-MAXİMİN KİMDİR?
Allan Saint-Maximin, 12 Mart 1997 yılında dünyaya geldi. Forvet pozisyonunda görev yapan Fransız futbolcudur. Dûrî el-Muhtarifin es-Suudî takımlarından El-Ehli'de forma giymektedir.
Doğduğu sırada ailesi Meudon kasabasında ikamet etmekteydi ve Saint-Maximin ailesi çalışırken çoğunlukla arkadaşlarıyla sokaklarda ya da Ris-Orangis'teki sahada futbol oynayarak büyüdü. Saint-Maximin, Premier Lig'de oynama hayalini gerçekleştirmek için annesinin teşvikiyle küçük yaşlardan itibaren İngilizce konuşmayı öğrendi.

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Allan Saint-Maximin kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Saint-Maximin hayatı ve kariyeri

Saint-Maximin futbolda ilk kulübü olan TU Verrieres-le-Buisson'a katıldı ve burada ağabeyi Kurtys ile US Ris-Orangis'e katılmadan önce birkaç ay kısa bir süre oynadı.
Antrenör Didier Demonchy yönetiminde Saint-Maximin, Ris-Orangis'te geçirdiği süre boyunca beş yaşında olmasına rağmen kendisinden yaşça büyük çocuklarla antrenman yaptı.
Erken yeteneği ve erken gelişmişliğiyle dikkat çekti ve onu Meudon'daki bir U13 turnuvasında oynarken gören bir gözlemci tarafından seçildikten sonra 2011 yılında Saint-Étienne'e imza attı.

Allan Saint-Maximin kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Saint-Maximin hayatı ve kariyeri

ALLAN SAİNT-MAXİMİN KARİYERİ
Saint-Maximin, Saint-Étienne formasıyla ilk profesyonel maçına 29 Ağustos 2013'te Esbjerg'e 1-0 yenildikleri UEFA Avrupa Ligi eleme maçında çıktı. İlk lig maçına ise 1 Eylül 2013'te 2-1 kazandıkları Bordeaux maçında oyuna sonradan girerek çıktı.
Saint-Étienne ile geçirdiği 2 yılda 17 maça çıkan Saint-Maximin, gol atma başarısı gösteremedi.
31 Temmuz 2015'te Monaco'ya transfer oldu, hemen ardından Alman kulübü Hannover 96'ya kiralandı. Alman ekibinde bir yıl geçirdikten sonra yine bir yıllığına Bastia'ya kiralandı.
Monaco formasıyla 2 maça çıkan Saint-Maximin, skor katkısı veremedi.
Saint-Maximin, 7 Ağustos 2017'de Nice takımına 10 milyon euro karşılığında transfer oldu. Burada ilk maçına 11 Ağustos 2017'de Troyes karşısında çıktı. İlk golünü ise UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Zulte Waregem'e karşı kaydetti.

Allan Saint-Maximin kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Saint-Maximin hayatı ve kariyeri

Nice ile iki yılda toplam 74 maça çıkan Saint-Maximin, 9'u ligde olmak üzere 11 gol attı.
Saint-Maximin, 2 Ağustos 2019'da Premier League ekiplerinden Newcastle United ile altı yıllık bir sözleşme imzaladı. İlk maçına Premier League'in ilk haftasında 1-0 kaybettikleri Arsenal maçında çıktı. İlk golünü ligde Sheffield United'a karşı attı.
Saint-Maximin, Fransa'nın U-16, U-17, U-20 ve U-21 alt yaş kategorilerinde forma giydi. Fransa U-20 takımıyla 2017 yılında düzenlenen 2017 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası turnuvasında boy gösterdi.

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