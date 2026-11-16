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Almanya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup
Giriş Tarihi: 16.11.2026 11:07
Güncelleme Tarihi: 16.11.2026 11:09
Almanya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup
UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup son hafta mücadelesinde Almanya, sahasında Hollanda'yı konuk ediyor. Jürgen Klopp ile Xavi'nin taktik savaşına sahne olacak bu kritik randevu öncesinde futbolseverler yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Almanya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte dev karşılaşmanın tüm detayları!