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Giriş Tarihi: 16.11.2026 11:07 Güncelleme Tarihi: 16.11.2026 11:09

Almanya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup son hafta mücadelesinde Almanya, sahasında Hollanda'yı konuk ediyor. Jürgen Klopp ile Xavi'nin taktik savaşına sahne olacak bu kritik randevu öncesinde futbolseverler yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Almanya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte dev karşılaşmanın tüm detayları!

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Almanya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup

Avrupa futbolunun iki dev ekibi, Mart 2027'deki çeyrek final biletini kapmak için Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Gruptaki sıralamayı ve liderlik koltuğunu doğrudan etkileyecek mücadelede ev sahibi takım galibiyet parolasıyla sahaya çıkarken, misafir takım namağlup unvanını korumayı hedefliyor.

Almanya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup

ALMANYA - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup 6. hafta kapsamında oynanacak olan Almanya - Hollanda karşılaşması, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü (bu akşam) futbolseverlerle buluşacak. Almanya'nın başkenti Berlin'de yer alan tarihi Olympiastadion'da oynanacak dev mücadele, Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

Karşılaşmada İsveç Futbol Federasyonu'ndan hakem Glenn Nyberg düdük çalacak.

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Almanya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup

ALMANYA - HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye'deki futbol tutkunlarının merakla beklediği karşılaşmanın yayıncı kuruluşu belli oldu. Almanya ile Hollanda arasındaki bu nefes kesen UEFA Uluslar Ligi mücadelesi, A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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Almanya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup

Grupta büyük bir rekabet yaşanıyor. Teknik direktör Xavi yönetimindeki Hollanda, topladığı 11 puanla liderlik koltuğunda oturuyor ve Berlin'den alacağı en az bir puanla liderliği garantilemeyi amaçlıyor.

Almanya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup

Jürgen Klopp'un çalıştırdığı Almanya ise 8 puan ve +3 averajla aynı puandaki Yunanistan'ın arkasında 3. sırada bulunuyor. Panzerler'in Mart 2027'de oynanacak çeyrek final aşamasına yükselebilmesi için kendi sahasında mutlaka kazanması gerekiyor.

Almanya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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