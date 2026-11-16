Almanya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup

ALMANYA - HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye'deki futbol tutkunlarının merakla beklediği karşılaşmanın yayıncı kuruluşu belli oldu. Almanya ile Hollanda arasındaki bu nefes kesen UEFA Uluslar Ligi mücadelesi, A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.