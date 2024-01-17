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Almanya'da 8 milyon euroluk vurgun yapmıştı! ‘Sarışın’ yakalandı, sırada Yasemin var
Giriş Tarihi: 17.01.2024 06:40
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
06:43
Almanya'da 8 milyon euroluk vurgun yapmıştı! ‘Sarışın’ yakalandı, sırada Yasemin var
Almanya Bremen'de çalıştığı şirketin 8 milyon eurosunu (263 milyon lira) çalarak kayıplara karışan Yasemin Gündoğan, 20'ye yakın dedektif tarafından Marmaris'te aranıyor. Yasemin Gündoğan'ın paraları özel jetle Türkiye'ye sokmasına yardımcı olduğu ve birlikte hareket ettiği iddia edilen çocukluk arkadaşı blondy (sarışın) lakaplı Yiğit Tufan İzmir'de yakalandı.