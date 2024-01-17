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Haberler Yaşam Almanya'da 8 milyon euroluk vurgun yapmıştı! ‘Sarışın’ yakalandı, sırada Yasemin var 
Giriş Tarihi: 17.01.2024 06:40 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 06:43

Almanya'da 8 milyon euroluk vurgun yapmıştı! ‘Sarışın’ yakalandı, sırada Yasemin var

Almanya Bremen'de çalıştığı şirketin 8 milyon eurosunu (263 milyon lira) çalarak kayıplara karışan Yasemin Gündoğan, 20'ye yakın dedektif tarafından Marmaris'te aranıyor. Yasemin Gündoğan'ın paraları özel jetle Türkiye'ye sokmasına yardımcı olduğu ve birlikte hareket ettiği iddia edilen çocukluk arkadaşı blondy (sarışın) lakaplı Yiğit Tufan İzmir'de yakalandı.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Almanya’da 8 milyon euroluk vurgun yapmıştı! ‘Sarışın’ yakalandı, sırada Yasemin var

Almanya'nın Bremen kentinde çalıştığı şirketten 8 milyon euro çalarak kayıplara karışan Yasemin Gündoğan için çember giderek daralıyor.

Almanya’da 8 milyon euroluk vurgun yapmıştı! ‘Sarışın’ yakalandı, sırada Yasemin var

Gündoğan, Marmaris'te 20'ye yakın dedektif tarafından köşe bucak aranırken, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de olayla ilgili önceki gün nefes kesen bir operasyon yaptı.

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Almanya’da 8 milyon euroluk vurgun yapmıştı! ‘Sarışın’ yakalandı, sırada Yasemin var

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Gündoğan'ın paraları özel jetle Türkiye'ye sokmasına yardımcı olduğu ve birlikte hareket ettiği iddia edilen çocukluk arkadaşı blondy (sarışın) lakaplı Yiğit Tufan'ı İzmir'de saklandığı evde yakaladı.

Almanya’da 8 milyon euroluk vurgun yapmıştı! ‘Sarışın’ yakalandı, sırada Yasemin var

AYNI JETLERİ KULLANMIŞLAR

Gündoğan'ın paraları kaçırmak için kullandığı jetlerin, İzmir'de kurdukları çağrı merkezleriyle yüzlerce yaşlı Alman vatandaşını dolandıran şebekenin kullandığı jetlerle aynı olduğu belirlenmişti.

Almanya’da 8 milyon euroluk vurgun yapmıştı! ‘Sarışın’ yakalandı, sırada Yasemin var

İspanyol dedektifler yaptıkları araştırmada dolandırıcılık suçuyla aranan Yiğit Tufan'ın ismine ulaşmıştı.

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