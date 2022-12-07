Almanya’da darbe mi oldu, darbe mi yapıldı? Almanya’da darbe girişimi iddiası son dakika

Son dakika Almanya'da darbe girişimi iddiası gündemi sarstı. Verilen bilgiler ışığında, imparatorluk yanlısı gruplar tarafınca darbe planları yapıldı. Reichsburger adlı topluluk, seçilmiş hükümeti devirme planları yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. Gelen son bilgiler sonrası vatandaşlar, Almanya'da darbe mi oldu sorusuna yanıt arıyor. Topluluğunda imparatorluğu ilan etme düşüncesi olduğu ve başa bir aristokratın getirileceği, verilen bilgiler arasında. Peki, Almanya'da darbe mi oldu? İşte son dakika detaylar…