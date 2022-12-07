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Haberler Yaşam Almanya’da darbe mi oldu, darbe mi yapıldı? Almanya’da darbe girişimi iddiası son dakika
Giriş Tarihi: 07.12.2022 14:07 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 14:07

Almanya’da darbe mi oldu, darbe mi yapıldı? Almanya’da darbe girişimi iddiası son dakika

Son dakika Almanya'da darbe girişimi iddiası gündemi sarstı. Verilen bilgiler ışığında, imparatorluk yanlısı gruplar tarafınca darbe planları yapıldı. Reichsburger adlı topluluk, seçilmiş hükümeti devirme planları yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. Gelen son bilgiler sonrası vatandaşlar, Almanya'da darbe mi oldu sorusuna yanıt arıyor. Topluluğunda imparatorluğu ilan etme düşüncesi olduğu ve başa bir aristokratın getirileceği, verilen bilgiler arasında. Peki, Almanya'da darbe mi oldu? İşte son dakika detaylar…

Almanya’da darbe mi oldu, darbe mi yapıldı? Almanya’da darbe girişimi iddiası son dakika

Almanya'da darbe mi oldu, darbe mi yapıldı? soruları, gündemdeki yerini aldı. Son gelen bilgilere göre 50 kişilik bir grup, ülke genelinde darbe yapıp ülkeyi imparatorluk sınırlarına getirmek için planlar yaptı. Reichsburger adlı topluluk, seçilmiş hükümeti devirme planları yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. İşte Almanya'da darbe girişimi iddiası hakkında detaylar…

Almanya’da darbe mi oldu, darbe mi yapıldı? Almanya’da darbe girişimi iddiası son dakika

ALMANYA'DA DARBE GİRİŞİMİ Mİ OLDU?

Ülke genelinde 11 eyalette, 130 farklı bölgede binlerce polis, İmparatorluk Yurttaşları adlı topluluğun hükümeti devirme planları sebebiyle baskın yaptı. Aralarında Alman aristokrasisinden insanların da bulunduğu 25 kişi, gözaltına alındı. 22 kişi, terörist bir oluşuma üye olma suçundan tutuklandı. Diğer 3 kişiyse topluluğa destek amacıyla gözaltına alındı.

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Almanya’da darbe mi oldu, darbe mi yapıldı? Almanya’da darbe girişimi iddiası son dakika

Plan, Alman parlamento binasına saldırıp hükümeti düşürmek; başa ismi açıklanmayan bir aristokratı başa getirmekti. Reichsburger ismine sahip olan topluluk, şu anki Alman devletini reddetmekte, 20. Yüzyıl başındaki Alman İmparatorluğu'nu geri döndürme planları yapmaktaydı. Darbe planlarının nasıl ele geçirildiği henüz belirlenmiş değil.

Almanya’da darbe mi oldu, darbe mi yapıldı? Almanya’da darbe girişimi iddiası son dakika

ALMANYA'DA DARBE Mİ OLDU?

Aktüel Almanya devletini tanımayan topluluk, cumhuriyeti yıkıp 2. Reich'ı örnek alan bir imparatorluk kurma eğilimine sahip olduğu belirtildi. Federal Savcı ise grubun Kasım 2021'den beri darbe planı yaptığını söyledi. Grupta emekli askerlerin ve eski özel birlikte mensuplarının da olduğu belirtildi.

Almanya’da darbe mi oldu, darbe mi yapıldı? Almanya’da darbe girişimi iddiası son dakika

Aşırı sağcı grubun, Cumhuriyet'i yıkıp yerine 1871 Almanyası'nı model alan yeni bir devlet kurmayı planladıkları, 50 kadar kadın ve erkeğin bu henüz adı tam olarak konulamayan topluluğun parçası olduğu belirtildi.

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