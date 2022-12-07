Almanya’da darbe mi oldu, darbe mi yapıldı? Almanya’da darbe girişimi iddiası son dakika

ALMANYA'DA DARBE Mİ OLDU?

Aktüel Almanya devletini tanımayan topluluk, cumhuriyeti yıkıp 2. Reich'ı örnek alan bir imparatorluk kurma eğilimine sahip olduğu belirtildi. Federal Savcı ise grubun Kasım 2021'den beri darbe planı yaptığını söyledi. Grupta emekli askerlerin ve eski özel birlikte mensuplarının da olduğu belirtildi.