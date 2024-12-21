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Almanya'daki Noel pazarına saldırıda şok detaylar: 400 metre boyunca... Saldırgan gözaltında!
Giriş Tarihi: 21.12.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024
10:04
Almanya'daki Noel pazarına saldırıda şok detaylar: 400 metre boyunca... Saldırgan gözaltında!
Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişinin aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü ve 60'ı aşkın kişinin yaralandığı bildirildi. Kimliği belirlenen saldorgan gözaltına alınırken, acı olayla ilgili şok detaeylarda ortaya çıktı. Saldırganın noel pazarında en az 400 metre boyunca BMW marka bir aracı kalabalığın üzerine sürdüğü öğrenildi.