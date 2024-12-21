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Haberler Yaşam Almanya'daki Noel pazarına saldırıda şok detaylar: 400 metre boyunca... Saldırgan gözaltında!
Giriş Tarihi: 21.12.2024 10:02 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 10:04

Almanya'daki Noel pazarına saldırıda şok detaylar: 400 metre boyunca... Saldırgan gözaltında!

Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişinin aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü ve 60'ı aşkın kişinin yaralandığı bildirildi. Kimliği belirlenen saldorgan gözaltına alınırken, acı olayla ilgili şok detaeylarda ortaya çıktı. Saldırganın noel pazarında en az 400 metre boyunca BMW marka bir aracı kalabalığın üzerine sürdüğü öğrenildi.

AA
Almanya’daki Noel pazarına saldırıda şok detaylar: 400 metre boyunca... Saldırgan gözaltında!

Saksonya-Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff, yaptığı açıklamada saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenlerden birinin küçük bir çocuk olduğunu belirtti.

Almanya’daki Noel pazarına saldırıda şok detaylar: 400 metre boyunca... Saldırgan gözaltında!

"Noele yaklaştığımız şu günlerde korkunç bir olay." ifadesini kullanan Haseloff, saldırıda bazıları ağır olmak üzere 60'ın üzerinde kişinin yaralandığını bildirdi.

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Almanya’daki Noel pazarına saldırıda şok detaylar: 400 metre boyunca... Saldırgan gözaltında!

SALDIRGAN DOKTOR ÇIKTI!

Haslehoff, saldırganın gözaltına alındığını belirterek, Suudi Arabistan kökenli saldırganın Saksonya-Anhalt eyaletinde çalışan bir doktor olduğunu ve 2006'dan bu yana Almanya'da yaşadığını ifade etti.

Almanya’daki Noel pazarına saldırıda şok detaylar: 400 metre boyunca... Saldırgan gözaltında!

Welt gazetesi de polise dayandırdığı haberinde saldırganın 1974 doğumlu Suudi Arabistan vatandaşı olduğunu ve gözaltına alındığını belirtti.

Almanya’daki Noel pazarına saldırıda şok detaylar: 400 metre boyunca... Saldırgan gözaltında!

Ulusal basında yer alan haberlere göre, saldırgan, Noel pazarında en az 400 metre boyunca BMW marka bir aracı kalabalığın üzerine sürdü.

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