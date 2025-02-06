Almanya’dan Hatay’a ziyarete geldiler: Dönüşe 2 gün kala depremde öldüler…

Türkan Akkoç (42), annesi Saime Akkoç (66), babası Ahmet Akkoç (68) ve ağabeyi Kadir Akkoç (48) ile Almanya'da hayatlarını sürdürüyordu. Ahmet ve Saime Akkoç çifti, oğulları Kadir Akkoç ile birlikte memleketleri Hatay'a ziyarete geldi.