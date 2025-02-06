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Haberler Yaşam Almanya’dan Hatay'a ziyarete geldiler: Dönüşe 2 gün kala depremde öldüler…
Giriş Tarihi: 06.02.2025 10:35 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 11:13

Almanya’dan Hatay'a ziyarete geldiler: Dönüşe 2 gün kala depremde öldüler…

Almanya'da yaşayan Türkan Akkoç'un, Hatay'a ziyarete geldikleri sırada depremde hayatlarını kaybeden annesi, babası ve ağabeyinin 'Deprem Şehitleri' mezarlığındaki kabirlerine yaptığı ziyaret yürekleri dağladı. Akkoç, "Ailem 8 Şubat 2023'te Almanya'ya dönecekti, dönmelerine 2 gün kala depremde hayatlarını kaybettiler" diyerek ağladı…

İHA
Almanya’dan Hatay’a ziyarete geldiler: Dönüşe 2 gün kala depremde öldüler…

Türkan Akkoç (42), annesi Saime Akkoç (66), babası Ahmet Akkoç (68) ve ağabeyi Kadir Akkoç (48) ile Almanya'da hayatlarını sürdürüyordu. Ahmet ve Saime Akkoç çifti, oğulları Kadir Akkoç ile birlikte memleketleri Hatay'a ziyarete geldi.

Almanya’dan Hatay’a ziyarete geldiler: Dönüşe 2 gün kala depremde öldüler…

2 GÜN SONRA DÖNECEKLERDİ AMA…

Ahmet ve Saime Akkoç çifti, oğulları Kadir Akkoç ile birlikte 2023 yılı 8 Şubat günü, Hatay'dan Almanya'ya dönecekti.

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Almanya’dan Hatay’a ziyarete geldiler: Dönüşe 2 gün kala depremde öldüler…

6 Şubat'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 depremlerde Ahmet, Saime Akkoç çifti ve oğulları Kadir Akkoç oturdukları apartmanın yıkılması sonucu hayatlarını kaybetti. Geride ise gözü yaşlı kızları Türkan Akkoç kaldı.

Almanya'dan Hatay'a ziyarete geldiler, dönmelerine 2 gün kala depremde hayatlarını kaybettiler | Video

Almanya’dan Hatay’a ziyarete geldiler: Dönüşe 2 gün kala depremde öldüler…

"ÇOK EKSİĞİZ, DAĞILDIK"
Almanya'dan gelen Türkan Akkoç depremin ikinci yıl dönümde ailesinin kabrine gelerek gözyaşlarına boğuldu. Türkan Akkoç, "Söylenecek kelime bulamıyorum. Çok eksiğiz, dağıldık yani. Hayatım değişti, alt üst oldu.

Almanya’dan Hatay’a ziyarete geldiler: Dönüşe 2 gün kala depremde öldüler…

Ailemle Almanya'da yaşıyorduk, dönmelerine 2 günleri kalmıştı. Annem, baba ve ağabeyim hayatını kaybetti. 8 Şubat'ta döneceklerdi" diye konuştu.

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