Haberler
Yaşam
Almanya’dan Hatay'a ziyarete geldiler: Dönüşe 2 gün kala depremde öldüler…
Giriş Tarihi: 06.02.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
11:13
Almanya’dan Hatay'a ziyarete geldiler: Dönüşe 2 gün kala depremde öldüler…
Almanya'da yaşayan Türkan Akkoç'un, Hatay'a ziyarete geldikleri sırada depremde hayatlarını kaybeden annesi, babası ve ağabeyinin 'Deprem Şehitleri' mezarlığındaki kabirlerine yaptığı ziyaret yürekleri dağladı. Akkoç, "Ailem 8 Şubat 2023'te Almanya'ya dönecekti, dönmelerine 2 gün kala depremde hayatlarını kaybettiler" diyerek ağladı…