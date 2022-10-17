ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 32. Yeni bölüm izle - TRT1 canlı yayını ile 17 Ekim 2022 Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle ekranı

Alparslan bu meselenin peşine düşecek ve perde arkasını araştıracak. Düğün suikastının kendisine yıkılması sebebiyle şaşkın, öfkeli ve hırsla dolu olan Yınal, bu iftira karşısına ne yapacak? Yalnızca suikastçının değil, silahı yapan Buharalı ustanın da onun adını zikretmesi Yınal'ı daha da zor duruma sokacak. Yınal kendini aklayabilecek mi? Öke, Yınal'ı bu çetin imtihandan kurtarmak için neler yapacak?