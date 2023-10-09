Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu? 9 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı ile Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak, bitti mi, final mi yaptı?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Akli Film imzalı dizinin ekibine önce 60. bölümde final yapacağı duyurulmuş, bu nedenle de bazı oyuncularla yollar ayrılmıştı.

Daha sonra ise 3. sezonun çekilmesi gündeme gelmiş ve Romen Diyojen rolüne hayat veren Sarp Levendoğlu ekibe yeniden dönmüştü. Ancak Alparslan'a hayat veren Barış Arduç'la yapılan son toplantıların ardından tarihi dizinin 61. bölümde bitmesine karar verildi.