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Haberler Yaşam Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu? 9 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı ile Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak, bitti mi, final mi yaptı?
Giriş Tarihi: 09.10.2023 20:50 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 20:50

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu? 9 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı ile Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak, bitti mi, final mi yaptı?

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu neden yok soruları yeni hafta için gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Barış Arduç ve Kayra Zabcı'nın yer aldığı tarihi yapım, henüz ekranlara dönüş yapmadı. 60. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin yeni sezon tanıtımı yayınlandı. İzleyiciler ise bu noktada ''Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, neden yok, bitti mi, final mi yaptı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. 9 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı dizinin sıkı takipçileri tarafından kontrol ediliyor. İşte, TRT 1 yayın akışı Pazartesi listesi ile Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm tarihi ve merak edilen tüm detaylar…

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? 9 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu, neden yok soruları yanıt aramaya başladı. Barış Arduç, Kayra Zabcı, Sarp Levendoğlu, Özgür Çevik gibi isimleri buluşturan tarihi dizi, son olarak 59. bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Son 2 bölümü beklenen yapımın tanıtım fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Fragman sonrası Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bitti mi, final mi yaptı soruları gündemdeki yerini aldı. 61. Bölümde final yapacak olan Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm tarihi için 9 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı Pazartesi listesi kontrol ediliyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, konu hakkında detaylı bilgiler…

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? 9 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Yaz sezonunun sona ermesi ardından sezon arası veren diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya başladı.

Ancak her Pazartesi günü TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi henüz ekranlara dönüş yapmadı.

9 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı listesine göre Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam da yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

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Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? 9 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK, BELLİ OLDU MU?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı ancak yeni bölüm yayın tarihi henüz açıklanmadı.

9 Ekim 2023 Pazartesi TRT 1 yayın akışına göre saat 20.00'de Hıçkırık filmi ekranda olacak.

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 60. Bölümünün ne zaman ekranlara geleceği bilinmiyor. Konu ile ilgili kanaldan veya yapımdan açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? 9 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Akli Film imzalı dizinin ekibine önce 60. bölümde final yapacağı duyurulmuş, bu nedenle de bazı oyuncularla yollar ayrılmıştı.

Daha sonra ise 3. sezonun çekilmesi gündeme gelmiş ve Romen Diyojen rolüne hayat veren Sarp Levendoğlu ekibe yeniden dönmüştü. Ancak Alparslan'a hayat veren Barış Arduç'la yapılan son toplantıların ardından tarihi dizinin 61. bölümde bitmesine karar verildi.

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? 9 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı

Dizinin son olarak 59. bölümü yayınlanmış, kalan 2 bölümünün ne zaman yayınlanacağı ise merak konusu olmuştu. Kulislerde konuşulan bilgiye göre dizinin kalan 2 bölümü yeni yayın döneminde seyirciyle buluşacak.

Sevilen dönem dizisinin 61. bölümünde Akli Film'in yeni dizisi Selahaddin Eyyubi'ye atıfta bulunuldu. Böylece yeni dizi her şey planlandığı gibi giderse "Alparslan Büyük Selçuklu"nun kalan 2 bölümünün peşinden yayınlanacak.

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