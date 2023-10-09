Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu? 9 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı ile Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak, bitti mi, final mi yaptı?

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu neden yok soruları yeni hafta için gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Barış Arduç ve Kayra Zabcı'nın yer aldığı tarihi yapım, henüz ekranlara dönüş yapmadı. 60. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin yeni sezon tanıtımı yayınlandı. İzleyiciler ise bu noktada ''Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, neden yok, bitti mi, final mi yaptı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. 9 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı dizinin sıkı takipçileri tarafından kontrol ediliyor. İşte, TRT 1 yayın akışı Pazartesi listesi ile Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm tarihi ve merak edilen tüm detaylar…