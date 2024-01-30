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Alper Gezeravcı uzaya bakın ne götürmüş: Hastalıklardan koruyor şifa veriyor!
Giriş Tarihi: 30.01.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
10:25
Alper Gezeravcı uzaya bakın ne götürmüş: Hastalıklardan koruyor şifa veriyor!
Türk astronot Alper Gezeravcı, 19 Ocak'ta uzay yolculuğuna başladı. Dünyadan 400 km uzaklıkta yaptığı deneylerle hepimizin göğsünü kabarttı. Önceki gün verdiği röportajda, "Yanımda Türk Yörük kültürüne ait bazı semboller getirdim" açıklamasını yapan Gezeravcı'nın yanında nazar boncuğu götürdüğü ortaya çıktı!