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Haberler Yaşam Alper Gezeravcı uzaya bakın ne götürmüş: Hastalıklardan koruyor şifa veriyor!
Giriş Tarihi: 30.01.2024 10:25 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 10:25

Alper Gezeravcı uzaya bakın ne götürmüş: Hastalıklardan koruyor şifa veriyor!

Türk astronot Alper Gezeravcı, 19 Ocak'ta uzay yolculuğuna başladı. Dünyadan 400 km uzaklıkta yaptığı deneylerle hepimizin göğsünü kabarttı. Önceki gün verdiği röportajda, "Yanımda Türk Yörük kültürüne ait bazı semboller getirdim" açıklamasını yapan Gezeravcı'nın yanında nazar boncuğu götürdüğü ortaya çıktı!

DHA
Alper Gezeravcı uzaya bakın ne götürmüş: Hastalıklardan koruyor şifa veriyor!

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, tarih yazdı. 19 Ocak'ta başarıyla gerçekleşen fırlatmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı. Uzayda deneylerini yürüten Gezeravcı, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda ise uzaya giderken yanında bazı özel eşyaları getirdiğini açıkladı.

Alper Gezeravcı uzaya bakın ne götürmüş: Hastalıklardan koruyor şifa veriyor!

"Türk Yörük kültürüne ait bazı semboller getirdim. Birtakım aile fotoğraflarım ve ilk filomun uçuş peçleri. Bunlar benim getirdiğim eşyalar ve benim buraya gelmemi sağlayan bayrağım" ifadelerini kullandı.

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Alper Gezeravcı uzaya bakın ne götürmüş: Hastalıklardan koruyor şifa veriyor!

Mersin'in Silifke Yörüklerinden olan Alper Gezeravcı'nın uzaya Türk Yörük kültürüne ait bazı sembolleri götürdüğünü söylemesi Yörükleri heyecanlandırdı. Akdeniz Üniversitesi YÖRKAM Müdürü Doç. Dr. Fatih Uslu, ilk Türk astronot Gezeravcı'nın uzaya çaltı ağacından yapılma özel bir nazarlık götürdüğünü açıkladı.

Alper Gezeravcı uzaya bakın ne götürmüş: Hastalıklardan koruyor şifa veriyor!

YÖRÜK KÜLTÜRÜ UZAYDA

Doç. Dr. Fatih Uslu, Alper Gezeravcı'nın uzaya Yörüklere ait bazı eşyaları götürdüğüne dair araştırma yaptıklarını anlatarak, "Yaptığımız araştırmalarda yanında çaltı dikeni ya da çaltı ağacı olarak bilinen maki grubundan 3 metreye kadar uzayabilen, dikenleri olan bir ağaçtan yapılma nazarlık götürdüğünü öğrendik.

Alper Gezeravcı uzaya bakın ne götürmüş: Hastalıklardan koruyor şifa veriyor!

Bununla ilgili ülkemizi, Yörük kültürünü ve özellikle barış ortamını bu nazarlığın sembolize edeceğini düşünüyoruz. Bu çaltı ağacı, mayıs aylarında açıyor. Şu an mevsimsel olarak hiçbir meyvesi olmayan dikenleri olan bir dönemdeyiz. Mayıs ayında sarı çiçek açan ve tohumları olan bir bitkidir. Bitkinin tohumundan, kökünden nazarlık yapılıyor" dedi.

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