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Alperen Sakin davasında çarpıcı gelişme: Okul müdürü Bekir Gül yeniden yargılanacak!
Giriş Tarihi: 18.02.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
16:30
Alperen Sakin davasında çarpıcı gelişme: Okul müdürü Bekir Gül yeniden yargılanacak!
İzmir Çiğli'de 2017 yılında 3 yaşındaki Alperen Sakin, okul servisinde unutularak hayatını kaybetti. Davada, okul müdürü Bekir Gül'e 3 yıl 20 gün hapis cezası verildi. Ancak Yargıtay, cezayı az bularak Gül'ün yeniden yargılanmasını istedi. Yeniden yargılanmasına başlanan sanık, mahkemeye gelmedi. İşte detaylar!