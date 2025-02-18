Alperen Sakin davasında çarpıcı gelişme: Okul müdürü Bekir Gül yeniden yargılanacak!

Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut U. ile şube müdürleri Hüseyin B. ve Şener Ş. hakkında da 'Görevi ihmal' suçunda açılan davada sanıklar, 1'er yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Açıklanan cezalar istinafta onandı ve dosya Yargıtay'a gitti.